Nach zwei Jahren ist Schluss: Im Freisinger Impfzentrum gehen zum Jahresende die Lichter aus

Von: Andrea Hermann

Das Impfzentrum in der Steinkaserne schließt zum Jahresende für immer seine Pforten. © Lehmann

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und über 150.000 Impfungen schließt das Freisinger Impfzentrum für immer seine Pforten. Landrat Helmut Petz dankt allen Helfern.

Freising – Im Freisinger Impfzentrum gehen am 30. Dezember die Lichter aus: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und über 150 000 Impfungen wird das Impfzentrum im ehemaligen Stabsgebäude offiziell geschlossen – gemäß den Maßgaben der Bayerischen Staatsregierung. Künftig werden die Arztpraxen und Apotheken die Corona-Schutzimpfungen vornehmen. Nach Ansicht des Virologen Christian Drosten ist die Corona-Pandemie vorbei, wie er erst vor wenigen Tagen gesagt hat.

Das Impfen ist „das Licht am Ende des Tunnels“, hatte Landrat Helmut Petz vor knapp zwei Jahren gesagt, als das Impfzentrum in den umgebauten Räumen des ehemaligen Stabsgebäudes der Steinkaserne eingerichtet und pünktlich zum vorgegebenen Termin am 15. Dezember 2020 fertiggestellt worden war. Der Startschuss für die Impfaktion im Landkreis fiel aber nicht im Impfzentrum selbst, sondern am 27. Dezember 2020 im Seniorenzentrum in Zolling: 52 Bewohner und 23 Mitarbeiter wurden dort geimpft. Das Impfzentrum selbst nahm am 9. Januar 2021 seinen Betrieb auf.

In den ersten Monaten wurde der Impfstoff nach einer strengen Priorisierung verabreicht – mit harten Bandagen wurde teils um einen Termin gekämpft. Ab dem 22. Februar wurde die Schlagzahl im Impfzentrum erhöht: Die einstige Sollvorgabe von 350 Impfungen pro Tag wurde auf 500 gesteigert. Der Landkreis Freising unternahm alles, um möglichst viele Menschen schnell zu impfen.

Viele Sonderimpfaktionen wurden gestartet. Etwa im März 2021 für rund 2400 für Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Grundschullehrer in der Realschule Gute Änger in Freising und eine spontane Aktion in Zolling für die Mitglieder von Rettungsorganisationen, Feuerwehr, THW und Wasserwacht.

Über 150 000 Impfungen wurden in den vergangenen zwei Jahren im Impfzentrum verabreicht. © Lehmann

Verstärkung bekam das Impfzentrum Ende März 2021: In den Arztpraxen wurde ebenfalls begonnen, gegen Corona zu impfen. Am 12. April 2021 wurde zudem ein zweites Corona-Impfzentrum im Landkreis Freising in Betrieb genommen: In der Außenstelle Au – in der früheren Praxis von Dr. Anton Freilinger – wurden bis zu 100 Menschen täglich geimpft.

Unermüdlich waren die vielen ehrenamtlichen und auch hauptamtlichen Mitarbeiter des Impfzentrums im Einsatz – zwischenzeitlich unterstützt von Kräften der Bundeswehr. Nach den Erst- und Zweitimpfungen durfte ab November 2021 auch geboostert werden – die Impfaktion im Landkreis, die zwischenzeitlich einen Durchhänger hatte, nahm dadurch wieder Fahrt auf.

Eine herbe Niederlage mussten BRK und Johanniter im April einstecken: Das Impfzentrum bekam nach einer deutschlandweiten Ausschreibung mit der Firma Ecolog, die ihren Deutschland-Sitz in Düsseldorf und den Hauptsitz in Dubai hat, einen neuen Betreiber. Am 23. April 2022 fand der letzte Impftag der beiden Hilfsorganisationen statt, am 1. Mai übernahm Ecolog.

Landrat dankt Helfern

„Ich möchte mich nochmals beim BRK und den Johannitern bedanken, die das Impfzentrum bis Ende April für den Landkreis betrieben haben. Und auch der Firma Ecolog gilt mein Dank für die Arbeit in den vergangenen acht Monaten“, sagte Landrat Helmut Petz auf FT-Nachfrage. „Die Impfungen waren in der Pandemie das Licht am Ende des Tunnels. Alle Beteiligten haben in den vergangenen zwei Jahren Großartiges geleistet, um den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis größtmöglichen Schutz vor dem Coronavirus zu ermöglichen.“

