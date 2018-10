Startbahn-Protest aus der ersten Reihe

Hunderte Aktivisten aus der Freisinger Flughafenregion bei Großdemo „Mia ham’s satt“ am Münchner Königsplatz

Flächenfraß, Agrarfabriken, Verkehrskollaps – es gab genug Punkte, zu denen zwischen 12 000 (laut Polizei) und 18 000 Demonstranten (laut Organisatoren) am Samstag in München immer wieder riefen: „Mia ham’s satt!“ Ganz vorne mit dabei und zahlreich vertreten bei der Großdemo am Königsplatz: die Startbahngegner aus der Airportregion, die dem Aufruf von Aufgemuckt gefolgt waren.