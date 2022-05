Im Freisinger Erlebnisbad fresch beginnt die Freibadsaison

Von: Helmut Hobmaier

Bademeister Christian Fiedler lässt hier gerade am Freizeitbecken einen Saugroboter zu Wasser, der für hundertprozentige Sauberkeit sorgt. Im Winter blieben die Becken zu zwei Drittel gefüllt, um den Druck auf die stählernen Beckenwände zu erhalten. Betriebsleiter Alexander Frederking (r.) freut sich auf eine Saison ohne Einschränkungen. © Lehmann

Sehnsüchtig haben die Badefans darauf gewartet: Heute beginnt im fresch eine Freibadsaison ohne Einschränkungen. Eine erste Inspektion.

Freising – Abends, wenn es dunkel wird, nehmen sie ihre Arbeit auf – lautlos, zuverlässig und akkurat: Fünf Mähroboter sind nachts im Einsatz, um die 10 000 Quadratmeter Liegefläche des Freisinger Erlebnisbads fresch in einen perfekten Rasen zu verwandeln: „Und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Betriebsleiter Alexander Frederking und lässt seinen Blick stolz über den Freibad-Park schweifen – alles in sattem Grün. Hier beginnt am Samstag die Saison. Und es ist eine ganz besondere Saison.

Nach zwei Jahren pandemischer Einschränkungen steht den Badefans heuer das komplette fresch zur Verfügung, ohne limitierte Besucherzahl. Im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Absperrungen und Vorschriften, vor allem durften nur maximal 1000 Gäste ins Freibad. Heuer könnten wieder bis zu 4000 werden, wie früher. „Endlich wieder eine normale Saison“, sagt Frederking, „wir freuen uns alle schon riesig.“

Die Frühschwimmer können schon um 6.30 Uhr durchstarten

Und das erwartet die Besucher: Ein geradezu auf Hochglanz poliertes Beckenarsenal mit Freizeitbecken (630 Quadratmeter, vier 25-Meter-Bahnen inklusive), Sprungturm, Kinderbecken und natürlich das 1000 Quadratmeter große 50-Meter-Becken. Hier sind die leidenschaftlichen Schwimmer daheim, und die dürfen ab heute auch schon um 6.30 Uhr rein (Frühschwimmerkarte, Seiteneingang). Ab 8 Uhr ist dann das Freizeitbecken geöffnet, ab 9 Uhr das Hallenbad. Voll nutzbar ist auch wieder das Matschbecken, und erstmals können wieder Liegen ausgeliehen werden, etwa für ein Sonnenbad auf den verschiedenen Decks.

Die Beach-Volleyball-Anlage und das Klettergerüst runden das Angebot ab. „Es ist wirklich alles da für viel Action drinnen wie draußen“, sagt Betriebsleiter Frederking. Und sogar an die Raucher hat man gedacht, mit speziellen (überschaubaren) Smoker-Bereichen. Eigentlich herrscht im Bereich der Liegewiese Rauchverbot, um eine Belästigung der Badegäste zu vermeiden – und eine Flut an Kippen. Zigaretten auf dem perfekten Rasen? Damit wären die Mähroboter sicher nicht einverstanden.

Gut zu wissen

Das fresch startet am Samstag in die Freibadsaison. Öffnungszeiten täglich von 9 bis 20 Uhr, dazu gibt es die erwähnten Frühschwimmerzeiten. Die Sauna heizt bis 22 Uhr ein. Massagen können täglich von 10 bis 21 Uhr gebucht werden. Alle weiteren Infos unter www.fresch-freising.de.

