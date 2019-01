HSWT: Professor Kias gibt Stab nach 30 Jahren ab

Mit seinem Nachfolger hat er selbst noch zusammengearbeitet.

Freising – Was bei der Verabschiedung von Professor Ulrich Kias (63) nach einem fliegenden Wechsel aussah, war de facto von langer Hand geplant. Kias hat im Rahmen eines Festakts an der Fakultät „Landschaftsarchitektur“ der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) nach 30 Jahren die Verantwortung an seinen Nachfolger Professor Olaf Schroth übergeben.

Das Festkolloquium zur Staffelübergabe, die etwa 80 Kollegen, Freunde und Studierende verfolgten, fand zunächst im Hörsaal und später im nahe gelegenen Salettl statt. Für Kurzweil und Unterhaltungswert war gesorgt, denn Kias hielt exakt den Vortrag, den er vor gut drei Jahrzehnten bei seiner Bewerbung für die Professur gehalten hatte. In gleicher Form, wie damals üblich mit Folien. Der scheidende Leiter der Landschaftsinformatik trug sogar die gleiche Krawatte wie damals. Der Anzug war nicht mehr erhalten, wie er schmunzelnd erklärte.

Professor Kias: In 30 Jahren haben sich Welten bewegt

Dafür, dass sich in den 30 Jahren „Welten bewegt“ haben, war das Referat indes Beweis genug. Hatte Kias doch dereinst schon prophezeit, dass die Methoden in der Landschaftsinformatik sich von Grund auf ändern würden. Sprach er doch bereits davon, dass „die kleinen Computer“ Einzug halten würden, und die großen Kisten, sprich Röhrengeräte, die weiland noch auf den Schreibtischen standen, bald ausgedient hätten. An „Smartphones“ und daran, dass man damit einmal genau das Gleiche wie mit großen Rechnern machen könne, war laut Kias aber damals noch nicht zu denken.

Zu den richtungsweisenden Entwicklungen die Kias seinerzeit angestoßen hat, zählte er den Einsatz sogenannter „Pen Computer“, eine Art Vorläufer der heutigen Tablets. Zumindest waren sie „geländetauglich“ und bei der Kartierung im Zuge der Flurbereinigung hilfreich. Wohlgemerkt draußen, sozusagen auf der freien Wildbahn einsetzbar. Als einer der Ersten holte Kias auch Drittmittel ein für Forschungsprojekte, wie er verriet. Eine Praxis, die heute gang und gäbe ist.

Führungswechsel gestaltete sich fließend

Nachfolger Schroth schätzte sich nach der symbolischen Stabübergabe erklärtermaßen glücklich, dass er schon seit September 2017 Gelegenheit habe, an der Fakultät tätig zu sein und mit Kias zusammenzuarbeiten. „Sodass ich von ihm lernen und einen fließenden Übergang gestalten konnte“, sagte Schroth.

Auch der neue Chef der „Landschaftsinformatik“ an der HSTW ging auf den Wandel der Technik und darauf ein, das der „Desktop von einst“ mit den modernen Methoden der Datenverarbeitung nicht mehr viel zu tun habe. Einem wie ihm, dessen Forschungsinteresse dem Geodesign gelte, spiele das in die Karten. Schroth zufolge werden Handys für die Studenten immer wichtiger, weil sie damit auch draußen jederzeit Zugriff auf Daten hätten und Abfragen über Bodenverhältnisse starten könnten. Die künstliche Intelligenz spiele eine immer größere Rolle.

Alexander Fischer