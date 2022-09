„Ein heller Schein der Menschlichkeit“ auch für Bürger aus dem Landkreis Freising

Von: Hans Moritz

Den kirchlichen Segen für das Sophienhospiz am Sternweg in Erding erbaten die Seelsorger Anton Huber und Roland Fritsch (M.) im Beisein des Stifter-Ehepaars Werner und Marianne Folger (7. und 8. v. l.). © Moritz

Mit einem emotionalen Festakt ist das Sophienhospiz offiziell eingeweiht worden. In dem Hospiz werden auch Gäste aus dem Kreis Freising aufgenommen.

Freising/Erding – Der knapp zehn Millionen Euro teure Neubau im Osten Erdings ist ein Beleg, dass Segensreiches entstehen kann, wenn vermögende Stifter und mutige Politiker an einem Strang ziehen, unterstützt von zahlreichen (Groß-)Spendern. Ermöglicht haben das Hospiz Marianne und Werner Folger mit ihrer dazu gegründeten MWS-Stiftung. Das Grundstück in Hanglage hat die Stadt Erding auf der Basis eines Erbpachtvertrags zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um ein Erbe des Erdinger Bürgers Karl Käser. Die Einrichtung verfügt über zwölf Plätze und wird von Rita Gabler geleitet. Aufgenommen werden Sterbende aus den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg.

Das Engagement

Werner Folger, Jurist aus Freising, erklärte, seine Frau, die seit vielen Jahren in der Hospizarbeit tätig ist und den Freisinger Hospizverein leitet, „hat mich überredet, das Hospiz zu bauen“. Und fügte augenzwinkernd an: „Es hätte auch billigere Sachen gegeben.“ Aber man habe sich sozial engagieren wollen.

Emotionale Rede

Dann war’s vorbei mit dem Scherzen. Unter Tränen und mit brüchiger Stimme dankte er dem Erdinger OB Max Gotz, „dem wir diese Einrichtung hauptsächlich zu verdanken haben“. Gotz habe nicht nur ein Grundstück bereitgestellt, sondern in hoher Geschwindigkeit einen Bebauungsplan aufgestellt und die Zufahrt saniert. „Wir können Dir nicht genug danken. Dein Name wird immer mit dem Hospiz verbunden sein“, sagte Folger in Richtung Gotz und heftete ihm mit seiner Gattin eine Auszeichnung der Stiftung ans Revers.

Sichtlich ergriffen dankten die Stiftungsgründer Werner (M.) und Marianne Folger dem Erdinger OB Max Gotz für dessen Engagement für das Hospiz. © Moritz

Ebenfalls dankte Folger Hospizleiterin Rita Gabler. Sie habe das Hospiz nicht nur aufgebaut, sondern werbe auch Spenden bis in sechsstelliger Höhe ein. „Ihr Traum ist in Erfüllung gegangen“, meinte der Stifter. Es sei erfreulich, dass die Mitarbeiter ein eingespieltes Team geworden seien. Dank der vielen Spenden „mussten wir bei der Ausstattung nicht sparen, sodass sich die Gäste in ihren letzten Tagen hier wohlfühlen können“. Man habe sich bewusst von vielen Kliniken und Heimen abheben wollen.

Vollr Einsatz

Landrat Helmut Petz erinnerte an die soeben im Kreistag verabschiedete Sozialcharta. „Wir setzen uns für eine bedarfsgerechte Hospizversorgung ein und stellen dazu auch einen Koordinator ein.“ Er sei überrascht, „wie schnell das Hospiz in Erding entstanden ist“.

Sein Erdinger Kollege Martin Bayerstorfer erneuerte die Garantie des Landkreises, dem Sophienhospiz zu helfen, sollten die Spenden weniger werden. Denn fünf Prozent des Budgets müssen die Betreiber auf diesem Weg beisteuern. Er äußerte die Hoffnung, dass auch die beiden Städte und der Kreis Freising diese Garantieerklärung abgeben. Denn das Hospiz sei ein „wichtiger Beitrag zur Menschlichkeit“.

„Herzensangelegenheit“

Staatskanzleichef Florian Herrmann lobte das Engagement der Stifter. „Andere, die es im Leben zu etwas gebracht haben, kaufen sich eine Yacht.“ Die Ergriffenheit Werner Folgers sei der Beweis, „welche Herzensangelegenheit euch das Hospiz ist“. Die Hospizarbeit habe einen „unschätzbaren Wert“, die neue Einrichtung werde für viele Menschen „ihr letztes Zuhause“. Herrmann versprach: „Die Staatsregierung will die Hospizarbeit ausbauen. Da ist einiges unterwegs.“ Das Sophienhospiz sei ein „notwendiger Ort, der Not wendet“.

„Sagenhafte Bedeutung“

Erdings OB Max Gotz lobte, „dass sich alle Beteiligten über Jahre hinweg auf den Weg gemacht haben, eine Einrichtung von sagenhafter Bedeutung zu schaffen“. Er erwähnte auch die ambulante Hospizarbeit, die den Weg zu einer stationären Einrichtung geebnet habe.

Das Sophienhospiz erfülle den wichtigsten Satz im Grundgesetz mit Leben: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Wenn Kranke und deren Familien begleitet werden, „gilt dieser Satz umso mehr“. Insbesondere in einer Zeit, „in der immer mehr Menschen vereinsamen“. Die Fertigstellung des Hospizes beweise, „dass wir Unglaubliches zu leisten vermögen, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen“.

„Ein heller Schein“

Sozialministerin Ulrike Scharf sagte, das Hospiz sei ein „heller Schein der Menschlichkeit“. Die Einrichtung sei ein Segen. „Sozial wird unser Land durch Menschlichkeit, weniger durch Geld. Der Sozialstaat braucht zuallererst den Menschen.“ Im Sophienhospiz werde „Maßarbeit am Menschen geleistet“.

Die feierliche Weihe vollzogen die Geistlichen Anton Huber und Roland Fritsch. Huber berichtete von einem Sterbenden, der ihm anvertraut habe, „im Sophienhospiz so viel Würde erfahren zu haben, wie sein ganzes Leben nicht“.

