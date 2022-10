Verkehr, Radweg, Ortsteilentwicklung: Das treibt die Hohenbacherner um

Stand Rede und Antwort: Bürgermeister Tobias Eschenbacher in der Bürgerversammlung in Hohenbachern. Foto: Lehmann © Lehmann

In der jüngsten Bürgerversammlung in Hohenbachern ging es vor allem um das Thema Mobilität.

Hohenbachern – Reger Austausch in Hohenbachern: In der Bürgerversammlung ging es kürzlich unter anderem um den Radweg, das Konzept für die Ortsteilentwicklung und den Verkehr.

Schon in seinem allgemeinen Bericht zu den aktuellen Entwicklungen der Stadt Freising thematisierte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher in der Bürgerversammlung im Schützenheim den Radweg von Hohenbachern nach Vötting: Die Bedeutung sei unstrittig, die für eine Realisierung erforderlichen Grundstücksverhandlungen gestalteten sich allerdings schwierig.

Der Rathauschef blickte in seinem Sachvortrag auch zurück auf die Erarbeitung des Ortsteilentwicklungskonzepts für Hohen- und Kleinbachern und bedankte sich für die engagierte Unterstützung durch die Bevölkerung. Er versicherte, dass die Ergebnisse auch in die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes einfließen würden.

Die Bürgerinnen und Bürger selbst thematisierten in der Versammlung vor allem Anliegen zum Straßenverkehr: Die momentane Einbahnstraßen-Regelung in der Griesfeldstraße „versperre“ die direkte Zufahrt zum Kreisel an der Westtangente, die Umgehungsschleife vorbei am Kindergarten wurde als gefährlich eingeschätzt und als Alternative eine Fuß- und Radwegverbindung über das Schul- und Sportgelände gefordert. Der OB betonte, dass gerade Fußgänger durch die aktuelle Regelung, angelegt für die Dauer der Schulbaustelle, gesichert unterwegs seien. Er werde die geäußerten Vorschläge aber nochmals von der Verwaltung prüfen lassen.

Bemängelt wurde in die Fahrbahn hineinwucherndes Grün an der Hohenbachernstraße im Bereich des Kindergartens – ein Hinweis, dem der OB nachgehen will. Ferner wurde angeregt, die Gelben Säcke, wie andernorts üblich, doch auch in Freising durch Gelbe Tonnen zu ersetzen – ein Thema, das freilich in die Zuständigkeit des Landkreises fällt: Der OB sagte zu, den Bürgerwunsch entsprechend weiterzuleiten. ft

