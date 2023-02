Im Kreis Freising kamen in einem Jahr 1598 Rehe unter die Räder

Von: Helmut Hobmaier

Rehe leben gefährlich im Landkreis Freising: Im vergangenen Jahr war jeder dritte der 5007 Unfälle ein Wildunfall. © Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

1598 Rehe kamen im vergangenen Jahr im Kreis Freising unter die Räder. Das bedeutet, dass jeder dritte Unfall ein Wildunfall war. Hier die Verkehrsbilanz 2022:

Landkreis – Leicht angestiegen ist die Zahl der Verkehrsunfälle (VU) im Kreis Freising im vergangenen Jahr – und damit leider auch die der tödlichen Unfälle. Besonders auffallend ist allerdings der enorme Anteil der Wildunfälle. In mehr als jeden dritten der insgesamt 5007 Unfälle war ein Wildtier verwickelt – vor allem Rehe: In 1598 Fällen kollidierten Rehe mit Fahrzeugen, wie die PI Freising meldet. Erfreulich ist dagegen die weiterhin niedrige Zahl von Schulwegunfällen. Hauptunfallursache ist inzwischen weniger die Raserei als vielmehr mangelnder Sicherheitsabstand. Hier die Verkehrsbilanz 2022 im Überblick:

Gesamtsituation

Im vergangenen Jahr ist die Gesamtzahl der Unfälle im Landkreis Freising gegenüber 2021 auf 5007 angestiegen. Dies entspricht einer Steigerung um 5,8 Prozent. Im Jahr 2021 waren es noch 4733, 2020 wurden 4743 Karambolagen gezählt. „Der Rückgang der Unfallzahlen in den Corona-Jahren gehört damit der Vergangenheit an, und die Unfallzahlen steigen nach Corona wieder langsam an“, lautet dazu die Einschätzung von Polizeihauptkommissar Ralf Schmidt. Wichtig: In all diesen Zahlen sind die Unfälle auf den beiden Autobahnen (A 9 und A 92) nicht berücksichtigt.

Tödliche Unfälle

Die Anzahl der bei Verkehrsunfällen Getöteten ist im Jahr 2022 wieder auf vier Verkehrstote angestiegen. Im Jahr 2018 hatte es sechs Verkehrstote gegeben, in den Folgejahren war ein steter Rückgang zu verzeichnen. So war im Jahr 2021 nur ein einziger tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis zu verzeichnen gewesen.

Zahl der Verletzten

Einen leichten Anstieg verzeichnet die Polizei bei der Anzahl der Verletzten (neun Prozent). 2021 wurden 618 Personen bei Verkehrsunfällen verletzt, 2022 stieg die Anzahl auf 655. Mit 568 leichtverletzten Personen im Jahr 2022 (528 im Jahr 2021) registriert die Polizei zum Vorjahr einen Anstieg um elf Prozent. Im Jahr 2019 – vor Corona – wurden 623 Personen leicht verletzt. Die Anzahl der Schwerverletzten ist leicht zurückgegangen. Im Jahr 2021 zogen sich 90 Menschen im Straßenverkehr schwere Verletzungen zu, 2022 waren es 87.

Unfallursachen

Fehler beim Abbiegen, Wenden, ungenügender Sicherheitsabstand, Vorfahrtsmissachtungen und überhöhte Geschwindigkeit – das waren die Hauptunfallursachen. Gestiegen um gut 13 Prozent ist die Anzahl der Unfälle aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands, wohingegen bei den Geschwindigkeitsunfällen ein Rückgang von 152 Unfällen im Jahr 2021 auf 126 Fälle anno 2022 zu verzeichnen war.

Junge Erwachsene

Im Landkreis Freising ist auch die Beteiligung der sogenannten „jungen Erwachsenen“ an Verkehrsunfällen leicht gestiegen. 2021 waren bei 304 Verkehrsunfällen junge Leute beteiligt, 2022 waren es 333. In den Jahren vor 2020 lag die Beteiligung der jungen Erwachsenen aber stetig über 400.

Alkoholunfälle

Die Anzahl der Alkoholunfälle ist gleichbleibend. 2021 waren bei 56 Unfällen alkoholisierte Verkehrsteilnehmer beteiligt, 2022 hatte die gleiche Zahl zu tief ins Glas geschaut. Insgesamt sei der Wert für den Landkreis laut Polizei akzeptabel.

Unfallfluchten

Ein Anstieg von knapp sechs Prozent ist bei den Verkehrsunfallfluchten zu verzeichnen. 733 Unfälle kamen 2021 bei den Polizeidienststellen im Landkreis Freising zur Anzeige, 2022 machten sich 778 Unfallverursacher aus dem Staub. Die Aufklärungsquote von 37,4 Prozent aus dem Jahr 2021 ging leicht auf 32,8 Prozent zurück. 255 Unfallfluchten konnte die Polizei übrigens klären.

Schulwegunfälle

„Sehr erfreulich“ sind laut Polizei die kontinuierlich niedrigen Zahlen bei den Schulwegunfällen. Im ganzen Landkreis Freising ereigneten sich 2022 sieben Schulwegunfälle mit sieben Leichtverletzten, im Jahr zuvor waren es acht Unfälle mit acht verletzten Schülern. Hauptkommissar Ralf Schmidt: „Große Anerkennung verdienen die vielen ehrenamtlichen Schulweghelferinnen und -helfer, welche einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und täglich unsere schwächsten Verkehrsteilnehmer sicher auf ihrem Schulweg zur Schule und nach Hause bringen.“

Radfahrunfälle

Im Jahr 2022 wurden 253 Radfahrunfälle registriert, bei denen 266 Rader beteiligt waren, wovon wiederum 235 verletzt wurden. Tödliche Radfahrunfälle gab es glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Gegenüber den Vorjahren ist ein leichter Anstieg erkennbar, was nach Einschätzung der Polizei „auch mit der zunehmenden Zahl der Radfahrer zusammenhängt“.

Wildunfälle

Unverändert hoch ist nach wie vor die Anzahl der Wildunfälle, die 36,7 Prozent aller Unfälle ausmachen. Die Polizei musste im Landkreis Freising 1838 Wildunfälle (Vorjahr: 1741) aufnehmen. In 1598 Fällen kollidierten Rehe mit Fahrzeugen, gefolgt von 94 Hasen, 26 Wildschweinen, 13 Greifvögeln, 21 Füchsen und 30 Dachsen. Bei elf Wildunfällen im Jahr 2022 wurde eine Person schwer bzw. elf Personen leicht verletzt.