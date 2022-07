In Freising spazierten Schüler und Lehrer auf den Laufsteg

Fairtrade-Jubiläum wurde mit einer flotten Modenschau und Info-Programm gefeiert

Das Freisinger Fairtrade-Jubiläum wurde mit einer flotten Modenschau und Info-Programm gefeiert. Selbst Lehrer wurden zu Models.

Freising – Grund zum Feiern, wenn auch mit einem Jahr Verspätung, gab es am Samstag in der Domstadt: Vor elf Jahren, am 29. Juni 2011, wurde nämlich Freising ganz offiziell als 45. Stadt in Deutschland zur Fairtrade-Stadt ernannt. Neben einem umfangreichen Rahmenprogramm ließ sich das Faire Forum zum Jubiläum etwas ganz Besonderes einfallen und verwandelte kurzum den Marienplatz in einen Laufsteg für Faire Mode – mit einer Modenschau der Extraklasse.

Bereits ab 2009 wurde das Verständnis für Fairtrade in Freising immer stärker und fokussierter, wie sich OB Tobias Eschenbacher einleitend erinnerte. Was für ihn nach wie vor das Thema Nachhaltigkeit beinhalte, sei ein umfassender Blick auf ökologische, ökonomische und soziale Faktoren. „Wir brauchen soziale Gerechtigkeit“, sagte Eschenbacher, und diese sei seiner Meinung nach nur durch Zusammenhalt und Fairness zu erreichen. Doch woran merken es die Freisinger eigentlich konkret, dass sie in einer Fairtrade-Stadt leben?

Die Schüler tragen den Fairtrade-Geist in die Welt

Monika Hobmair und Susanne Höck vom Fairen Forum gaben darauf in einem spielerischen Dialog Antwort. In den Freisinger Geschäften gäbe es beispielsweise immer mehr und immer öfters faire Waren und in Cafés fairen Kaffee. Worauf die Stadt sehr stolz sein könne: Fünf Freisinger Schulen sind inzwischen sogenannte Fair-Trade-Schulen. „Und die“, betonte Höck, „tragen den Geist des Fairen Handels in die Welt hinaus“.

Doch weshalb sollen Kunden überhaupt auf dieses Siegel schauen? „Es ist ganz einfach“, so Höck, „mit einem fairen Preis werden die Lebensbedingungen, etwa von Bauern oder Pflückern vor Ort, deutlich verbessert – und die Kinder können dann zur Schule gehen und müssen nicht arbeiten!“ Der große Wunsch des Fairen Forums: Wenn viele Kunden mitmachen, dann müssen auch die großen Ketten ihr Angebot verändern und noch mehr faire Produkte in ihr Angebot aufnehmen.

Dann spazierten die Lehrer auf den Laufsteg

Wie schick, modern und elegant fair gehandelte Mode sein kann, zeigten dann Schülerinnen des Camerloher Gymnasiums bei einer Modeschau auf dem Marienplatz. Ausgestattet mit den neuesten Modetrends, die vom Freisinger Fairtrade-Store „Fashion & More“ zur Verfügung gestellt worden waren, sorgten die Nachwuchs-Models augenblicklich für Begeisterungsstürme bei den Zuschauern. Überaus charmant moderiert von Lehrerin Daniela Görlich-Kunert, die sich seit vielen Jahren beim Fairen Forum engagiert, erfuhren die Zuschauer, welche Alternativen es zu Baumwolle gibt oder wie viel Wasser bei der Produktion einer Jeans verbraucht wird – nämlich 7000 Liter.

Womit keiner gerechnet hatte und deshalb zu Riesenapplaus führte: auch die Lehrer des Camerloher-Gymnasium ließen es sich nicht nehmen, sich auf dem Catwalk, mal fein, mal leger, zu präsentieren. Abgerundet wurde der Freisinger Fairtrade-Tag mit einem Walk & Talk zu den Orten des Fairen Handels in Freising, der Vorführung des Films „The True Cost“, einer Dokumentation über den Preis der Mode und einem bunten Kinderprogramm.

Von Richard Lorenz