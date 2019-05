In der Detektiv-Akademie: Freisinger Stadtjugendpflege stellt Sommerprogramm vor

Sowohl das Spielbus-Programm als auch die Pfingstferien-Aktion am Sebaldhaus der Stadtjugendpflege stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen von Krimi, Tatort und Spürsinn.

Zwei Wochen in den Pfingstferien heißt es vom 11. bis 14. und vom 17. bis 19. Juni „Tatort Sebaldhaus“. Kinder von acht bis zwölf Jahren sind aufgefordert, ihre Auffassungsgabe und ihr Kombinationsgeschick unter Beweis zu stellen, Augen wie ein Adler und Ohren wie ein Luchs zu haben. Die Ausbildung zum Detektiv in der „Internationalen Sebald Detektiv Akademie“ beinhaltet so spannende Sachen wie Geheimcode dechiffrieren, Spurensicherung am Tatort, ein Phantombild zeichnen, Beschattungstechniken und perfekte Tarnung.

Am 12. Juni kommt mit Alexander Schrumpf sogar ein echter Detektiv vorbei, bringt seinen Spurensicherungskoffer mit und ermöglicht den Kleinen Einblicke in seine Arbeit. Wichtig: Am Mittwoch, 19. Mai, öffnet die Detektei im Sebaldhaus ihre Pforten, Geschwister und Eltern sind zwischen 13.30 und 16 Uhr willkommen.

Ab Montag, 13. Mai, ist die Anmeldung im Büro der Stadtjugendpflege an der Kölblstraße 2 für Freisinger Kinder möglich (20 Euro für die erste Woche, 15 Euro für die Zweite). Landkreiskinder können erst ab 14. Mai angemeldet werden, die Teilnehmerzahl pro Woche ist auf 70 beschränkt. Die Anmeldung ist persönlich vor Ort möglich (montags bis freitags jeweils von neun bis zwölf Uhr) oder telefonisch unter (0 81 61) 5 44 37 37. Keine Anmeldung ist notwendig, um das Detektivmobil der Stadtjugendpflege zu besuchen. Dort können die Besucher Ganoven auf die Schliche kommen, eine Sherlock-Holmes-Ausbildungszentrale besuchen und sich im Wettstreit der Spielbusdetektive „Die Goldene Spürnase“ verdienen.

An folgenden Orten und zu folgenden Zeiten wird der Spielbus für die Sechs- bis Zwölfjährigen Station machen: Am 2. und 3. Mai am Spielplatz an der Philipp-Dirr-Straße, vom 6. bis 10. Mai am Spielplatz an der Obervellacher Straße, vom 13. bis 17. Mai am Spielplatz an der Finkenstraße, vom 20. bis 24. Mai am Spielplatz Lankesberg, außerdem vom 27. bis 31. Mai auf dem Uferlos-Festival und am 20. Juli auf dem Freisinger Altstadtfest.

