Im Kreis Freising einzigartig: Camerloher Gymnasium stellt gebundene Ganztagsklassen vor

Am Freisinger Camerloher Gymnasium gibt es ein Konzept, das im Landkreis einzigartig ist: die gebundene Ganztagsklasse. Hier lernen die Schüler nicht nur Unterrichtsstoff.

Freising – Marlene und Paula haben es sich auf der grünen Couch gemütlich gemacht. Sie haben Bücher und Hefte um sich ausgebreitet und sitzen konzentriert über ihren Mathebüchern. Daneben lümmeln Leonhard und Philipp auf grauen Sitzkissen auf dem Boden und tun es ihnen gleich. Ein gewöhnliches Bild in der Lernzeit in der sechsten Jahrgangsstufe der gebundenen Ganztagsklasse (GGS-Klasse) am Camerloher Gymnasium in Freising.

Das Camerloher bietet laut stellvertretendem Schulleiter Peter Spanrad als einziges Gymnasium im Landkreis neben der offenen auch eine gebundene Ganztagsklasse für die fünfte und sechste Jahrgangsstufe an. Anders als zum vorherigen Schuljahr haben sich heuer aber zu wenig Interessenten gemeldet. Das möchte die Schule ändern: Ein Schnuppertag soll Eltern und Übertrittskindern das Konzept der GGS-Klasse näherbringen.

Der Begriff gebunden beschreibt laut Spanrad, dass die GGS-Klasse eben den ganzen Tag umfasst und die Schüler fest im Klassenverband bleiben. Spanrad selbst bevorzugt jedoch lieber das Wort rhythmisiert. „Die Schüler bekommen nicht ständig Input, sondern lernen, auch selbstständig zu arbeiten. Die Eigenverantwortung wird gefördert.“ Dadurch würden die Mädchen und Buben selbstbewusster. Und durch das permanente Miteinander entstehe eine starke Klassengemeinschaft.

Das Konzept, das eine Betreuung der Kinder montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr vorsieht, sei vor allem für Schüler von berufstätigen Müttern und Vätern eine Option. Der Unterricht – in dem GGS-Lehrkräfte wie Jochen Meyer und Martina Wildgruber Wert auf methodische Abwechslung legen – und die Lernzeiten werden über den Tag verteilt. „Dazwischen gibt es Phasen der Entspannung, Bewegung und Ruhe, der individuellen Freizeitgestaltung und des gemeinsamen Mittagessens und Spielens“, berichtet Wildgruber. Damit die Schüler diese Phasen sinnvoll nutzen, finden regelmäßig Reflexionen statt.

Sowohl vormittags als auch nachmittags werden die maximal 25 Mädchen und Buben von Lehrkräften betreut. Übungen und Arbeiten erledigen die Schüler ebenfalls in dieser Zeit. Hausaufgaben im eigentlichen Sinn gibt es nicht mehr. „Aber Sachen wie Vokabeln wiederholen oder ein Instrument üben müssen natürlich auch weiter zu Hause passieren“, sagt Wildgruber.

„Daheim muss ich nur noch Vokabeln lernen“, bestätigt Marlene, der das Konzept der GGS-Klasse sehr gut gefällt. Ihre Aufgaben macht die Zwölfjährige in den Lernzeiten. „Und wenn wir eine Frage haben, kennen sich die Lehrer ja besser aus als unsere Eltern.“ Ihre Freundin Paula nickt zustimmend.

Leonhard ist ebenfalls zufrieden mit dieser Art des Unterrichts. „Ich finde es gut, dass wir daheim keine Hausaufgaben mehr machen müssen.“ Etwas kaputt sei er nach den langen Tagen trotzdem manchmal. Entspannen kann er aber gut in der Lese-Ecke. „Dort haben wir eine kleine Bibliothek und Spiele.“ Das sei eine schöne Abwechslung zum Lernen.

Schnuppertag

Für interessierte Eltern und Kinder findet am Dienstag, 26. Februar, ein Schnuppertag statt. Dabei werden die gebundene sowie die offene Ganztagsklasse vorgestellt. Um 14, 15 und 16 Uhr gibt es Führungen durch die jeweiligen Räume.