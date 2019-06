Azubi aus dem Landkreis Freising soll zwei Neunjährige vergewaltigt haben

Im Bad und auf dem Bett: Zwei Neunjährige soll ein Lehrling aus dem Landkreis Freising vergewaltigt und missbraucht haben. Doch er spielt die Vorwürfe herunter.

Landkreis Freising – Schweren sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung von zwei neunjährigen Mädchen aus dem nördlichen Landkreis wirft die Anklage vor der Jugendschutzkammer des Landshuter Landgerichts einem 19-Jährigen Azubi aus dem westlichen Landkreis vor. Der legte zum Prozessauftakt ein bagatellisierendes Teilgeständnis ab.

Laut der von Staatsanwältin Romina Rodde vertretenen Anklage, war der Azubi Anfang 2016 mit einer jungen Frau aus der Hallertau befreundet, später dann mit ihr verlobt. Er hielt sich regelmäßig im Haus ihrer Eltern auf. Dabei soll er sich ab 2018 bei verschiedenen Gelegenheiten an der Schwester (9) seiner Verlobten mehrfach vergangen haben. Insgesamt fünf Fälle listet die Anklage auf.

So soll er beispielsweise das Mädchen einmal im Hobbyraum auf einen großen Gymnastikball gelegt, es ausgezogen und dann missbraucht haben. Zu weiteren Übergriffen sei es dann im Zimmer der Neunjährigen gekommen.

In der Folgezeit habe sich die Intensität gesteigert, hieß es im Prozess: Da habe der Angeklagte die Schülerin jeweils ins Zimmer ihrer älteren Schwester getragen, sie dort aufs Doppelbett gelegt und ausgezogen, um sie dann zu vergewaltigen, wobei sie jeweils nicht unerhebliche Schmerzen erlitten habe.

In einem weiteren Anklagepunkt geht es um einen Kindergeburtstag im Januar dieses Jahres im Elternhaus seiner Ex-Verlobten: Da soll er die neunjährige Tochter einer befreundeten Familie ins Badezimmer gelockt und vergewaltigt haben. Dass das Mädchen immer wieder bettelte, er solle aufhören, soll er negiert haben.

Nur Teilgeständnis

Zum Prozessauftakt räumte der Azubi letzteren Anklagevorwurf in einer – allerdings bagatellisierenden Fassung – über eine Erklärung seiner Verteidigerin Daniela Gabler ein: Bei der Geburtstagsfeier habe es zwischen den Kindern Streit und Radau gegeben, wobei die Neunjährige von der übrigen Gruppe aus einem Zimmer „ausgeschlossen“ worden sei. Er habe sie traurig vor der Tür angetroffen und ins Bad mitgenommen, wo er sie nach dem Grund für ihren Ausschluss befragt, aber keine Antwort bekommen habe. Danach, so räumte er ein, habe er das Mädchen auf den Badteppich gelegt, ausgezogen und belästigt. Als die Neunjährige gesagt habe, er solle aufhören, habe er das getan.

Ein großer Fehler

In der Untersuchungshaft, in der er sich seit diesem Vorfall befinde, sei ihm klar geworden, dass er einen großen Fehler gemacht habe, sagte der 19-Jährige. Den bereue er zutiefst und entschuldige sich bei dem Mädchen. An der Schwester seiner damaligen Verlobten aber habe er sich nie vergangen: Er habe mit ihr gespielt, manchmal auch mit ihr gekuschelt, sie aber nie sexuell missbraucht.

Spannungen in der Beziehung

Aus den Berichten der Jugendgerichtshilfe-Vertreterin und des psychiatrischen Sachverständigen war zu entnehmen, dass die Kindheit des Angeklagte ohne Probleme verlaufen war. Lediglich in der Grundschule sei er von Mitschülern ab der vierten Klasse gemobbt, ausgegrenzt und verspottet worden. Warum, habe er sich nicht erklären können. Während seiner noch nicht abgeschlossenen Lehre habe es hin und wieder „Stress“ mit dem Chef gegeben. Anfang 2016 lernte er dann seine spätere Verlobte kennen und verbrachte die meiste Zeit bei ihr. Zuletzt habe es aber Spannungen in der Beziehung gegeben.

Den beiden Mädchen blieb eine Aussage erspart: Die Prozessbeteiligten einigten sich darauf, stattdessen die Videoaufzeichnungen der ermittlungsrichterlichen Vernehmungen in Augenschein zu nehmen. Der Prozess, für den noch vier weitere Verhandlungstage angesetzt sind, wird am 11. Juli fortgesetzt. Walter Schöttl





