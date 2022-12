Hundebesitzer findet verdächtigen Hackfleischbeutel auf Freisinger Wiese: Ist das ein Giftköder?

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Einen Plastikbeutel voll Hackfleisch hat ein Hundebesitzer in Freising gefunden (Symbolbild). Jetzt wird untersucht, ob es sich um einen Giftköder handelt. © Polizei Frankfurt

Einen Plastikbeutel voll Hackfleisch hat ein Hundebesitzer in Freising gefunden. Jetzt lässt die Polizei untersuchen, ob es sich um einen Giftköder handelt.

Freising – Ein 28-Jähriger meldete sich am Mittwoch bei der Polizei und teilte mit, dass er gerade mit seinem Hund an der Isar-/Ecke Murstraße im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld gegenüber der dortigen Aral-Tankstelle unterwegs gewesen sei und dabei in der Wiese neben dem Gehweg eine offene Plastiktüte mit gehacktem Fleisch gefunden habe. Hierbei soll es sich laut Mitteiler um einen Giftköder handeln, so die Polizei Freising.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Möglicher Giftköder in Freising gefunden: LKA untersucht Probe

Das Fleisch wurde zur Untersuchung an das Bayerische Landeskriminalamt versandt. Weitere Hinweise nimmt die PI Freising unter Tel. (08161) 53050 entgegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.