In der warmen Isar bei Freising sind die Fische im Stress – und in Gefahr

Von: Helmut Hobmaier

Wenn das Wasser in der Isar zu warm wird, gehen die dort beheimateten Bachforellen mit der Zeit ein. Noch sei das nicht der Fall, erklärt Kreisfischerei-Chef Günther Wolter. Aber wenn es weiter so warm bleibt, kann es problematisch werden. © Lehmann

Mit steigenden Temperaturen sinkt der Sauerstoffgehalt in Isar und Amper. Und das macht den dort lebenden Fischen zunehmend zu schaffen.

Freising – Die Rettung kommt für die Bachforelle nach Mitternacht. Dann sinken die Temperaturen meist auf Werte unter 15 Grad und sorgen dafür, dass das Wasser in der Isar und anderen Flüssen nicht lebensbedrohlich warm wird – zumindest für den empfindlichen Raubfisch. „Wenn das Flusswasser zu warm wird, wird die Bachforelle schwarz und geht ein“, weiß Günter Wolter. Noch sei das nicht der Fall, erklärt der Vorsitzende des Kreisfischereivereins Freising. „Aber in der kommenden Woche könnte es problematisch werden.“

Gestresst sind schon jetzt alle Fische. Mit den steigenden Temperaturen sinkt der Sauerstoffgehalt des Wassers. „Die Fische ziehen sich dann an Stellen zurück, wo es in den Bächen und Flüssen am meisten quirlt und sprudelt“, erklärt Wolter. Dank der bisher vergleichsweise kühlen Nächte sei man „noch im grünen Bereich“. Eine Reihe sogenannter „Tropennächte“ mit Temperaturen von dauerhaft über 20 Grad wären für die Fische aber das Ende – vor allem für die Bachforelle. Deshalb würden auch verstärkt die widerstandsfähigen Regenbogenforellen eingesetzt, berichtet Wolter.

Schneller als in der schnellfließenden Isar wird das Wasser in der trägen Amper warm, wo die Fischer kaum mehr steuernd eingreifen. „Wir überlassen die Amper weitgehend sich selbst“, sagt Wolter, „und setzen nur noch im Rahmen von Artenhilfsprogrammen Fische ein, die gefährdet sind und unsere Unterstützung brauchen wie Barben oder Nervlinge.“ Die Fischer hoffen also wie die Landwirte und Gärtner darauf, dass es abkühlt und regnet.

Und langfristig? Während man in der Forstwirtschaft der Klimaerwärmung mit dem Pflanzen von Bäumen begegnet, die mit Trockenheit und Hitze besser zurechtkommen, sei eine solche Neuausrichtung in der Fischerei nur schlecht umsetzbar, sagt Wolter. „Wir Fischer haben in der Isar ein ganz anderes Problem: dauerhaft viel zu wenig Wasser.“ Das meiste werde für die Energiegewinnung genutzt, für den natürlichen Flusslauf bleibe nur noch ein „kläglicher Rest“. Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern. Eine von Öl und Gas unabhängige Energiequelle wie die Wasserkraft sei jetzt so wichtig wie nie zuvor.

