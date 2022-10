Drei Freisinger Läden auf einen Streich: Unbekannte erbeuten Bargeld

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Dienstag in der Freisinger Innenstadt zu schaffen gemacht. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa/Illustration

Ungebetenen nächtlichen Besuch hat die Bäckerei Geisenhofer in Freising erhalten. Auch zwei weitere Geschäfte wurden von Dieben heimgesucht.

Freising – Als Angestellte am Dienstagmorgen das Geschäft der Bäckerei Geisenhofer an der Oberen Hauptstraße in Freising aufsperrten, stellten sie fest, dass die Tür des Seiteneingangs aufgebrochen worden war. Im Laden hatten sich die Diebe an der Kasse zu schaffen gemacht – allerdings erfolglos, denn sie war leer, berichtet die Polizei.

Die beiden Geschäfte, die sich direkt neben der Bäckerei befinden und über den gleichen Zugang erreichbar sind, wurden ebenfalls von den Unbekannten heimgesucht. In diesen beiden Läden wurde dann insgesamt rund 800 Euro Bargeld entwendet.

Nun bittet die Polizei um Hinweise: Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl gemacht hat und sachdienliche Angaben machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 melden. (ft)