Die Erfolgsgeschichte des „Ortsclubs des Jahres 2017“

Auf der Mitgliederversammlung im Ballhaus-Forum Unterschleißheim überreichten der Vorsitzende des ADAC Südbayern, August Markl, und Martin Krisam, Vorstand für Ortsclubarbeit, die Urkunde und Medaille an den Schatzmeister des Motorspartclub (MSC) Freisinger Bär. Josef Glas. Die Wahl stand unter dem Motto „Sport, Action und Spaß auf zwei Rädern“.

Freising – In der Wertung für den MSC wurde insbesondere die Ausrichtung etlicher Motocross- und Trial-Clubsportveranstaltungen berücksichtigt. Unter den 214 Ortsclubs des ADAC Südbayern ist der MSC Freisinger Bär einer der wenigen Vereine, die gleichzeitig beide Zweirad-Sparten anbieten. Punkte gab es zudem für die engagierte Nachwuchsförderung.

In der Motocross-Schule des MSC werden die jungen Piloten in den Einsteigerklassen Schritt für Schritt in Theorie und Praxis an die Disziplin herangeführt. Gelobt wurde auch der Offroad-Park am Münchner Flughafen. Auf dem Gelände finden die Aktiven optimale Trainingsbedingungen, das Areal biete aber auch ideale Voraussetzungen für Motorsport-Wettbewerbe auf höchstem Niveau, hieß es in der Laudatio.

MSC-Vorsitzender Michael Kluge war begeistert: „Wir haben uns zwar beworben, aber hätten nie gedacht, dass wir überhaupt in die engere Auswahl kommen.“

Zur Historie: Der Motorsportclub Freisinger Bär wurde 1954 gegründet. Geschicklichkeitswettbewerbe, Rallyes, Bergrennen und die beliebten Bildersuchfahrten prägten das sportliche Vereinsleben.

1981 kam die Motocross-Abteilung dazu, die ein jar später die Genehmigung für ein Übungsgelände in einer Tongrube in Grafendorf bekam. Zehn Jahre lang konnte man auf diesem Gelände trainieren, bis Anfang 1993 die Genehmigung mit der Rekultivierung der Tongrube durch die Firma Südchemie erlosch. Nach verschiedenen vergeblichen Anläufen fand der MSC Freisinger Bär ein Gelände direkt am Flughafen.

Diese Übungsstrecke erfreut sich seither großer Beliebtheit weit über die Grenzen des Landkreises Freising hinaus. Durch unermüdlichen Einsatz der Mitglieder des Freisinger Bären, wurde dann im Jahr 2002 der Offroad Park am Flughafen vom damaligen bayerischen Wirtschaftsminister Otto Wiesheu an die Mitglieder übergeben werden. Seitdem hat sich dieser zu einem absoluten Highlight in der Offroad-Szene in Süddeutschland entwickelt.

In den vergangenen Jahren haben sich auf dem 85 000 Quadratmeter großen Gelände Unterabteilungen angesiedelt und entwickelt wie etwa Freestyle, Moto Cross, Trial und RC Offroad Modellbau.