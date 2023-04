Im Kreis Freising ist die Flüchtlingssituation „relativ entspannt“

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

In der neuen großen Unterkunft in Hallbergmoos werden bis zu 249 Geflüchtete untergebracht. © Oestereich

Neue große Unterkünfte sorgen im Kreis Freising trotz steter Zuweisungen Geflüchteter für Entlastung. Die Lage ist relativ entspannt.

Landkreis – In Bayern schlagen die Landräte Alarm: Der stete Zustrom an Flüchtlingen überfordert die Kommunen immer mehr – die Kapazitäten in den verfügbaren Unterkünften sind vielerorts erschöpft. Auch im Landkreis Freising ist die Gesamtzahl der Schutzsuchenden inzwischen enorm: 3697 Menschen sind hierher geflüchtet – und es kommen alle zwei, drei Wochen etwa 50 dazu.

Trotzdem ist die Situation „relativ entspannt“, wie Sandra Schulenberg berichtet. Die Leiterin des Sachgebiets Asyl am Landratsamt Freising sieht auch die weitere Entwicklung optimistisch: Zumindest bis Ende des Jahres dürfte die Unterbringung Geflüchteter gesichert sein. Hauptursache: Es kommen in Kürze einige Großunterkünfte hinzu.

Kleine Unterkünfte werden aufgegeben

2236 Personen sind momentan in den rund 100 (angemieteten) Unterkünften des Landkreises und den vier Gemeinschaftsunterkünften der Regierung untergebracht – davon 561 Ukrainer. Weitere 1461 Flüchtlinge sind privat untergekommen, und hier handelt es sich fast ausnahmslos um Menschen aus der Ukraine. Bei den oben genannten Unterkünften des Landkreises handelt es sich um Wohnungen und Häuser verschiedenster Größe, wobei jetzt verstärkt versucht wird, die kleineren Einheiten (mit nur einer Familie) durch größere für zehn bis 15 Geflüchtete zu ersetzen. Das sei einfach „leichter zu handeln“, erklärt Sandra Schulenberg, „für die Hausmeister, aber auch für die Sozialpädagogen“. Die Gemeinschaftsunterkünfte der Regierung stehen in Freising (Katharina-Meier-Straße, 129 Personen), in Langenbach (48 Personen), in Zolling (119) und in Moosburg (125).

Alle zwei bis drei Wochen werden dem Landkreis etwa 50 Schutzsuchende zugewiesen, wobei es sich im Wechsel um Menschen aus der Ukraine und dann wieder um Geflüchtete aus aller Herren Länder handelt. Alle landen zunächst in der Erstaufnahmeeinrichtung des Stabsgebäudes in Freising (früher Impfzentrum) und werden dann im gesamten Landkreis verteilt. „Wir werden etwa zwei, drei Wochen zuvor von der Regierung über die Zuweisung informiert, 48 Stunden vor dem Eintreffen der Menschen erfahren wir dann, wer genau kommt.“ Dann versuche man, die Geflüchteten „passgenau“ unterzubringen, wie Sandra Schulenberg berichtet. „Es ist uns sehr wichtig, dass das auch wirklich passt. Die Menschen, die zu uns kommen, sollen sich wohlfühlen“.

Mitarbeiter haben Fantastisches geleistet

Eine große Entlastung dürfte die gerade entstandene Unterkunft in Hallbergmoos sein, die am Donnerstag bei einem Tag der Offenen Tür vorgestellt wird. Dort werden ab Mai bis zu 249 Geflüchtete untergebracht. Ihre Mitarbeiter, berichtet Schulenberg, hätten in den vergangenen Wochen in Hallbergmoos „Fantastisches“ geleistet, um dieses „Riesenhaus“ in kurzer Zeit komplett bezugsfertig zu bekommen – bis hin zum Waschmaschinenanschluss. Ende Juni etwa wird dann eine Containeranlage in der Wippenhauser Straße in Freising eröffnet, in der etwa 180 Menschen Platz finden. Und in Kürze, informiert Schulenberg, kämen auch noch zwei große Privathäuser in Allershausen hinzu. Die Asyl-Verantwortliche ist daher zuversichtlich, dass man in nächster Zeit alle Flüchtlinge gut unterbringen kann – „vorausgesetzt, Putin marschiert nicht wieder irgendwo ein“.