Impfzentrum wird neu ausgeschrieben: Hängepartie für das Freisinger Rote Kreuz

Von: Helmut Hobmaier

Das BRK bewirbt sich erneut für den Betrieb des Freisinger Impfzentrums. Ob es den Zuschlag bekommt, weiß niemand – weswegen sich jetzt bereits einige Mitarbeiter andere Arbeitsstellen gesucht haben. © Lehmann

Das Freisinger Impfzentrum wird neu ausgeschrieben. Einige Mitarbeiter haben wegen der unsicheren Zukunft das BRK verlassen. Wie geht‘s weiter?

Landkreis – Der BRK-Kreisverband als Betreiber des Freisinger Impfzentrums ist gerade in einer sehr schwierigen Situation: Zum 1. Mai läuft der Vertrag aus, das Bayerische Rote Kreuz muss sich erneut bewerben: Ob man den Zuschlag fürs Impfzentrum aber erneut bekommt, steht in den Sternen. „Einigen Mitarbeitern war das zu unsicher“, berichtet Kreisvorsitzender Albert Söhl, „die sind bereits abgesprungen“.

Es könne auch jederzeit sein, dass etwa ein rumänischer Bewerber den Zuschlag bekommt, gibt Söhl zu bedenken, „weil er möglicherweise billiger ist“. Daher sei es derzeit extrem schwierig, zu planen und das Personal zu halten: „In der freien Wirtschaft könnte man so nicht arbeiten“, sagt Söhl. Gerade ist man dabei, die Bewerbung abzugeben. Man hofft das Beste.

Impfzentrum läuft nur auf Sparflamme

Das Impfzentrum läuft währenddessen weiterhin auf Sparflamme. 30 bis 40 Impfungen werden dort täglich durchgeführt, darunter einige Erstimpfungen mit dem neuen Impfstoff Novavax. „Parallel dazu läuft die Kinderimpfung noch ganz gut“, berichtet der BRK-Kreischef. An zwei Nachmittagen würden etwa jeweils 40 bis 50 Kinder geimpft. Aktionen an den Schulen gebe es nur noch vereinzelt. Angebote werden gerne entgegen genommen.

Gut beschäftigt sind dagegen die mobilen Impfteams. Zum einen ist man gerade dabei, alle Senioreneinrichtungen für die Viertimpfung anzufahren. Gleichzeitig können sich auch die Geflüchteten aus der Ukraine impfen lassen, weshalb das BRK auch gezielt Asylunterkünfte ansteuert. Ukrainische Bürger, die mit russischen oder chinesischen Stoffen geimpft wurden, werden übrigens wie Ungeimpfte eingestuft, da diese Impfstoffe in Deutschland nicht anerkannt werden.

Bestellung und Zuteilung der Impfstoffe sind zurzeit kein Problem, so Söhl. „Wir bestellen, was wir brauchen. Daher muss auch so gut wie keine Dosis weggeworfen werden.“

Viele warten auf den Omikron-Impfstoff

Mit einer neuen Impfwelle rechnet Albert Söhl vorerst nicht: Die Nachfrage werde erst deutlich steigen, wenn der modifizierte Impfstoff verfügbar sei, der eine höhere Wirkung bei der Omikron-Variante habe. „Viele, gerade jüngere Leute, warten ab, bis der auf dem Markt ist“. Damit sei wohl Ende Juni zu rechnen.

Vor diesem Hintergrundlaufen auch die Impfaktionen bei den Hausärzten auf niedrigem Niveau. Ärzte, die noch vor ein paar Monaten ganze Tage durchgeimpft haben, haben jetzt dafür oft nur noch einen Nachmittag reserviert. Auch hier wird es wohl erst wieder lebhafter, wenn der „Omikron-Impfstoff“ eingetroffen ist.

