Nach bayernweiter Diebestour: Waschstraßen-Einbrecher gestehen - Amtsgericht fällt Urteil

Sie haben eine Vielzahl von Waschstraßen ausgeraubt, jetzt ging es den Einbrechern nass rein: Sie mussten sich vor dem Amtsgericht Landshut verantworten. (Symbolfoto) © Jochen Tack/Imago

Sie hatten sich auf Einbrüche von Waschstraßen spezialisiert, in Freising wurden die Einbrecher nach bayernweiter Diebestour geschnappt. Jetzt standen sie vor Gericht.

Freising – Man muss einfach Prioritäten setzen, und so spezialisierten sich zwei Rumänen bei der illegalen Aufbesserung ihrer Finanzen auf Einbrüche in Waschstraßen – und landeten dafür jetzt vor dem Kadi.

Elf Mal hat sich ein 26-jähriger Paketzusteller vergangenes Jahr an seinem Wohnort im Landkreis Deggendorf in sein Auto gesetzt und ist „in ganz Bayern rumgefahren, um Straftaten zu begehen“, wie es Richter Markus Brümmer am Freitag vor dem Amtsgericht in Landshut formulierte – bis er am 22. Oktober in einer Waschstraße in Freising auf frischer Tat ertappt wurde.

Weil der Familienvater und sein mitangeklagter Landsmann bereits im Vorfeld der Hauptverhandlung reinen Tisch gemacht hatten, fiel das Urteil aber milde aus: Der 26-Jährige wurde von Brümmer wegen mehrfachen Diebstahls und versuchten Diebstahls, jeweils in Mittäterschaft handelnd und einhergehend mit Sachbeschädigung, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten verurteilt. Sein 47-jähriger Bekannter erhielt für eine Beteiligung an zwei Einbrüchen eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten. Beide Haftstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt, da die Männer in Sachen Vermögensdelikten bis dato weiße Westen hatten.

Richter Markus Brümmer war damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt. Ebenfalls auf Ersuchen der Anklagebehörde wurde die Einziehung von 1060 Euro als Wertersatz angeordnet, die die Angeklagten gesamtschuldnerisch tragen müssen. Bei dem 26-Jährigen fällt zudem die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 19 500 Euro an: So viel hatte er bei seinen Einbrüchen erbeutet.

„In hohem Maß von Dummheit geprägt“

Laut Anklage hatte der 26-Jährige zwischen 25. März und 22. Oktober nachts diverse Waschstraßen unter anderem in Freising, Waldkirchen, Rain, Abensberg, Kelheim und Neustadt/Donau heimgesucht. Mit allerhand Werkzeug und in wechselnder Besetzung drangen er und Mittäter in die Räumlichkeiten ein, hebelten Münzwechsel-, Staubsauger- und Waschautomaten auf und machten sich in einem Fall mit einem Winkelschneider am Tresor zu schaffen.

In der Nacht auf den 22. Oktober war der 47-Jährige dann auch mit von der Partie. Ehe für die Angeklagten aber die Handschellen an der Waschstraße in Freising klickten - das Duo war beobachtet und gemeldet worden – waren die beiden zu einem nahe gelegenen Getränkemarkt abgebogen. Dort verschafften sie sich Zugang, indem sie die Gitterstäbe vor einem Fenster mithilfe eines Winkelschneiders durchtrennten und dann einstiegen. Beute konnten sie keine machen. Dafür belief sich der entstandene Sachschaden auf 1500 Euro.

Allein schon das „Missverhältnis zwischen Beute und Schadenshöhe“ zeigte für Verteidiger David Mühlberger, dass die Taten „in hohem Maß von Dummheit geprägt“ waren. Mühlberger und sein Verteidigerkollege hatten im Namen ihrer Mandanten den angeklagten Sachverhalt vollumfänglich eingeräumt und deren Bedauern zum Ausdruck gebracht. Die Erklärungen seien als abschließend zu betrachten, hieß es. Über Hintermänner und Motiv wurde geschwiegen.

„Irgendwann im Leben falsch abgebogen“

Nachdem die Angeklagten in flagranti erwischt worden waren, gab es laut Richter Brümmer mehrere DNA-Treffer zu anderen Einbrüchen. Zudem hatte der 26-Jährige bei seinen Touren häufig eine auffällige Jacke getragen, die den Ermittlern der Kripo Erding, Straubing und Kelheim auf den Bildern von Überwachungskameras anderer Tatorte bereits ins Auge gestochen war. Das Geständnis sei dennoch von hohem Wert, so Brümmer in der Urteilsbegründung. Hätten die Angeklagten die Vorwürfe in Abrede gestellt, hätte man durchaus mit einer Beweisaufnahme von sechs, sieben Verhandlungstagen rechnen müssen.

Mit den vielen Straftatbeständen sei er sich bei dem Verfahren „ein bisschen vorgekommen wie der Vorsitzende einer großen Strafkammer“. Als Amtsrichter für kleinere Delikte habe er meist Pechvögel, Gescheiterte oder naive Zeitgenossen vor sich. Bei den Angeklagten sei das anders gewesen, sagte Brümmer: „Das war eindeutig ein kriminelles Verhalten.“ Die Männer nickten schuldbewusst. „Mein Mandant weiß, dass er irgendwann in seinem Leben falsch abgebogen ist“, hatte Mühlberger dazu erklärt. (kö)

