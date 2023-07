Rolle rückwärts bei der Entlohnung des Freisinger Kita-Personals: „Das ist ja zum Heulen“

Am Mittwochg musste der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport einen Beschluss fassen, den er eigentlich gar nicht fassen wollte. Das Gremium hatte 2012 und 2021 beschlossen, bewährte und erfahrene pädagogische Ergänzungskräfte im Bereich Kinderpflege höher gruppieren zu können. Das aber ist tarifwidrig und musste daher wieder gestrichen werden.

Intensive Diskussionen im Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Die Stadt Freising darf dem Kita-Personal nicht mehr zahlen, die Verwaltung bleibt beim Betreuungsschlüssel aber standhaft.

Freising – Ausgerechnet jetzt: Während Eltern akut mobil machen, um die Kita-Krise in Freising zu bekämpfen, wird die Stadt an einem Vorstoß gehindert, mehr pädagogisches Personal nach Freising zu locken. Einer der Stadträte spricht von einem „Skandal“.

Am Mittwochnachmittag musste der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport einen Beschluss fassen, den er eigentlich gar nicht fassen wollte. Das Gremium hatte 2012 und 2021 beschlossen, bewährte und erfahrene pädagogische Ergänzungskräfte im Bereich Kinderpflege höher gruppieren zu können. Das aber, so stellte sich nun raus, ist tarifwidrig. Dieses Instrument, Kitas in Freising für Personal attraktiver zu machen, musste daher wieder gestrichen werden.

„Da fehlen einem die Worte, so werden wir keine Leute finden können“, sagte Monika Riesch (FSM). Auch Teresa Degelmann (SPD) war entsetzt: „Das ist ja zum Heulen!“ Guido Hoyer (Linke) nannte das Ganze einen Skandal. „Wir beschließen gerade Lohnkürzungen.“ Bürgermeisterin Eva Bönig (Grüne), die als Sitzungsleiterin fungierte, erklärte: „Diese Ergänzungskräfte stemmen oft Dienste alleine – sie sind unverzichtbar.“ Ihr Gedanke: „Man könnt’s ja drauf ankommen lassen.“

Am Ende der Fahnenstange

Personalamtsleiter Christian Koch betonte indes den Ernst der Lage: „Es stehen immer wieder Bürgermeister deshalb vor Gericht.“ Sein Vorschlag: Die Politik müsse Druck auf den Tarifpartner machen: den Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV). Bei der Nachfrage von Susanne Günther (Grüne) nach Zulagen oder Zuschüssen für das Personal winkte Koch aber ab: „Wir sind tarifgebunden, wir können keine Prämien zahlen. Wir machen ja schon alles und haben alles ausgereizt. Wir sind diesbezüglich am Ende der Fahnenstange angekommen.“

+ Teresa Degelmann (SPD): „Wir schneiden uns da ins eigene Fleisch.“ © Archiv

Den Aufhebungsbeschluss für die Höhergruppierung verband der Ausschuss allerdings mit einer Aufforderung an den abwesenden OB: Tobias Eschenbacher soll die Misere zügig in den Städtetag transportieren. „Es läuft ja gerade die Petition, und da heißt es, Freising tut nicht alles“, erinnerte Günther.

An der Eltern-Initiative gab es aber auch Kritik im Gremium. „Die Petition fokussiert sich nur auf die Stadt Freising und Freising als Träger der Einrichtungen – aber da sind schon andere auch noch mit an Bord“, sagte Bönig. Ihrer Meinung nach sollten die Eltern besser vor der Staatskanzlei demonstrieren, weil dort jahrzehntelang versäumt worden sei, sich um das Problem zu kümmern.

Degelmann sagte, sie verstehe den Frust der Eltern, allerdings: „Wir können nicht einfach schnippen, und es regnet Erzieherinnen vom Himmel.“ Die Stadt habe es nicht in der Hand, neue Plätze zu schaffen. „Aber sie kann in der Kommunikation einen Schritt weiter gehen.“ Koch erklärte, er mache sich schon Gedanken, was man noch tun könne. Aber selbst die Freising-Zulage, eine freiwillige Leistung der Stadt im Ballungsgebiet, habe nicht zu mehr Bewerbungen geführt.

+ Eva Bönig (Grüne): „Man könnt’s ja drauf ankommen lassen.“ © Archiv

Festhalten will die Stadt an ihrem Personalschlüssel. Auf eine pädagogische Fachkraft kommen demnach weiterhin acht Kinder. Der Kommunale Prüfungsverband (BKPV) hatte die Stadt dazu aufgefordert, den Schlüssel auf 1 zu 10 oder 11 zu erhöhen – allerdings nicht, um mehr Betreuungsplätze zu schaffen, sondern aus finanziellen Erwägungen: Nur wenn mehr Kinder von einer Fachkraft betreut werden, so der Gedanke, kann Geld eingespart werden – laut Berechnungen des Prüfungsverbands rund 1,6 Millionen Euro.

Personal soll geschützt werden

„Natürlich kann man da Geld sparen, aber wir schneiden uns da ins eigene Fleisch“, sagte Degelmann. Koch ergänzte, dass Krankheits- und Urlaubsausfälle ohnehin dazu führen würden, dass man in den Kitas faktisch einen Schlüssel von 1 zu 9 oder 10 habe. Auch für Riesch (FSM) war klar: „Wir müssen unser Personal schützen und den Schlüssel beibehalten. Ganz egal was empfohlen wird!“

Mit der einstimmigen Ablehnung des BKPV-Vorschlags folgte der Bildungsausschuss der Verwaltung. Die schätzt das Einsparpotential auch geringer ein als die im Gutachten erwähnten 1,6 Millionen Euro.