Hofbrauhaus Freising lässt Bombe platzen: Chefetage „entbindet“ Geschäftsführer Charrois

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Jürgen Charrois wurde mit Wirkung am Dienstag von seinen „Verpflichtungen als Geschäftsführer entbunden“. Archiv © LEHMANN

Überraschende Meldung aus dem Hofbrauhaus Freising: Geschäftsführer Jürgen Peter Charrois verlässt das Unternehmen.

Freising – Das kam sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Öffentlichkeit völlig überraschend: Jürgen Peter Charrois, der Geschäftsführer der Gräfliches Hofbrauhaus Freising GmbH, wurde am Dienstag „von seinen Verpflichtungen als Geschäftsführer des Unternehmens entbunden“, wie es in einer Pressemitteilung aus der Brauerei an der Mainburger Straße 26 heißt. Charrois war erst im Mai 2019 zum Geschäftsführer des Freisinger Hofbrauhauses berufen worden.

Gründe sind „Veränderungsprozess“ und „strukturelle Neuausrichtung“

Als Gründe dafür, dass Charrois am Dienstag das Unternehmen verließ, werden als Gründe in der von den beiden Beiratsvorsitzenden Claus Lippert und Christoph Michl unterzeichneten Pressemitteilung ein „Veränderungsprozess und die strukturelle Neuausrichtung“ des Hofbrauhauses genannt. Bis ein neuer Geschäftsführer gefunden wird, leitet der bisherige Prokurist und langjährige Technische Betriebsleiter Arno Jacobi die Geschicke der Brauerei, wie in dem Schreiben weiter mitgeteilt wird.

Arno Jacobi ist Interims-Geschäftsführer. © Lehmann

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auf FT-Nachfrage betont Jacobi, dass er diesen Posten als Geschäftsführer sicherlich nur so lange ausfüllen wird, bis ein Nachfolger für Charrois gefunden ist. Dass sich das Unternehmen zu diesem Dienstag von Charrois trennte, sei „für die Mitarbeiter schon überraschend“ gewesen, sagte Jacobi am Dienstag. Zu den Gründen und Hintergründen wollte er jedoch keine Aussagen machen.

Charrois war auch für die Vertriebsbereiche Handel und Gastronomie zuständig. Diese Bereiche wird, so teilte das Hofbrauhaus mit, ab sofort Peter Hiebl in seiner Funktion als Gesamt-Vertriebsleiter des Hofbrauhaus Freising übernehmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.