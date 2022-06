„Ich hab schon eines“: Freisinger freuen sich über Neun-Euro-Ticket

Teilen

Das Neun-Euro-Ticket, das ab 1. Juni genutzt werden kann, kommt bei vielen Freisingern sehr gut an. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Viele Freisinger freuen sich über das Neun-Euro-Ticket. Über die Auswirkung der Aktion sind sie aber geteilter Meinung.

Freising – Seit Mittwoch gelten sie nun, die Sonderfahrkarten für Busse, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen sowie für Züge des Nah- und Regionalverkehrs. Verkauft wurden laut offizieller Zahlen der Deutschen Bahn inzwischen rund sieben Millionen der sogenannten Neun-Euro-Tickets – gehen soll die Sonderaktion bis einschließlich August. Das FT hat am Mittwochmorgen nachgefragt, wie die Spar-Aktion bei den Freisingern ankommt.

7.15 Uhr am Freisinger Bahnhof: Die ersten Pendler machen sich auf den Weg zur Arbeit, die meisten von ihnen nach München. Was sich herausstellt: Einige der Freisinger haben das Ticket bereits in der Tasche, die meisten allerdings mussten die Sonder-Tickets noch lösen. Die große Frage war deshalb: Wo gibt es diese Fahrkarte eigentlich? Der Info-Point der Deutschen Bahn im Bahnhof selbst konnte weiterhelfen: Die Tickets können ganz unkompliziert bei den Fahrkarten-Automaten gelöst werden.

Andrea Altfater hofft, dass das Neun-Euro-Ticket noch länger gilt. © Lorenz

„Ich hab schon eines“, erzählte Andrea Altfalter aus Freising auf dem Bahnsteig 2, Richtung München, kurz bevor ihr Zug einfuhr. Aus beruflichen Gründen muss die 27-Jährige fast täglich nach München, wofür sie bis dato rund 170 Euro im Monat berappen musste. „Das wäre super, wenn das Neun-Euro-Ticket bleiben würde“, wünscht sich die Freisingerin. Den vergünstigten Tarif möchte die 27-Jährige auch neben dem Job nutzen: „Wir haben schon eine Fahrradtour zur Nordsee geplant!“

Freisinger zweifelt, ob Autobesitzer ihren Wagen stehen lassen

Eigentlich gar kein häufiger Nutzer von Öffentlichen Verkehrsmitteln ist hingegen Thomas Beer, allerdings seien neun Euro für einen Monat für ihn dennoch verlockend. Die Fahrkarte habe er einfach mal so gekauft, falls er doch mit dem Zug schnell nach München muss. Denn dort betreibt der Freisinger ein Tattoo-Studio. Aktuell nutzt er allerdings lieber den Individualverkehr.

Christian Hanesch bezweifelt, dass viele Menschen ihr Auto stehen lassen. © Lorenz

Vor allem für Kurzstrecken möchte Christian Hanesch aus Freising das Sonder-Ticket nutzen. Aus beruflichen Gründen muss er allerdings auch regelmäßig nach München, weshalb sich für ihn die Rabatt-Aktion auf jeden Fall auszahlt. „Eine Tagesfahrkarte kostet ja schon über zehn Euro“, betont der 47-Jährige, der dennoch bezweifelt, dass wirklich viele Menschen deshalb ihr Auto stehen lassen. Weiter weg möchte er mit den Neun-Euro-Ticket nicht reisen, auch weil eben eine ICE-Nutzung nicht enthalten sei.

Benjamin Zastrow wünscht sich, dass mehr Menschen die © Lorenz

„Mehr Tagesausflüge werde ich schon damit machen“, erklärt Benjamin Zastrow aus Freising. Was sich der 33-Jährige wünscht: „Ich hoffe, dass die Leute jetzt mehr die Öffentlichen nutzen.“ Aktuell muss der Pendler für die Fahrt Freising - München um die 150 Euro im Monat zahlen. Deshalb hofft er zwar, dass die Aktion nach den drei Monaten weiterläuft, befürchtet aber, dass die Bahn danach ihre Preise anziehen wird. „Und zwar deutlich.“ (Richard Lorenz)

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)