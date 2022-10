Hospizverein Freising begleitet Trauernde vom dunklen Weg zurück in die Helligkeit

Machen sich mit Trauernden auf den Weg: Sylvia Üffing (l.) und Beate Wiedmann von der Hospizgruppe. © hospizgruppe

Der Hospizverein Freising bietet Trauernden eine neue Form an, um Verluste zu verarbeiten. Der Name des Projekts: Trauernde in Bewegung.

Freising – Pünktlich zum Welthospiztag am Samstag stellt die Hospizgruppe Freising ein neues Angebot für alle jene Menschen vor, die einen großen Verlust haben hinnehmen müssen: „Trauernde in Bewegung“ heißt das Projekt. Dabei können sich Hinterbliebene mit Trauerbegleitern wortwörtlich auf den Weg machen, um Schritt für Schritt jene Worte zu finden, die oftmals nur schwer auszusprechen sind.

In Attenkirchen, wo die Trauerbegleiterin Sylvia Üffing von der Hospizgruppe Freising dieses Projekt angestoßen hat, habe sich eines gezeigt: Der Bedarf ist da. Nun sollen die ersten Spaziergänge auch in der Domstadt angeboten werden.

Gewisse Trauerzeit sollte bereits durchlebt sein

„Es ist ein sehr niederschwelliges Angebot“, erklärte Üffing auf FT-Nachfrage – ein Angebot, für das im Grunde nur zwei Voraussetzungen nötig sind. „Alle, die mitgehen möchten, müssen gut zu Fuß sein“, betonte sie und weiter: „Die Trauernden müssen zudem eine gewisse Trauerzeit durchlebt haben.“ Doch was heißt das? Die Trauerbegleiterin klärte auf: „Wenn der Ehemann erst vergangene Woche verstorben ist, wäre beispielsweise ein Mitgehen zu früh.“ Grundsätzlich sollten mindestens zwei bis drei Monate seit dem Todesfall vergangen sein. Ausnahmen gäbe es freilich in beide Richtungen.

Da sich Interessierte am Vortag bei der Hospizgruppe anmelden müssen, werde hier besprochen, wie stabil der Trauernde aktuell sei. „Wenn noch die Kraft fehlt, können Hinterbliebene auch nicht die traurigen Geschichten der Anderen hören“, erklärt Üffing.

Von dunklen Wegen in die Helligkeit hinein

Zur Spaziergangs-Dauer: „Wir gehen rund zwei bis drei Stunden, auch bei schlechtem Wetter.“ In Freising möchte Üffing zusammen mit Beate Wiedmann, ebenfalls Trauerbegleiterin, sich ab der Wieskirche auf den Weg machen und dabei einen wichtigen Grundsatz beachten: „Wir gehen immer von eher dunklen Wegabschnitten in die Helligkeit.“

Das Besondere bei diesen Wanderungen: „Der Trauernde darf alles, es gibt keine Vorgaben“, erklärte Üffing. Heißt: Wer schweigen möchte, darf schweigen, wer reden möchte, findet offene Ohren. Die Bewegung im Freien, das Gehen an sich, biete einige Vorteile zum offenen Gesprächskreis in Räumlichkeiten – beispielsweise, dass man sich nicht anschaut, und deshalb auch Sprechpausen deutlich besser aushaltbar werden. Was Üffing auch gefällt: „Die Gesprächspartner finden sich häufig während des Gehens“ – Gesprächspartner, und das ist oftmals bei der Trauer nicht unerheblich, die eben nicht zum familiären Umkreis gehören.

Es ist längst bekannt, dass Bewegung eine wichtige Bedeutung im Umgang mit Verlusterfahrungen haben kann, und genau hier möchte die Hospizgruppe Freising ansetzen und ihr sowieso schon sehr breites Angebotsspektrum um einen weiteren Baustein in der Trauerbegleitung erweitern.

Richard Lorenz

Gut zu wissen Gegangen wird am 4. November, 2. Dezember sowie am 6. Januar und am 3. Februar kommenden Jahres. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr der Parkplatz an der Wieskirche. Die Hospizgruppe bittet um eine kurze Anmeldung am jeweiligen Vortag unter Tel. (08161) 532525 oder per E-Mail an info@hospizgruppe-freising.de.

