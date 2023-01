In Seniorenheimen gelten die Corona-Maßnahmen noch immer - „Am meisten fehlt das Lächeln“

Von: Andrea Beschorner

Die Testpflicht in Seniorenheimen macht laut Einrichtungsleiter Andreas Knott durchaus noch Sinn. Jede Woche werden Menschen, die sich für einen Besuch angekündigt haben, positiv getestet – und wieder nach Hause geschickt. © dpa

Nach drei Jahren Pandemie wurden die Corona-Maßnahmen überall aufgehoben. Nur in einem Bereich warten Betroffene darauf – in Seniorenheimen geht’s immer noch recht streng zu.

Landkreis – Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat nun Lockerungen auch in Seniorenheimen in Aussicht gestellt. Bis dahin heißt es für Heimbewohner und das Personal: durchhalten. Denn es gelten nach wie vor ähnlich strenge Regeln zum Schutz der Bewohner wie zu Hoch-Zeiten der Pandemie. Während die Welt „draußen“ sich langsam wieder weiterdreht, als würde es das Virus nicht mehr geben, warten sowohl die Heimbewohner, aber auch die Beschäftigten zum Teil sehnlichst auf Lockerungen.

Am meisten stört die Seniorinnen und Senioren die Maskenpflicht – davon ist Stephanie Starl vom Kursana Domizil in Au fest überzeugt. „Das nervt Bewohner und uns, das Personal, gleichermaßen.“ Bei der Arbeit mit alten Menschen rund um die Uhr eine Maske tragen zu müssen sei einfach furchtbar, wie sie sagt. Denn: „Die Menschen können keine Mimik und Gestik lesen. Diejenigen, die nicht mehr so gut hören, leiden doppelt.“

Was laut Stephanie Starl den Bewohnern am meisten fehlt: „Das Lächeln – niemand sieht mehr ein freundliches Gesicht.“ Stephanie Starl findet, die Politik habe den Pflegesektor bei allen Diskussionen um Lockerungsmaßnahmen völlig vergessen. „In einem Seniorenheim lebt und arbeitet man seit Corona unter erschwerten Bedingungen.“

Strenge Regeln wegen milden Corona-Verläufen „nicht mehr angebracht“

Und das, obwohl das eigentlich gar nicht mehr nötig wäre: So empfindet es auch Markus Khauer, der Leiter des Seniorenparks Schönblick in Nandlstadt. Zweieinhalb Jahre sei seine Einrichtung vom Corona-Virus verschont geblieben. Mit allen Lockerungen im Alltag hat sich das Virus nun aber doch den Weg in das Nandlstädter Heim gebahnt. Und siehe da: „Wir haben keinen einzigen schweren Verlauf zu beklagen“, betont Khauer – ganz egal, ob Betroffene zwei, drei oder fünf Mal geimpft seien, „die Symptome waren immer gleich mild“ – strenge Regelungen seien schon allein deshalb nicht mehr angebracht.

Wenn Khauer beobachtet, was sich da in seiner Einrichtung zum Teil für absurde Szenen abspielen, tut er sich schwer mit dem Verständnis für die Corona-Auflagen, unter denen sein Haus – wie alle anderen Senioreneinrichtungen auch – noch immer steht. „Viele unserer Bewohner sind noch sehr fit, die verlassen das Heim tagsüber natürlich, gehen zum Wirt, zum Einkaufen oder besuchen Verwandte am Ort“, erzählt Khauer. Ohne Maske. Natürlich müssen sie sich auch nicht testen, wenn sie wieder zurückkommen. Sind sie bei der Rückkehr in Begleitung eines Verwandten, muss der sich allerdings schon testen und darf das Heim nur mit Maske betreten. „Es wird einfach mit zweierlei Maß gemessen“, kritisiert Khauer. Da seien zum einen alle Lockerungen „draußen“, „da kann eigentlich schon jeder wieder machen, was er will“. Und da seien zum anderen die Schwestern in einer Pflegeeinrichtung, die den ganzen Tag mit Maske arbeiten muss. „Das passt einfach nicht mehr zusammen.“

Der Alltag zeigt: Die Testpflicht in Heimen „macht durchaus noch Sinn“

Dass vor allem die Testpflicht in Heimen durchaus noch Sinn macht, davon ist Andreas Knott, Einrichtungsleiter der Heiliggeistspital Stiftung in Freising, überzeugt. Jede Woche werden mehrere Angehörige, die sich zum Besuch angekündigt hatten, vor Ort positiv auf das Virus getestet – und nach Hause geschickt. „Die Vorsicht ist also nicht unbegründet.“ Und die Angehörigen lassen sich davon, wie er weiß, auch nicht abschrecken. Denn ein Phänomen hat Knott seit Beginn der Pandemie beobachtet: Die Menschen bekommen nicht, wie befürchtet, weniger Besuch, sondern eher mehr. „Das freut uns natürlich sehr.“

Unterm Strich wünschen sich freilich die Bewohner ebenso wie das Personal und die Angehörigen die Normalität zurück, die vor Corona geherrscht hat. Doch alle Regelungen, die die Menschen gut und sicher durch die Zeit der Pandemie gebracht haben, dürfe man jetzt rückblickend nicht verurteilen.

Da ist sich Knott mit seiner Kollegin aus Zolling einig: Im Pichlmayr-Senioren-Zentrum hat „niemand ein Problem mit den immer noch geltenden Einschränkungen“, wie die Leiterin Maria Spettmann erzählt. „Der Mensch gewöhnt sich schnell an Dinge – bei uns ist das alles kein Thema. Hier tragen alle Maske, Besucher lassen sich testen, darüber wird nicht gejammert, alle sind diszipliniert.“

Maske hat Heimbewohnern ein Stück Freiheit zurückgegeben

Für die Bewohner, so hat es Spettmann in der Vergangenheit beobachtet, bedeutet die Maske ein Stück Sicherheit. „Die Maske hat uns in der Pandemie ein Stück Freiheit zurückgegeben, deshalb sieht sie hier niemand kritisch.“

Diese Regelungen gelten übrigens – diesen Informationsstand haben die Einrichtungsleiter derzeit – voraussichtlich noch bis Ende März. Ein Ende ist also zumindest in Sicht.

