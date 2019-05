Hörschäden sind noch ein Tabu: Freisinger Experte will damit brechen – das rät er Betroffenen

Millionen von Menschen hören schlecht, helfen lassen sie nur wenige. Hörschäden sind noch immer ein Tabu. Dabei gibt es keinen Grund sich zu schämen, sagt Hörakustik-Meister Andreas Fink.

Freising – Vor dem Geschäft des Hörakustik-Meisters Andreas Fink (28) herrscht infernaler Lärm. Zahlreiche Bauarbeiter sind im Rahmen der Innenstadtsanierung an der Oberen Hauptstraße in Freising zugange. Auch im Laden ist das Rattern und Poltern gut zu hören. Fink zeigt durchs Schaufenster nach draußen. „Da bedient einer seinen Pressluft-Hammer ohne Gehörschutz“, sagt er. „Ich wollte schon rausgehen, ihm meine Karte in die Hand drücken und sagen: In zehn Jahren sehen wir uns wieder.“

Warum in zehn Jahren? „Weil viele Menschen erst kommen, wenn sich der Hörschaden schon längst eingenistet hat“, erklärt der Hörakustik-Meister. Nach Einschätzung der Krankenkassen haben zwischen zwölf und 14 Millionen Menschen ein geschädigtes Gehör und wären eigentlich auf eine akustische Hilfe angewiesen. Doch nur etwa zwei Millionen sind mit einer Hörsystemlösung versorgt.

Viele haben schon mit 50 Jahren Probleme

Herr Fink, warum ist die Anschaffung eines Hörgeräts für so viele Menschen immer noch ein Tabu?

In großen Teilen der Gesellschaft ist die Überzeugung fest verankert, dass nur alte Menschen Hörgeräte tragen. Es gibt genügend Menschen, die schon mit 50 Jahren Probleme haben, aber sich keine Unterstützung holen. Wenn denen gesagt wird, dass sie ein Hörgerät brauchen, sagen die: Ich bin doch noch keine 70.

Man muss aber keine 70 werden für ein Hörgerät, oder?

Nein. Auch viele Menschen, die viel jünger sind, würden sich mit einer Hörhilfe das Leben erleichtern. Meine jüngsten Kunden sind keine 30 Jahre alt. Ein Thema ist dabei auch der Hörschutz für Menschen, die ständig oder auch nur punktuell starkem Lärm ausgeliefert sind: Handwerker, Polizisten, Jäger, Motorradfahrer oder auch der passionierte Disco-Gänger sollten sich zum Beispiel über einen maßgefertigten Hörschutz Gedanken machen.

Aufklärung nimmt die Scham

Wie kann man Menschen, die unter Hörschäden leiden, die Scham vor einem Gerät nehmen?

Durch Aufklärung. Indem man immer und immer wieder informiert. Die wichtigste Botschaft ist: Es gibt keinen Grund, sich für einen Hörschaden zu schämen. Im heutigen Alltag ist der Mensch mit einem permanenten Grundrauschen konfrontiert. Ich muss nicht mein Leben lang mit dem Presslufthammer gearbeitet haben, um irgendwann die Quittung zu bekommen. Auch normaler Straßenlärm und andere Alltagsgeräusche, die gar nicht als Lärm empfunden werden, führen zu einem Verschleiß des Gehörs.

Warum sollten sich Menschen, die nicht gut hören, unbedingt ein Hörgerät anschaffen?

Wer unversorgt durch die Gegend läuft, riskiert, dass es immer schlechter wird – mit entsprechenden sozialen Nachteilen. Ein Hörgerät hilft dabei, selbstständig zu bleiben, senkt die Anspannung und die Müdigkeit, die mit Hörverlust verbunden ist, und sorgt für mehr Wohlbefinden in der Gesellschaft. Es stärkt ganz einfach das Selbstbewusstsein.

+ O’zapft is: Andreas Fink hat auch für die Pflege von Hörgeräten die richtige Lösung. Am Dienstag findet bei ihm eine Hörmesse statt. © Eser

„Wer lange schlecht hört, wird auch dement“

Stimmt es, dass auch die Wahrnehmung schwächer wird, wenn es mit dem Gehör bergab geht?

Ja. Das ist auch ein sehr guter Grund, sich ein Hörgerät zuzulegen. Wer lange schlecht hört, wird auch dement.

Es gibt Menschen, die schlecht hören, das aber nicht bemerken. Wie kann ich überprüfen, wie es um meine Ohren bestellt ist?

Ganz einfach: indem Sie sich zehn Minuten Zeit nehmen. So lange etwa dauert der audiometrische Hörtest, der kostenlos ist. Sie setzen sich einen Kopfhörer auf. Dann bekommen Sie Signale in verschiedenen Frequenzen vorgesetzt, und wir prüfen, ab welcher Lautstärke Sie die Signale wahrnehmen.

Stylische Geräte, moderne Technik

Gab es nicht früher Tests, wo der Ohrenarzt dem Patienten Worte vorgesagt hat, und der musste das dann akustisch verstehen und nachsprechen?

Solche sogenannten Sprachmessungen gibt es heute immer noch. Sie werden von der Kasse vorgeschrieben und dienen auch als Erfolgskontrolle. Um die richtigen Erkenntnisse zu gewinnen, wie das Hörgerät eingestellt sein muss, das der Kunde letztlich benötigt, brauche ich aber die Audiometrie.

Was können Hörgeräte heute, was vor 20, 30 Jahren noch nicht möglich war?

Zum einen werden Hörgeräte immer kleiner und damit unauffälliger. Da gibt es inzwischen richtig stylische Dinger. Zum anderen ermöglicht es heutige Technik, die Geräte direkt mit dem Fernseher oder dem Handy zu verbinden. Mit dem Auto zu fahren und sich währenddessen über das Hörgerät WhatsApp-Nachrichten vorlesen lassen, ist heute kein Problem mehr.

Vom Opa bis zum Enkel: Hörmesse richtet sich an alle

Zum ersten Mal findet am Dienstag, 14. Mai, die Freisinger Hörmesse statt. Von 9 bis 16 Uhr können sich Interessierte im Geschäft von Andreas Fink, der „Freisinger Hörakustik“ (Obere Hauptstraße 49), rund ums Thema Hören informieren. Besucher haben die Möglichkeit zu einem kostenlosen audiometrischen Test. Es gibt Informationen zur Pflege der Hörgeräte und zu den Kosten, die von den Krankenkassen übernommen werden. Zudem steht ein Geräte-Hersteller Rede und Antwort.

Fink hofft auf viel Andrang. Richtig sind bei ihm Hörgeräte-Träger, die Verbesserungsbedarf sehen; Menschen, die Hilfe bräuchten und sich bei dieser Gelegenheit einen Ruck geben; Personen, die oft mit starkem Lärm in Kontakt kommen und sich für einen Hörschutz interessieren, aber auch der Enkel, der kommt, um sich über gute Lösungen für seinen Opa zu informieren. Fink verspricht: „Ich werde allen, die kommen, Zeit und Gehör schenken.“

