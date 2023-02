Im Landkreis Freising läuten die Hochzeitsglocken Sturm

Von: Helmut Hobmaier

Ein Brautpaar zeigt nach der Eheschließung im Rathaus stolz die Eheringe. Wer danach groß feiern will, sollte sich schnell nach einer Lokalität umsehen. © Symbolfoto: dpa

Hochzeits-Boom im Kreis Freising: Beliebte Lokalitäten zum Heiraten sind für heuer fast ausgebucht. Weiter ungelöst aber ist das Personalproblem.

Landkreis – Sie wollen heuer heiraten, mit vielen Gästen, toller Musik – und das in einem schönen Landgasthof? „Das dürfte utopisch sein“, sagt dazu Bine Heller, als Event-Managerin der Maiers Hofstubn in Haag ausgewiesene Spezialistin auf dem Gebiet. „Für heuer sind in der warmen Jahreszeit alle Termine ausgebucht.“ Auch auf die Standesämter im Landkreis rollt eine Flut von Terminanfragen zu. Corona macht Pause – dafür läuten die Hochzeitsglocken Sturm.

Eine Hochzeit ist eine komplexe Sache

Der „Nachholeffekt“ hat schon 2022 eingesetzt. „Da hatten wir schon mehr als Normalbetrieb“, berichtet Bine Heller, aber für dieses Jahr seien schon alle guten Termine – Freitage und Samstage in der warmen Jahreszeit – weg. Wer flexibel sei, könne noch auf Donnerstag oder Sonntag ausweichen. Allerdings sei eine Hochzeit eine komplexe Veranstaltung, bei der vor allem vier Dienstleister verfügbar sein müssten: Neben der Location, also dem Gasthof/Hotel, auch eine Musikgruppe oder ein DJ, dazu ein Fotograf und ein Trauredner – im Fall einer kirchlichen Hochzeit also der Pfarrer oder bei jüdischen Hochzeiten der Rabbi.

Im erweiterten Kreis der Hochzeitsgestalter finden sich dann noch Konditoren und Floristen, die den „schönsten Tag“ im Leben des Brautpaars perfekt machen sollten – die aber flexibler seien, weil sie auch mehrere Hochzeiten an einem Tag bedienen könnten, wie Bine Heller weiß. Sie ist gerade dabei, Termine für die Samstage von Mai bis September 2024 zu vergeben – die letzten Termine.

Auch im Landgasthof Hofmeier in Hetzenhausen sind heuer bereits alle „guten“ Hochzeitstermine weg. Inzwischen werde aber auch schon verstärkt unter der Woche geheiratet, bericht die Chefin, Anna Elisabeth Hofmeier, die zugleich Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) ist. Die Saison für den großen Tag beschränke sich auch längst nicht mehr nur auf Mai bis Oktober: „Hochzeiten finden inzwischen das ganze Jahr über statt“, so Hofmeier, „wir hatten sogar im Januar bereits zwei große Feste“.

Das Personalproblem ist geblieben

Von Coronakrise also keine Spur mehr. Allerdings sei den Gastronomen im Landkreis ein „Riesenproblem“ geblieben: Personalmangel. Das Jahr zu bewältigen, werde „anspruchsvoll“, sagt die Dehoga-Kreisvorsitzende, und nennt eine Stellschraube, an der der Gesetzgeber drehen könnte: flexiblere Arbeitszeiten. Bis zu zehn Stunden dürften in der Gastronomie Beschäftigten derzeit arbeiten. Mit der Realität habe das wenig zu tun, so Hofmeier. Hochzeiten dauerten oft länger, dazu kämen aufwändige Vor- und Nacharbeiten.

Die Bereitschaft der Mitarbeiter für eine lange Schicht sei vorhanden: „Die würden gerne am Samstag lange arbeiten, wenn sie dann am Sonntag frei haben und mehr Zeit für die Familie hätten.“ So aber werde „jedes Wochenende zur Herausforderung“.

Der Vorschlag, das Personal mitten in der Veranstaltung auszutauschen, sei jedenfalls nicht praktikabel. Wer wolle schon um 20 Uhr übernehmen und müsse dann bis zum Ende arbeiten?

Elisabeth Hofmeier hofft, dass die Gastronomen hier endlich Gehör finden. Man wolle aber nicht jammern: Das Geschäft sei wieder gut angelaufen – und Feste wie Hochzeiten seien ein wichtiges Standbein. Der Hochzeitsboom schlägt sich inzwischen auch in den Standesämtern nieder.

Nachholeffekt auch auf Standesämtern

Noch sei es vergleichbar ruhig, melden auf Anfrage die Standesämter in Freising und Moosburg. „Das ist Anfang des Jahres immer so, weil die meisten im Sommer heiraten wollen und man den Termin am Standesamt frühestens sechs Monate vor der Eheschließung anmelden kann“, berichtet Peter Mitterhofer, Leiter des Standesamts in Freising. Und dass die im Landkreis verfügbaren Hochzeits-Locations schon weitgehend ausgebucht sind, zwinge die Brautpaare auch zur Terminverschiebung auf 2024.

Dennoch: „Es geht langsam so richtig los“, merkt Mitterhofer, auf den Standesämtern sei der Nachholeffekt aus den Lockdown-Zeiten deutlich spürbar. In den Corona-Jahren hätten viele ihre Hochzeit storniert. Die Aussicht auf eine standesamtliche Eheschließung zu viert – nur das Brautpaar plus zwei Trauzeugen – und ohne Feier habe damals die Brautleute abgeschreckt.

Auch das Moosburger Standesamt wird verstärkt gebucht: An Weihnachten oder Silvester hätten sich wohl viele Paare „die Frage“ schlechthin gestellt und machten sich jetzt, ein „Ja“ vorausgesetzt, „auf den Weg“.

