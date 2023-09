Hoffnung zum Start der neuen Tandem-Klasse: „Mit viel Mut wird das etwas Gutes“

Von: Miriam Kohr

In Tandem-Klassen können alle Schüler nach ihrem jeweiligen Wissensstand individuell lernen, wie hier in St. Korbinian Freising - ab sofort auch in der 5. Klasse in der Steinpark-Mittelschule. © Lehmann

Ab kommendem Schuljahr sitzen in der Tandem-Klasse in der Steinpark-Mittelschule Kinder mit und ohne Förderbedarf in einem Klassenzimmer. Ein Projekt, das Geduld braucht.

Freising – 20 Schülerinnen und Schüler mit und ohne besonderem Förderbedarf lernen in einer neuen fünften Klasse ab Dienstag in der Steinpark-Mittelschule zusammen. Es gab genug Anmeldungen für die sogenannte Tandem-Klasse in der fünften Jahrgangsstufe, die es bisher so noch nicht gegeben hat. Wie berichtet, werden in dieser Klasse die Schüler von zwei Lehrern betreut, einer Regelschullehrkraft und einer Lehrkraft für Sonderpädagogik.

„Wir haben zwei tolle Lehrkräfte gefunden, was derzeit bei fehlenden Fachkräften keine Selbstverständlichkeit ist“, sagt Schulrektor Simon Pelczer. „Die beiden haben sich bereits vorbereitet. Sie freuen sich auf ihre Aufgabe und brennen dafür.“

Pilotprojekt für mehr Inklusion im Alltag

Dass Kinder mit Behinderung gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung nach der Grundschule zusammen unterrichtet werden, ist noch nicht die Regel. Bisher mussten Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis, die eine Tandem-Klasse in der Grundschule St. Korbinian besuchten, ab der fünften Klasse wieder auf Regelklassen oder in das Freisinger Förderzentrum ausweichen. Die Tandem-Klasse in der Steinpark-Mittelschule ist also für den Landkreis ein Pilotprojekt zur Inklusion.

Das Ziel ist es, diese Tandem-Klasse bis zur 9. Klasse fortzuführen. Pelczer sagt aber auch: „Wir werden uns das Jahr für Jahr anschauen.“ Denn Erfahrungswerte müssen erst einmal gesammelt werden, schließlich müsse man stetig prüfen, ob das Projekt für alle Beteiligten pädagogisch sinnvoll ist und bleibt.

Irmi Hierhager von der Elterninitiative Fini: „Ich wünsche mir, dass alle Geduld haben.“ © Privat

„Ich wünsche mir, dass das Projekt gelingt und alle Geduld haben, denn Inklusion ist ein Prozess. Doch mit viel Mut wird das etwas Gutes“, sagt Irmi Hierhager. Die Giggenhausenerin ist Mit-Gründerin der Elterninitiative Fini (Freisinger Initiative für Inklusion) und kennt einige Eltern, deren Kinder bald in diese Klasse kommen.

Allein, dass wir für eine Tandem-Klasse kämpfen müssen, zeigt, dass Inklusion noch längst nicht im Alltag angekommen ist.

Eine Mutter davon ist Manuela Steinberger. Ihre zwölfjährige Tochter Julia wird die neue Tandem-Klasse besuchen. „Wir haben jetzt fast vier Jahre für diese Klasse gekämpft und freuen uns, dass es sie nun gibt“, sagt Steinberger, die sich ebenfalls für Fini engagiert. Diese Klasse sei aktuell der inklusivste Weg, den man zur Verfügung habe. Ihre Tochter mit Downsyndrom ging zuvor immer in eine Regelklasse mit einer Schulbegleitung an ihrer Seite – erst in der Grundschule Kirchdorf, dann in der Mittelschule am Steinpark. Für die Tandemklasse wiederholt Julia nun die fünfte Klasse.

Ihre Tochter sei in den Regelklassen immer angenommen gewesen, sagt Manuela Steinberger. Es lief gut. Aber: „Eine Lehrkraft allein kann einfach nicht die Zeit aufbringen, die für ein Kind mit Förderbedarf vielleicht nötig wäre.“ Deshalb würden die Schüler in der neuen Klasse vor allem durch den Unterricht im Tandem profitieren. Julia freut sich jedenfalls auf ihre neue Klasse, die Lehrer und ihre Mitschüler, wie ihre Mutter sagt. „Allein, dass wir für eine Tandem-Klasse kämpfen müssen, zeigt, dass Inklusion noch längst nicht im Alltag angekommen ist.“

Bürokratische Herausforderung

Dass es aktuell nur so wenige Tandem-Klassen in Bayern gibt, liegt laut Irmi Hierhager nicht daran, dass sie nicht funktionieren würden, sondern daran, dass großer organisatorischer Aufwand nötig sei, und es zu wenige Lehrkräfte gebe. „Das Konzept hat im bayerischen Schulsystem noch keinen Platz, es gibt kaum Erfahrungswerte“, weiß Hierhager.

Von den bürokratischen Hürden kann auch Rektor Pelczer ein Lied singen: „Wir mussten viele Anträge und Förderungen beispielsweise für Pflegekräfte und Schulbegleitungen beantragen, und es gab viele Besprechungen im Voraus. Ob eine Pflegekraft genehmig wird, wusste der Direktor vor Schulstart nicht, war aber optimistisch. Pflegekräfte würden beispielsweise Kinder mit besonderem Förderbedarf beim Toilettengang helfen, Schulbegleiter sind in der Regel für ihr bestimmtes Kind der Ansprechpartner und Helfer im Schulalltag. Auch die zahlreichen Unterlagen und Unterschriften für die Abholung der einzelnen Schüler mit Förderbedarf mit einem Bus war ein kompliziertes Unterfangen. „Das wird in den nächsten Wochen so weitergehen. Es wird sich vieles erst einspielen müssen.“

Simon Pelczer, Rektor Steinpark-Mittelschule: „Es wird sich vieles erst einspielen müssen.“ © Archiv

Während Pelczer sich noch auf den guten Start an seiner Schule konzentriert, hat Hierhager schon größere Visionen: „Kinder mit Förderbedarf sollen dort zu Schule gehen, wo sie sich auch sonst bewegen.“ Heißt: kurze Wege zur Schule. Deshalb hofft sie umso mehr, dass die Tandem-Klasse in Freising gut startet und Früchte trägt, damit mehr Schulen den inklusiven Weg suchen und gehen.

Fini lädt zum Protesttag „Bildungswende jetzt“

Von der Politik würde sie sich wünschen, dass diese mehr Personal, Geld und Strukturen für die Inklusion zur Verfügung stellt. Auch dafür kämpft die Elterninitiative Fini am 23. September ab 12.05 Uhr am Münchner Königsplatz, dem Protesttag „Bildungswende jetzt“. Mehr Informationen darüber gibt es unter https://bildungswende-jetzt.de/. Hierhager: „Es ist leider nach wie vor viel Engagement von Eltern, Schulen und Lehrern nötig, damit Inklusion angeschoben wird.“

