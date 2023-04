Tüntenhausener Schützen weiter auf dem Erfolgspfad: „Hubertus“ feiert die Besten

Gratulation: Schützenmeister Florian Reindl (l.) und Sportleiter Markus Hartmair beglückwünschten Mariella Schneider, die Gewinnerin des Finalschießens wurde. © wiesheu

Bei der Preisverteilung der Tüntenhausener Schützen war volles Haus angesagt: Die Mitglieder feierten ihre Treffsichersten.

Tüntenhausen – Ein volles Haus und tolle Stimmung gab es wieder bei der Preisverteilung der Hubertusschützen Tüntenhausen. Schützenmeister Florian Reindl freute es, „dass wieder so viele den Weg ins Schützenheim gefunden“ hatten.

Zu Beginn des Abends gab es zwei Finalschießen unter den besten acht Schützen des Endschießens. Bei den Auflageschützen dominierte Ingeborg Wiesheu das Finale und gewann den Pokal.

In der Schützenklasse dagegen gab es ein Herzschlagfinale. Florian Reindl war zwischenzeitlich mit knapp vier Ringen in Führung. Am Ende musste er sich Mariella Schneider mit fünf Zehntel- Ringen geschlagen geben.

Die Preisverteilung

Die Preisverteilung des Jahresvortel übernahm Kassier Christoph Radon. 77 Schützinnen und Schützen hatten sich beteiligt. 18 Teilnehmer durften sich über Geldpreise freuen. Bei der Jugend war das Mariella Schneider mit 260 Punkten. In der Schützenklasse war erster Johann Reindl mit 257 Punkten, gefolgt von Johann Hölzl mit 237 Punkten und Schützenmeister Florian Reindl mit 228 Punkten. Bei den Auflageschützen belegte Willi Reindl mit 260 Punkten den ersten Rang. Zweiter wurde Josef Wiesheu mit 243 Punkten vor Beatrix Röhricht mit 227 Punkten.

Die Preisverteilung des Endschießens übernahm Sportleiter Markus Hartmair. Erste bei der Jugend wurde Mariella Schneider mit 99 Ringen, Zweiter Simon Schranner mit einem 307,7-Teiler. In der Schützenklasse mit dem Luftgewehr setzte sich Florian Reindl mit 99 Ringen an die Spitze. Ihm folgte Lena Radon mit einem 10,2-Teiler, Rang drei ging an Markus Hartmair mit 97 Ringen. Vierte wurde Melanie Radon mit einem 18,6-Teiler, Platz fünf holte sich Stefan Schranner mit 96 Ringen.

Bei der Luftpistole ging der Sieg an Florian Reindl mit 93 Ringen, Zweitplatzierter wurde Joachim Grote mit einem 226,5-Teiler. Johann Hölzl (82 Ringe) errang Platz drei.

In der Disziplin Luftgewehr Auflage führte Beatrix Röhricht (105,6) die Liste an, Zweite wurde Elfriede Mayr mit einem 2,0-Teiler, Platz drei belegte Ingeborg Wiesheu mit 105,3 Ringen. Vierte wurde Gerlinde Wildmoser mit einem 6,3-Teiler und Platz fünf ging an Willi Reindl mit 104,8 Ringen.

Der Dank

Schützenmeister Reindl bedankte sich zum Abschluss insbesondere bei alle denjenigen Mitgliedern, die übers Jahr in Küche und Theke tätig gewesen waren, und der Vorstandschaft sowie den vielen fleißigen Helfern hinter den Kulissen. wj