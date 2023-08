Hitze – was tun? Freising rüstet sich mit Klimaanpassungskonzept

Von: Andreas Beschorner

Schutz vor Extremtemperaturen: Im Hitzeaktionsplänen soll verankert werden, wie man auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren will. © dpa

Im Klimaanpassungskonzept KLAPS 50 ist geregelt, wie die Stadt Freising auf Extremwetter reagiert. Damit wappnet man sich etwa gegen Hitzewellen.

Freising – Die erste Hitzewelle hatte den Landkreis schon fest im Griff. Ab heute soll’s wieder richtig heiß werden. Und das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein.

Ein Hitzeaktionsplan, wie ihn die Bundesregierung den Kommunen empfiehlt, scheint also dringend geboten. Das FT hat bei der Großen Kreisstadt Freising nachgefragt, wie weit man da schon ist. KLAPS 50 – so heißt das zentrale Werkzeug, mit dem die Stadt Freising auf die spürbaren Veränderungen des Klimawandels in Form von hochsommerlichen Extremtemperaturen, Trockenheit, aber auch starken Niederschlägen reagiert. KLAPS 50 – das steht für Klimaanpassungskonzept Freising 2050 und bildet den übergeordneten Rahmen für Hitzeaktionspläne.

Öffentliche Orte, die Kühlung versprechen

„Hitze – was tun?“ ist dabei der Titel eines Informationsflyers, der als eine Kampagne aus dem KLAPS 50 hervorging, erläutert Andrea Brandl vom Stadtplanungsamt. Inhalt: Antworten auf die Frage, wer von Hitze besonders betroffen ist (die sogenannten vulnerablen Gruppe), Tipps, wie man sich bei Hitze verhalten und auf was man achten soll, wie man auch das eigene Haus kühl halten kann (beispielsweise durch Dach- und Fassadenbegrünung). Und noch etwas ist auf dem Flyer verzeichnet: die Zugänge zu Orten, die auch bei Hitze etwas Kühlung versprechen. Der Amtsgerichtsgarten ist dabei ebenso eingetragen wie Spielplätze mit Baumbestand, die Isarauen sowieso und auch die Moosacharme, dazu kleinere Klima-Oasen.

Zwei solcher Klima-Oasen, so Brandl, seien erst vor Kurzem angelegt worden: Die eine liege an der Rotkreuzstraße, wo man die Brunnenanlage wieder aktiviert habe und den kleinen Platz schattig gestaltet habe, die andere betreffe den Platz am Aufgang zum Lindenkeller, der entsiegelt und mit Bäumen bepflanzt worden sei.

Wie Brandl auch betont, achte man bei der Aufstellung von Bebauungsplänen darauf, dass Bäume erhalten werden, dass möglichst wenig Flächen versiegelt werden und die so wichtigen Kaltluftschneisen nicht zugebaut werden. Jüngstes Bespiel dafür: der Bebauungsplan für den Bereich an der Oberen Pfalzgrafstraße, wo eine klimaneutrale Wohnsiedlung entstehen soll.

Obwohl man also in diesem Bereich schon vielfach tätig geworden sei und das Thema ständig im Blick habe (ausführlich dazu www.freising.de/rathaus/stadtentwicklung/klimagerechter-staedtebau), habe man einen Hitzeaktionsplan noch nicht erarbeitet. Ein solcher soll, so das Ziel der Bundesregierung, Teil einer übergreifenden Strategie zur Klimaanpassung sein, soll die gesundheitlichen Folgen extremer Hitze kommunizieren, ein der Situation angepasstes Verhalten der Bürgerinnen und Bürger erreichen und auch langfristig eine Minderung der Hitzebelastung in Städten und Kommunen erzielen. Logisch, dass solche Maßnahmen von Kommune zu Kommune variieren.

Hitzeaktionspläne für alle Kommunen

Noch hat man etwas Zeit: Die Konferenz der Gesundheitsminister hat im September 2020 beschlossen, bis 2025 die flächendeckende Erstellung von Hitzeaktionsplänen in Kommunen voranzutreiben. „Das wird auf uns zukommen“, weiß Andrea Brandl.

Schon jetzt freilich habe man das Thema auf dem Bildschirm, überlege und suche nach Möglichkeiten, wie man bei Hitze die Menschen, besonders die vulnerablen Gruppen, am besten und schnellsten erreiche. Von einer speziellen App bis hin zur Tageszeitung reiche da die Palette der Möglichkeiten.

Der Hintergrund

Die vom Stadtrat Anfang 2020 beschlossene Resolution zum Klimawandel war ein Meilenstein auf dem Weg, einen aktiven Klimaschutz als zentrale Leitlinie für das Handeln von Politik und Verwaltung zu manifestieren.

Konsequent arbeitet die Stadt an der Umsetzung des 24 Punkte umfassenden Maßnahmenbündels, das als wichtigen Baustein das Klimaanpassungskonzept Freising 2050, kurz KLAPS50, beinhaltet. Ziel dieses zukunftsweisenden Projekts ist es, Strategien zu entwickeln und Strukturen zu schaffen, die eine Anpassung an den Klimawandel und seine lokalen Folgen ermöglichen.

Diese Initiative hat das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr gewürdigt und Freising im November 2020 als eine von acht Kommunen für das neue Modellvorhaben „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. Damit wird die Konzepterstellung mit 60 Prozent und bis zu 60 000 Euro gefördert.

Die Ergebnisse aus der Stadt Freising sollen darüber hinaus allen bayerischen Kommunen als Vorbild dienen und als übertragbare Lösungsansätze zur Verfügung gestellt werden.