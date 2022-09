Im Club der 100-Jährigen: Schäferhundeverein Freising feiert großes Jubiläum

Zeigten, was sie drauf haben: Die Schäferhunde, die an dem Jubiläumswettbewerb teilnahmen, wurden nach internationalen Regeln bewertet.

Es gab auch einen Wettkampf

Der Schäferhundeverein Freising feiert sein 100-jähorges Bestehen mit einem Wettkampf. Auch das Feiern kam nicht zu kurz.

Freising/Pettenbrunn – Sein über 100-jähriges Bestehen hat der Schäferhundeverein, Ortsgruppe Freising, in diesen Wochen mit einem Pokalwettkampf und Festabend mit Livemusik gefeiert. Die gut organisierte Veranstaltung zog viele Gäste und Freunde der Ortsgruppe an.

Der Wettkampf

Zahlreiche Hundeführer aus der Region waren zu Gast und nahmen mit ihren Vierbeinern am Wettkampf teil. Sogar eine Delegation aus Südtirol von der dort befreundeten Ortsgruppe Morter-Lasch hatte den Weg auf das Vereinsgelände nach Pettenbrunn in der Nähe des Feldhofs gefunden und stellte ebenfalls einen Teilnehmer. Vorsitzende Stephanie Neumair und ihr Team hatten einen spannenden Wettkampf und ein buntes Programm rund um die Vierbeiner vorbereitet.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Die Teilnehmenden

Es stellten sich zehn Teilnehmer in der Abteilung Begleithunde, sechs Einzelstarter in den Abteilungen B Unterordnung und C Schutzdienst. In die Mannschaftswertung gingen acht Teams mit jeweils einem Starter in der Unterordnung und einem Starter im Schutzdienst. Unter den strengen Augen des Leistungsrichters Thomas Hehl wurde nach der Internationalen Gebrauchshunde Prüfungsordnung (IGP) vorgeführt und bewertet.

Hehl war mit den sehr guten Ergebnissen und der kameradschaftlichen Atmosphäre mehr als zufrieden. Alle Teilnehmer hatten sportlich korrekt und fair vorgeführt. Neben Übungen, wie „Sitz“, „Platz“, „Steh“ und „Fuß“ oder der „Ablage unter Ablenkung“ wurde auch der Apport über die Meterhürde und der 1,80-Meter-Schrägwand gezeigt.

+ Mit ihrem Schäferhund „Karle“ holte sich Vereinsvorsitzende Stephanie Neumair den ersten Platz in der Disziplin „Unterordnung“. © Siegfried Martin

Mit 93 Punkten von 100 möglichen sicherte sich Stephanie Neumair mit ihrem „Karle“ in der Abteilung „Unterordnung“ im Mannschaftswettbewerb den ersten Platz. Auch in der Abteilung Begleithund konnte die Ortsgruppe Freising punkten, und so sicherte sich 2. Vorsitzender Richard Zipperer mit seinem „Gino“ einen hervorragenden zweiten Platz mit 58 von 60 Punkten.

Die Historie

Die lange Geschichte der Ortsgruppe Freising im Verein für Deutsche Schäferhunde begann am 1. Januar 1921. Am Seilerbrückl im Süden von Freising sei die Ortsgruppe samt Trainingsplatz damals gegründet worden, berichtet Neumair. Der Umzug zum jetzigen Standort zwischen den beiden Weilern Pettenbrunn und Feldhof sei 1970/71 erfolgt. Sie sei stolz darauf, auf eine über hundertjährige Vereinsgeschichte blicken zu können, da es im Dachverband des Vereins für deutsche Schäferhunde insgesamt 1835 Ortsgruppen gebe, von denen nur 157 älter als 100 Jahre sind. In der Landesgruppe Bayern Süd, zu der die Freisinger Ortsgruppe gehört, gibt es 130 Ortsgruppen, davon sind nur sieben Stück 100 Jahre oder älter.

Dass der Pokalwettkampf anlässlich des „runden“ Geburtstags so erfolgreich durchgeführt werden konnte, sei Verdienst der Mitglieder, lobte die Vereinsvorsitzende. Allein ihnen sei es zu verdanken, dass die Ortsgruppe nicht nur seit mehr als 100 Jahren bestehe, sondern auch „lebe“, so das Lob an ihre vielen engagierten Schützlinge.

Nach dem Abendessen wurde noch ausgiebig und ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden mit Barbetrieb und Livemusik gefeiert. Hier ging ein weiteres großes Dankeschön an die Band Lauchheimer Echo, die die Stimmung im Zelt richtig anheizte. Zudem wurden von der OG Amerang, OG Inntal, OG München – West, OG Lauchheim und der OG Taufkirchen wunderschöne Präsente zum 100-jährigen Bestehen überreicht.

Maria Martin

Die Platzierungen

Begleithund: 1. Manuel Breuer OG München West mit Belgian Tigers Eisblume und 58,5 erreichten Punkten 2. Richard Zipperer OG Freising mit Giro vom Leipheimer Moor und 58 erreichten Punkten 3. Markus Baur OG Dillingen mit Kalle von der Hochstiftstraße und 57,5 erreichten Punkten

1. Manuel Breuer OG München West mit Belgian Tigers Eisblume und 58,5 erreichten Punkten 2. Richard Zipperer OG Freising mit Giro vom Leipheimer Moor und 58 erreichten Punkten 3. Markus Baur OG Dillingen mit Kalle von der Hochstiftstraße und 57,5 erreichten Punkten Mannschaft : 1. Stephanie Neumair mit Kanto von der Glana OG Freising, Abteilung Unterordnung 93 Punkte; Alexander Liegl mit Yankee vom Murengraben OG Freising, Abteilung Schutzdienst 94 Punkte. Gesamt 187 Punkte; 1. Paula Zeberer mit Nucki von der kleinen Birke, OG München West, Abt. Unterordnung 97 Punkte; Regina Reich mit Gimli von der Lobdeburg OG München West, Abt. Schutzdienst 90 Punkte. Gesamt 187 Punkte 2. Eduard Wimmer mit Bengel von Baramundi OG Amerang Abteilung Unterordnung 94 Punkte; Antonia Poschel mit Anouk von Baramundi OG Plattling Abt. Schutzdienst 90 Punkte. Gesamt 184 Punkte

: 1. Stephanie Neumair mit Kanto von der Glana OG Freising, Abteilung Unterordnung 93 Punkte; Alexander Liegl mit Yankee vom Murengraben OG Freising, Abteilung Schutzdienst 94 Punkte. Gesamt 187 Punkte; 1. Paula Zeberer mit Nucki von der kleinen Birke, OG München West, Abt. Unterordnung 97 Punkte; Regina Reich mit Gimli von der Lobdeburg OG München West, Abt. Schutzdienst 90 Punkte. Gesamt 187 Punkte 2. Eduard Wimmer mit Bengel von Baramundi OG Amerang Abteilung Unterordnung 94 Punkte; Antonia Poschel mit Anouk von Baramundi OG Plattling Abt. Schutzdienst 90 Punkte. Gesamt 184 Punkte Einzelstarter: 1. Nicole Aschenbrenner mit Duke von Rammelon, Illertissen, Unterordnung 96 Punkte, Schutzdienst 92 Punkte. Gesamt: 188 Punkte 2. Marina Hehl mit Mario von der Fuchsbergkuppe. OG Dillingen Unterordnung 93 Punkte, Schutzdienst 94 Punkte. Gesamt: 187 Punkte 3. Nenad Lukic mit Ilsebill vom Murngraben OG Winzer, Unterordnung 88 Punkte, Schutzdienst 96 Punkte. Gesamtzahl: 184 Punkte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.