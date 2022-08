In Freising entsteht eine Freiluft-Galerie der besonderen Art

Teilen

Seit vielen Jahren in der Szene: Daniel Kalafata-Müller (l.) und Christian Leitna realisieren gemeinsam mit Daniel Petanic vom Tollhaus Freising das Graffiti-Projekt an der Finkenstraße. © Lehmann

Ein neues Graffiti-Projekt wurde jetzt in Freising-Lerchenfeld gestartet. Zudem wollen die Initiatoren einen künstlerischen Prozess anstoßen.

Freising – Große Kunst im Freiraum der Domstadt: Dass dies möglich wird, ist vor allem dem Kulturpädagogen Daniel Petanic vom Tollhaus Freising zu verdanken, der sich mit viel Herzblut seit Jahren für die örtliche Graffiti-Szene einsetzt. Neben der einzigen wirklichen freienSprayer-Fläche am Wertstoffhof ist nun eine weitere „Hall of Fame“ dazugekommen – und zwar in Lerchenfeld.

Hier entsteht original Freisinger Street-Art

Vor kurzem haben Petanic und seine Freunde aus frühen Sprayer-Tagen dort die ersten Dosen geschüttelt und mit ihren ersten Arbeiten an der Wand jene Basis geschaffen, aus der in den kommenden Tagen und Wochen sozusagen „original Freisinger Street-Art“ entwachsen soll.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Die Garagenrückwand an der Finkenstraße ist mit rund 60 Metern Länge ein mächtiges Konstrukt, das kürzlich vor allem noch eines war: grün. Überpinselt wurden dann in den vergangenen Tagen nicht mehr allzu schöne und alte Graffitis, die im Laufe der Jahre immer wieder mal übersprüht worden waren. „Vor über 15 Jahren war die Wand schon mal eine Hall of Fame“, erzählt Petanic – ganz legal mit Einverständnis der damaligen Eigentümer.

Grünes Licht

Nicht gern gesehen waren die Street-Art-Artists in der Zwischenzeit durch einen Eigentümerwechsel. Jetzt allerdings hat die Freisinger Wohnbau GmbH wieder grünes Licht für die Graffiti-Szene gegeben – sehr zur Freude von Petanic. „Es ist zwar eine legale, aber keine ganz freie Fläche wie die am Wertstoffhof“, betont der Kulturpädagoge. „Wer sprühen will, muss sich erst bei mir melden – was aber gar kein Problem ist.“ Das Projekt Garagenrückwand wird sogar gefördert vom „Bayerischen Aktionsplan Jugend“ im Rahmen der Aktivierungskampagne „Let’s meet again“ – organisatorisch durchgeführt und begleitet wird die Freiluft-Galerie von der Stadtjugendpflege Freising.

Während Petanic die Historie der Wand erzählt, sind seine Freunde Daniel Kalafata-Müller aus Berlin und Christian Leitna aus München schon emsig dabei, ihre Ideen auf die freie Fläche zu bringen. Kalafata-Müller und Leitna haben einen Teil ihres Lebens in Freising verbracht und dort auch ihre ersten Erfahrungen in der Graffiti-Szene sammeln können, zusammen mit Petanic. Als Freundes-Trio mit großen Writer-Affinitäten, das erzählt Leitna während des Sprühens, hatten sie zwischenzeitlich sogar ein Atelier in der Schwabenau gemietet – vermutlich das erste mit dem Schwerpunkt Graffiti im ganzen Landkreis.

Aus Berufung wird Beruf

Längst haben Kalafata-Müller und auch Leitna die Berufung zum Beruf gemacht: Beide arbeiten inzwischen sehr erfolgreich im künstlerischen Bereich und sind deshalb auch extra nach Freising gereist, um als Workshop-Leiter dem Nachwuchs noch einige Tipps mit auf dem Weg zu geben. „Mit unseren ersten Sachen an der Wand wollen wir einen Prozess anstoßen“, erklärt Leitna, der dann auch gleich einen angedeuteten Buchstaben von Kalafata-Müller übersprüht. „Man reagiert auf das, was der andere gemacht hat“, so der Graffiti-Künstler – allerdings freilich mit Respekt.

Wie das fertige Kunstwerk letztendlich aussehen wird, wissen beide noch nicht –weil eben auch noch nicht klar ist, wer letztendlich noch mitarbeiten wird.

Berührungsängste nehmen

Zum Start gehörte allerdings, die Namen von jenen Kindern auf die Fläche zu sprühen, die vom Spielplatz nebenan vorbeigeschaut hatten – einfach so, um Berührungsängste zum Thema öffentliche Kunst abzubauen. „Das muss alles wachsen“, betont Petanic, der sich schon lange vom Sprühen im Allgemeinen zurückgezogen hat, auch weil ihm jetzt der Künstler-Nachwuchs mehr am Herzen liegt.

Dass einige der Jungs, die sich zum Sprayen angekündigt hatten, am Montag doch nicht kamen, sei zwar schade, allerdings kann das Petanic gut verstehen: „Das sind junge Leute, die wollen natürlich lieber mit ihren Freunden abhängen, als da mit mir eine Wand ansprühen.“ Außerdem ist er sich in einem Punkt sicher: „Irgendwann kommen sie schon.“ Richard Lorenz

Gut zu wissen

Wer dort sprühen möchte, meldet sich bitte zuvor beim Tollhaus Freising unter tollhauslf@t-online.de oder über instagram.com/tollhaus_actionhall/.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.