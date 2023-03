Gelungener Hoagart in der Freisinger Musikschule: Der weiß-blaue Notenhimmel strahlte - und eine Lehrerin tanzte

Harmonischer Klang: Lehrerin Daniela Weigl und ihre Schülerinnen berührten mit ihren Flötenweisen. Begleitet wurden sie dabei von Manuela Schwarz an der Harfe. © Lehmann

Ein bayerischer Hoagart in der Städtischen Musikschule Freising verzauberte die Gäste mit vielen bewegenden Momenten.

Freising – Eine charmante Wirtshaus-Stimmung im Pavillon der Musikschule Freising, geht das? Und wie! Nach der Corona-Zwangspause war es nämlich am vergangenen Freitag wieder soweit: Die Zithern, Hackbretter und noch viele Instrumente mehr wurden ausgepackt, um mal wieder richtig bei einem „Hoagart“ aufzuspielen. Dabei zeigte sich erneut: Volksmusik ist „In“ – vor allem diese echte und unverfälschte, die sofort ans Herz geht und die Seele zum Leuchten bringt.

Die Hommage

Diese Hommage an die bayerische Wirtshausmusik wäre aber im Grunde nicht denkbar, ohne zwei Vollblutmusiker. Und das sind der stellvertretende Leiter der Musikschule, Jürgen Wüst, und die Musikschullehrerin Manuela Schwarz. Beide holten den weißblauen Himmel in den Pavillon, ohne dabei auf irgendeinen volkstümlichen Kitsch hereinzufallen. Was dabei herauskam: ein Hoagart voller wunderbarer Momente.

Das Gitarrenensemble der Musikschule unter der Leitung von Lehrer Johannes Althaus (r.) beeindruckte ebenso wie die Blechbläser-Formation. © Lehmann

„Ich hab dieses Mal recherchiert“, sagte einleitend Wüst. Herausgefunden habe er, dass es den Hoagart mindestens schon seit sage und schreibe 1996 gibt, vielleicht sogar noch länger. Das Erstaunliche: 1996 waren Kinder dabei, die heute Lehrkräfte an der Musikschule sind – wie auch Manuela Schwarz. Seitdem gibt es jährlich ein Aufspielen der Schüler aus den Volksmusikgruppen mit großem Erfolg.

Eine Erklärung für die große Resonanz könnte sein, dass die Musikschule Freising hier auf das Traditionelle setzt, und das mit einer enormen Liebe zum Liederbuch-Detail. Rund 30 Musiker tummelten sich auf und vor der Bühne, wie es halt so ist bei einem echten Hoagart – inmitten der Leute, ganz nah, wie eben Musik ist.

Sieben Ensembles

Aufgeteilt war der frühe Abend auf sieben Ensembles und mehrere Durchläufe. Die Eröffnungsnummer des Bläser-Ensembles, war mit der Helenen-Polka punktgenau getroffen – dicht gefolgt von „D´Hex“ und dem „Böhmischen Wind“ vom Zither-Duo Simon und Johanna Prem.

Das Klarinetten-Ensemble unter Leitung von Lutz Thalmeier überzeugte unter anderem mit einem berührenden Tegernseer Menuett. Überhaupt war der rasche Wechsel der verschiedenen Gruppen äußerst charmant, von den Zither-Spielern (Lehrerin: Gertrud Wittkowsky mit Emilia Melzer und Jakob Escher) zu einer Akkordeon-Nummer (Benno Hartl, Nikolaus Warsberg, Silas Zettl) und und wieder zurück zu leiseren Tönen am Hackbrett (Maria Reischl, Petra Rath und Laura Huber). Tatsächlich hätte man meinen können, das Ganze spiele sich in einem Wirtshaus ab: von und für Menschen, die sich bei Bier und Brezn (beides gab’s kostenlos) auf den ersten Mai-Tanz freuen.

Ein besonderer Moment

Ein Höhepunkt neben den Nachwuchs-Talenten: Manuela Schwarz hatte die Haustechnikerin der Schule, Petra Rath, zu einem gemeinsamen Stück am Hackbrett überreden können. Warum es Schwarz ein Anliegen war, Rath auf die Bühne zu holen, verriet sie dem FT nach dem Konzert: „Die Petra ist ein Engel, sie macht so viel für die Kollegen und mich.“ Damit verdeutlichte sich aber auch Folgendes: Alle Musikschullehrerinnen und -lehrer leben für die Musik und ihre Schüler, geben ihnen die Bühne und Hoffnung gleichermaßen – und ist damit auch ein wahrer Schatz für die Schule. Was auch besonders am Nachmittag war: Die Lebenshilfe Freising war mit rund zehn Menschen mit Behinderung vor Ort, weil sie selbst einen Hoagart planen und schauen wollten, wie so etwas funktioniert.

Ein Tanz zum Schluss

„Wir spielen jetzt den Brautwalzer, da wird eigentlich getanzt“, forderte Wüst auf, aber keiner traute sich. Erst am Schluss des Konzerts bei der Rausschmeißer-Nummer des Blechbläser-Ensembles zog es dann doch noch jemanden auf die Tanzfläche. Zum Stück „Auf der Ritzau-Alm“ tanzte Josef Pellmaier mit seiner Tochter Manuela Schwarz den letzten Klängen entgegen – geradeso, als wäre es schon Mai und der Pavillon eine Wirtschaft tief in der Hallertau.

Richard Lorenz