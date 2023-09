Holpriger Volksfeststart in Freising: das waren die Gründe - Festwirtin gelobt Besserung

Von: Andrea Beschorner, Andreas Beschorner

Schwer zu schleppen hatten die Bedienungen auf dem Freisinger Volksfest das ganze Wochenende über. Dennoch gab es viele Beschwerden. © Lehmann

Einen holprigen Start hat die neue Freisinger Festwirtsfamilie hingelegt. Grund: akuter Personalmangel. Die Familie Mörz ist bereits aktiv geworden, gelobt Besserung und bittet um Nachsicht.

Freising – Ausschreitungen gab es keine, alle freuen sich über eine friedliche Freisinger Wiesn. Das ist die eine Seite des ersten Volksfestwochenendes. Die andere: In den Sozialen Netzwerken haben sich etliche Besucher gemeldet und sich mit zum Teil geharnischter Kritik über den Festzeltbetrieb beschwert, haben zum Teil zu Beschwerdemails an die Stadt Freising aufgerufen. „Unfreundliche Bedienungen“ beklagen die einen, einen „dilettantischen Betreiber“ sehen die anderen, Wartezeiten von eineinhalb Stunden auf ein Hendl ärgert einige, extrem schlecht eingeschenkte Maß’n posten die anderen. Stadt und Festwirt wissen darum – und geloben Besserung.

Das, was Festreferent Anton Frankl an den ersten drei Tagen selbst erlebt hat, ist symptomatisch: Am Freitag und Samstag waren die Wartezeiten auf Hendl und Bier noch „erträglich“, am Sonntag aber „schon sehr lästig“. Wenn man seine Radlermaß getrunken und sein Hendl noch immer nicht auf dem Biertisch hatte, „dann brauche ich das Hendl auch nicht mehr“, so Frankl. Er habe das auch schon bei Festwirtin Nadine Mörz angemahnt, wollte das beim Gespräch im Vorfeld des Seniorennachmittags noch einmal tun. Freilich: „Man muss ihm eine Chance geben“, sagt Frankl über den Festwirt, der über 100 Bedienungen engagiert habe. Und da verstehe er teilweise die Welt nicht: Die Bedienungen würden ja danach bezahlt, wie viele Maß’n und Hendl sie austragen. „Dass da manche mit nur einer Maß rumlaufen, verstehe ich nicht.“

Kellner nicht zum Dienst erschienen

„Holprig“ sei der Start in Freising gewesen. So sieht das auch Festwirtin Nadine Mörz. Der Grund: Man habe wegen des massiven Personalmangels in der Gastronomie ohnehin nicht mit einem großen Puffer an Bedienungen starten können. Dass dann zum Auftakt gleich mehrere Kellner nicht zum Dienst erschienen sind, hatte zur Folge, was auf Facebook zu lesen war. Mörz bedauert, wie das gelaufen ist. Die Leute seien alle auf einmal gekommen, „und wenn dem Personal das Ruder einmal entgleitet, ist es ein Teufelskreis, aus dem es nur noch schwer zu entkommen ist“.

Als neue Festwirtsfamilie habe man noch keine Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen könne, erklärt die Festwirtin weiter. Etwa, was das Essen angeht: „In anderen Städten wissen wir ungefähr, wie viele Hendl wir für den ersten Festsonntag vorbereiten müssen – in Freising sind wir neu“, bittet Mörz um Nachsicht. Untätig sei man nach diesem Wochenende freilich nicht gewesen, es hätten schon einige Besprechungen mit dem Team stattgefunden. Oberste Prämisse: Freundlichkeit. Denn auch die haben einige Gäste vermisst, wie in den Sozialen Medien zu lesen war.

Seniorennachmittag auf dem Freisinger Volksfest: „Es war proppenvoll, und keiner hat gejammert, weil er warten musste“, berichtet der Ordnungsamtsleiter Stefan Klopfer. © Lehmann

Seit Corona sei es „unglaublich schwer, Fachpersonal zu finden“, weil viele sich in der Pandemie in andere Branchen verabschiedet hätten. Dennoch hat die Familie Mörz noch am Sonntag „mindestens zehn“ zusätzliche Bedienungen engagieren können. Ihr Versprechen an die Freisinger: „Es wird sich im Service beruhigen, bitte seid bissl geduldig, wir geben unser Bestes.“ Es sei nun mal ein riesiges Zelt, bei dem „die Maß Bier und das Hendl nicht schon dastehen können, sobald Sonntagmittag alle auf einmal ins Zelt strömen“. Wobei das Zelt – hier haben 5000 Menschen Platz – gar nicht das Problem gewesen sei, sondern vielmehr der große Biergarten mit Platz für gut 2000 Gäste: da sei das Personal einfach nicht mehr hinterhergekommen.

Mörz hofft, dass es mit den zusätzlichen Bedienungen besser läuft. Falls es aber doch Grund für Beschwerden gib, so ihre Bitte: „Dann kommts zu uns ins Festbüro und redet mit uns.“ Und dass man sich kein Essen draußen holen und im Festzelt essen darf, wie so mancher Kellner den Gästen laut Facebookposts ziemlich unwirsch erklärt haben soll, sei schlicht und einfach falsch: „Natürlich können die Leute sich, wie bei jedem Volksfest, ihren Fisch oder Käse draußen kaufen und im Zelt zum Bier essen.“

Unter allen kritischen Facebookposts sind aber auch einige Kommentare zu finden, in denen das freundliche Personal, das gute Essen und auch die Geschwindigkeit, in der das Essen und die Maß auf den Biertischen standen, gelobt wurden.

Seniorennachmittag macht Hoffnung

Tag 1 nach dem viel kritisierten Wochenende fand am Montag der Seniorennachmittag statt. Und da hat offenbar alles geklappt wie am Schnürchen. Die Festwirtsfamilie ist also sofort ihrem Versprechen, nachzujustieren, nachgekommen. „Es war proppenvoll, und keiner hat gejammert, weil er zu lange warten musste“, berichtet Stefan Klopfer, Leiter des Ordnungsamts. Er glaubt, dass die Startschwierigkeiten damit überwunden sind.

Statt einem großen zwei kleinere Festzelt auszuschreiben, darin sieht er nicht die Lösung, wie sie auf Facebook diskutiert wurde. „Zwei Wirte die zwei Mal für zehn Tage ein Festprogramm auf die Beine stellen müssten – das würde es nicht einfacher machen“, ist Klopfer sich sicher.