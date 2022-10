„Ihre Saat ist aufgegangen“: Hochschule Weihenstephan-Triesdorf feiert „50 Jahre Forststudium“

Als guten Quizmaster bezeichnete Staatsminister Markus Blume den Präsidenten der HSWT, Eric Veulliet, bei seinem Grußwort. Auf die Frage von Veulliet, auf was die Säulen der Forstwissenschaft stehen, antwortete Ministerin Michaela Kaniber spontan: auf das Fundament des Staates. Sie erhielt daraufhin vom Präsidenten einen Buchpreis überreicht. © Lehmann

Seit 50 Jahren werden an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf versierte Experten für den Wald ausgebildet. Nun wurde das Jubiläum gefeiert.

Freising – Zwei Staatsminister, örtliche Politprominenz und Sekt zum Anstoßen zur frühen Stunde: Vergangene Woche ließ die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) ziemlich laut die Korken knallen. Der Grund: Seit 50 Jahren werden am Grünen Campus in Freising visierte Experten für den Wald ausgebildet. Im Rahmen des diesjährigen Forsttags gab es deshalb auch kurze biografische Lebenslinien von Alumni, neben einem facettenreichen Programm mit Vorträgen, Podiumsgesprächen und den klassischen Exkursionen am Folgetag.

„50 Jahre Forststudium“, so HSWT-Präsident Dr. Eric Veulliet einleitend, „ist schon ein ganz schöner Brocken!“ Wie begehrt das Forststudium in Weihenstephan ist, machte Veulliet an beeindruckenden Zahlen klar: „Wir haben bis zu 600 Bewerbungen pro Jahr für 120 Studienplätze.“ Aufgrund von diversen Krisen, mit denen der Wald zu tun habe, seien Förster unabdingbare Lobbyisten für diesen Naturraum, mit Herz, Hirn und Sachverstand – denen die Arbeit laut Veulliet nicht so schnell ausgehen werde, oder wir er es ausdrückte: „Es bleibt viel zu tun.“ Für ihn sei die Hochschule ein Nukleus, von seinen Studenten wünschte er sich auch deshalb vor allem eines: „Bleiben sie das, was sie sind – nämlich eine tragende Säule.“

Naturschutz sei per se laut Staatsminister Markus Blume in Bayern fest verankert und die Liebe zu Bäumen in Weihenstephan zu verorten. „Weihenstephan kann nicht nur Bier, sondern auch Baum“, betonte Blume, der Veulliet so lobte: „Herr Präsident, ihre Saat ist aufgegangen!“ Und weil Weihenstephan laut Blume der Think-Tank von Bayern ist, sei die bayerische Hightech-Agenda sein Geschenk – denn auch für das Forststudium schauen aufgrund der finanziellen Zuwendungen einige Professur-Stellen mehr heraus.

„Unglaubliche Erfolgsgeschichte“

„50 Jahre Forststudium ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte“, so auch Staatsministerin Michaela Kaniber. „Ich bin sehr stolz auf top motivierte Förster, die den Wald nicht liegenlassen, sondern hinlangen“, betonte Kaniber, die auch anmerkte, dass Deutschland diesbezüglich sehr respektvoll auf Bayern schaue. Wenngleich der Freistaat den „Turbo“ gezündet habe bezüglich Wald-Umbau, brauche man dazu vor allem herausragendes Wissen und engagierte Kräfte. Was sie als Forstministerin zudem sehr freue: „Die Forstwirtschaft ist weiblich – der Frauen-Anteil nimmt ständig zu.“

Nach der Vorstellung der eigenen Lebenslinien von vier Alumni, lud BR-Moderatorin Christine Schneider die Ehemaligen auf die rote Couch zu einer Podiumsdiskussion ein. Die Fragen aus dem Publikum drehten sich um die Zukunft des Waldes und der Feststellung, dass Klimawandel und Artensterben in den Wäldern kein neues Phänomen sind, sondern sich die Studierenden damit schon jahrzehntelang akribisch auseinandersetzen – oft ohne jedoch gehört zu werden. „Wenn wir die Klimaziele nicht erreichen“, erklärte Nicole Schmidtmeier, Betriebsleiterin der Heiliggeist-Spital-Stiftung Nürnberg und Weihenstephan-Alumnus, „ist es wurscht, was ich im Wald pflanze!“ Ihre Angst: „Es fliegt uns um die Ohren.“ Ihre Forderung an alle Förster: „Raus aus dem Wald und ab in die Öffentlichkeit. Wir müssen lauter werden.“

