Hochwasserschutz Tüntenhausen: Die große Lösung ist vom Tisch

Von: Andrea Beschorner

Die Planungsschritte für kleinere Maßnahmen in Sachen Hochwasserschutz für Tüntenhausen werden nun in die Wege geleitet. © Lehmann

Ein Fünf-Millionen-Euro-Projekt ist im Planungsausschuss Freising vorgestellt worden - und wurde direkt danach beerdigt. Der Rundum-Hochwasserschutz für Tüntenhausen ist einfach zu teuer.

Freising – Tüntenhausen vor einem Hochwasserereignis mit dem Risikofaktor HQ100 plus eines 15-prozentigen sogenannten Klimazuschlags zu schützen, ist theoretisch möglich – aber unbezahlbar. Als HQ 100 werden Hochwasserereignisse bezeichnet, die statistisch gesehen einmal in 100 Jahren zu erwarten sind. Der Klimazuschlag soll zudem mögliche Folgen des Klimawandels berücksichtigen. Dass die Realisierung eines solchen Hochwasserschutzes Freisings angespannten Etat sprengen würde, wurde nun im Planungsausschuss der Stadt Freising deutlich: Rund fünf Millionen Euro würde es kosten – und darin sind etwa die dazu nötigen Ausgaben für Grunderwerb noch nicht einmal enthalten.

Was hingegen in den Planungen, die der Projektleiter dem Ausschuss vorstellte, enthalten wären: drei Regenrückhaltebecken entlang des Untergartelshauser Weges und zwei entlang der Itlzinger Straße sowie eine vergrößerte Verrohrung innerorts, die entlang der Itzlinger Straße und unter der Kreisstraße FS 46 verlaufen würde und in einen neu herzustellenden offenen Grabenbereich parallel zur Kreisstraße münden würde.

Keine Zuschüsse: Große Lösung nicht finanzierbar

Am Ende der detaillierten Vorstellung durch den Projektleiter des Ingenieurbüros Inros-Lackner standen dann die Kosten – und die damit verbundene große Ernüchterung. Denn das Wasserwirtschaftsamt hat einer staatlichen Förderung der Maßnahme bereits eine Absage erteilt. Grund: Die Baukosten würden ein mögliches Schadenspotenzial übersteigen.

Wie Gerald Radlmeier vom Tiefbauamt der Stadt Freising erklärte, werden pro möglichem überfluteten Gebäude 50 000 Euro angesetzt und den Planungskosten gegenübergestellt. Laut dieser allgemeinen Berechnungsgrundlage würde sich somit inklusive der Bereiche Zurnhausen und Altenhausen ein Schadenspotenzial von maximal fünf Millionen Euro ergeben, wobei das Wasserwirtschaftsamt betont, dass die Schadenshöhe mit „sehr hoch angesetzten Werten“ erfolgt sei. In der Folge wurde eine Förderung ausgeschlossen, nachdem zu den Baukosten in Höhe von fünf Millionen noch die landschaftsplanerischen Maßnahmen, Kosten für Planungsleistungen, Grunderwerb und der laufende Betrieb dazukommen würden.

Doch, und das stellte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher klar: „Nichts zu tun, ist keine Option.“ Die Frage, die man sich nun stellen müsse: „Wie bekommen wir schnellstmöglich eine Lösung für zumindest HQ 10 oder 15 hin, sodass das Wasser bei Starkregenereignissen nicht in den Ortskern läuft?“

Viele kleine Maßnahmen sollen‘s richten

Die Lösung wird in vielen kleinen Maßnahmen liegen. So sollen – und das ist auch der Vorschlag des Wasserwirtschaftsamts – oberhalb von Tüntenhausen kleinere und kostengünstigere Rückhaltebereiche geplant und umgesetzt werden – „und zwar möglichst schnell“, so Eschenbacher, zumindest in den Bereichen, in denen die Stadt Freising bereits Eigentümerin der Flächen ist. Denn, wie Radlmeier auch betonte, seien einige Flächen in Privatbesitz.

Die Planungsschritte für die kleineren Maßnahmen werden nun in die Wege geleitet. Parallel dazu wird man gemäß einer weiteren Empfehlung des WWA München das Überschwemmungsgebiet bis Altenhausen für ein HQ 100 für eine vorläufige Sicherung dieses Gebiets ermitteln und die Ergebnisse erneut dem Ausschuss präsentieren. „Es geht darum, das Wasser vor Tüntenhausen und vor Altenhausen aufzuhalten, wo es geht“, fasste es der Oberbürgermeister zusammen.

Der Beschluss fiel einstimmig. Die große „HQ 100 + 15 %“-Lösung für Tüntenhausen ist aufgrund der hohen Kosten somit vom Tisch.