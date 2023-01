Im Landkreis Freising funktioniert die lokale Energiewende schon

Von: Andreas Beschorner

Tennishalle Eching hat auf ihrem Dach einen neuen Solarpark. Das garantiert alt BEG auch für das Jahr 2023 einen Stromtarif von unter 30 Cent pro Kilowattstunde. Archiv: Lehmann © Lehmann

Positive Bilanz für die Bürger Energie Genossenschaft Freisinger Land: Billiger Bürger-Strom, viele neue Projekte - und das Windrad ist eine Erfolgsstory.

Freising – Die Bürger Energie Genossenschaft Freisinger Land (BEG) zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2022. Fazit: „Die sehr positive Entwicklung zeigt, dass die lokale Energiewende für viele Bürger und Kommunen immer wichtiger wird und sie dafür auch selbst Verantwortung übernehmen“, interpretiert die BEG die Zahlen.

Mit der Rekordzahl von 186 neuen Mitgliedern hat die BEG im vergangenen Jahr auch die 1000-Mitglieder-Schallmauer durchbrochen: 1087 Mitglieder zählt man nun. 2022 wurde durch die Mitgliederversammlung beschlossen, eine Dividende in Höhe von zwei Prozent auf die eingezahlten Anteile auszuschütten.

Der Bürger-Strom blieb günstig

Wichtig und auch ein Erfolg: Die Bürger-Strom-Preise stiegen 2022 nur gering an. Durch die direkte Nutzung von Wind- und Sonnenstrom aus den BEG-eigenen Anlagen im Landkreis zu 20 Prozent und durch vorausschauenden und verantwortungsbewussten Stromeinkauf mussten die Preise für die Bestandskunden des Bürger-Stroms 2023 nur geringfügig auf 32,9 Cent pro Kilowattstunde angehoben werden. Der Bürger-Strom Plus bleibt mit 26,4 Cent/kWh sogar gleich. Hier, so die Botschaft der BEG, profitieren die Anwohner und Beteiligten am Bürger-Windrad in Kammerberg und am Bürger-Solarpark in Johanneck direkt von der lokalen Energiewende.

Die BEG betreibt nun schon 49 Ladepunkte

Ein weiterer Erfolg: Im abgelaufenen Jahr hat die BEG das Bürger-Ladenetz für E-Autos von sechs auf 49 Ladepunkte an 25 Standorten sehr stark ausgebaut. Die BEG betreibt damit die meisten Ladepunkte im Landkreis und ist darüber hinaus im Landkreis Freising flächendeckend präsent. Die Ladestationen werden sehr gut angenommen, im vergangenen Jahr fanden bereits 5160 Ladevorgänge statt. Mit den knapp 77.000 Kilowattstunden Ladestrom wurden zirka 385.000 Kilometer zurückgelegt und 58 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Für dieses Jahr sind weitere zehn AC-Ladepunkte und vier DC-Schnellladepunkte geplant.

Das Bürger-Ladenetz beschleunige damit maßgeblich die lokale Verkehrswende hin zur Elektromobilität, so die BEG. Das Bürger-Ladenetz werde auch durch Bürger-Strom mit Wind und Sonne aus dem Landkreis versorgt und ermögliche damit die Verbindung aus lokaler Erzeugung und lokalem Verbrauch, betonen die BEG-Vorstände Andreas Henze und Werner Hillebrand.

Neu am Netz sind zwei Bürger-Solaranlagen

2022 gingen außerdem zwei weitere Bürger-Solaranlagen ans Netz, nämlich die Tennishalle Eching mit 396 kWp und das Mehrgenerationenhaus Kranzberg mit 154 kWp. Beide Anlagen wurden, so die BEG, als Mieter-Stromanlagen realisiert, sodass die Mieter in den Gebäuden durch den günstigen Solarstrom auch 2023 einen Stromtarif von unter 30 Ct/kWh haben.

Im ersten Halbjahr 2023 werden die Projekte Hühnerhof Hörgersdorf (284 kWp), Katharina-Mair-Straße Freising (131 kWp) und Kommunales Wohnen Mauern (100 kWp) ans Netz gehen.

Bürger-Windrad ist ein Erfolgsmodell

Das Bürger-Windrad in Kammerberg produzierte 2022 rund 7,4 Millionen kWh Strom und damit 1,2 Millionen oder 20 Prozent mehr als ursprünglich prognostiziert. Das Bürger-Windrad zeige, dass die Windkraft auch in Bayern und im Landkreis insbesondere an guten Standorten eine wichtige Säule der Energiewende sein kann, versichert die BEG. Auch das Sonnenjahr 2022 war überdurchschnittlich, und die solare Jahresproduktion stieg auf insgesamt 2,8 Millionen kWh. Weitere Anlagen werden die Jahres-Solarstromerzeugung 2023 weiter merklich erhöhen.

Zum Schluss betont die BEG: „Die Energiekrise hat uns im letzten Jahr deutlich vor Augen geführt, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien im letzten Jahrzehnt viel zu langsam voranging, und jetzt umso mehr geboten ist. Für den zügigen Ausbau bieten sich die Windkraft und die Photovoltaik an. Deren Energieerzeugung ergänzen sich sehr gut: Sonne steht verstärkt im Sommerhalbjahr und tagsüber zur Verfügung, die Windenergie verstärkt im Winterhalbjahr und nachts.“

