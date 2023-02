Nandlstädterin präsentiert HopfenArt in Freising: Bekanntes mit Magischem überfluten

Das Abstrakte aus dem Alltäglichen herausschälen: Denise Antonioli gibt ihren © grafien in der Nachbearbeitung eine bewusst surreale Note. Foto: Lehmann

Die Nandlstädterin Denise Antonioli zeigt ihre Foto-Kunstwerke „Hopfen Art“ in der Galerie am Stadtcafé. Sie liebt die Formel der klaren Strukturen.

Freising – Die Foto-Kunstwerke von Denise Antonioli könnten ebenso gut Album-Cover sein – etwa für Pink Floyd, wenn diese einen ihrer Tonträger der Hallertau gewidmet hätten. Es sind nämlich weitwinkelige Traumsequenzen, die durch eine grafische Bearbeitung der Realität entzogen werden und dadurch futuristisch daherkommen, allerdings ohne den Bezug zur Wirklichkeit je aufzugeben. Bis Anfang April sind ihre Werke in der verglasten Galerie gegenüber dem Stadtcafé zu sehen.

Rund 30 der Arbeiten von Antonioli sorgten am Sonntag bei der Vernissage am Nachmittag für Staunen: Hopfengärten, in der Mehrheit ohne Hopfenbewuchs, die fremd und vertraut gleichermaßen wirken.

Die Nandlstädter Künstlerin versteht es, durch die Perspektive und die spätere Veränderung der Farbgebung das Bekannte mit dem Magischen zu überfluten. Dabei entstehen keine Postkartenmomente im klassischen Sinne, sondern eher Artwork-Statements, die etwas von den Album-Arbeiten eines Storm Thorgerson haben.

Antonioli lässt ihre Fotografien auf Metall drucken, wodurch eine zweite Erzählebene entsteht – eine Ebene, die durch natürliches wie auch künstliches Licht mannigfaltig interpretierbar wird. Heißt: Je nach Lichteinstrahlung verändern sich Bild und Subtext fundamental.

Dabei bleibt allerdings eines im Zentrum ihrer fotografischen Aufmerksamkeit, nämlich die Formel der klaren Strukturen. Hopfenstangen, die die Welt zerschneiden, ohne sie zu zerteilen, werden zu einem Rahmen, in denen die Naturelemente fokussiert werden. Ein charmanter Trick: Die Nutzung der kalten Jahreszeit, um die Hopfendrähte sichtbarer zu machen, Raureif-Skizzierungen voller Licht- und Schattenfugen.

Antonioli spielt bei der Nachbearbeitung mit Farbnuancen, überzeichnet bewusst, um das Abstrakte im Alltäglichen herauszuschälen und manchen Fotografien eine bewusst surreale Note zu geben. Was ihr damit gelingt, sind Bilder, die ebenso gut auf einem fernen Planeten hätten entstehen können. Somit entbindet die Künstlerin ihre Fotografien der reinen Dokumentation und nutzt den fotografische festgehaltenen Moment gekonnt für eine weitere Kunstform, ohne allerdings dadurch die Aufnahmen per se zu vernachlässigen.

Für den Fotografen Klaus Kuhn, der die Vernissage mit seiner Laudatio eröffnete, haben Antoniolis Bilder „eine regelrechte Wucht“, die Künstlerin selbst sei seiner Meinung nach auf dem Höhepunkt ihrer Kunst angekommen. Für Antonioli, die sich seit Jahrzehnten mit Fotografie und Fotografie-Bearbeitung beschäftigt, war die Entdeckung der Hallertauer Hopfengärten eine fundamentale – gerade weil sie auch schon vor ihrem Umzug nach Nandlstadt oft mit klaren Strukturen wie Strommasten gearbeitet hat. Das hohe Niveau ihrer Arbeiten beweist diesbezüglich eines: Antonioli ist jetzt wohl genau am richtigen Ort für eine hohe Affinität von klaren Strukturen – auch ganz ohne Hopfen. Richard Lorenz

Gut zu wissen

Die Werke von Denise Antonioli unter dem Titel „HopfenArt“ hängen noch bis zum 2. April in der Kunst-Galerie gegenüber dem Stadtcafé am Lindenkeller. Aufgrund der Verglasung der Räumlichkeit können die Kunstwerke gut von außen betrachtet werden.