Nach Beschwerden: In vielen Kirchen ist der nächtliche Uhrschlag seit Jahren ausgestellt

In Garmisch bleiben Kirchglocken jetzt nachts stumm, weil sich Anwohner beschwerten. Doch wie sieht es im Landkreis Freising aus? Wir haben uns umgehört.

Landkreis – Für die einen ist es Musik, für die anderen Lärm: Die Rede ist von Kirchenglocken. Doch nicht nur das Geläut sorgte schon mancherorts für Ärger. In Garmisch beschert nun das Schlagwerk Probleme, das üblicherweise zu jeder Viertelstunde sowie zur vollen Stunde die Uhrzeit angibt. Um Ruhestörung zu vermeiden, müssen die Glocken jetzt nachts schweigen. Anwohnerbeschwerden haben auch im Kreis Freising zu stummen Schlagwerken geführt – aber nicht überall.

Die größte Kirche im Landkreis, der Freisinger Mariendom, ist über Nacht still. „Der Viertelstundenschlag ist von 22 bis 6 Uhr aus; das Geläut sowieso“, sagt Mesner Ekkehard Feuerstein. „Wir versuchen, die Leute so wenig wie möglich aufzuregen.“ In der Freisinger Pfarrkirche St. Georg endet der Uhrschlag schon 15 Minuten eher: Von 21.45 Uhr bis 7 Uhr ist hier Ruhe. „Ich kenne das gar nicht anders“, sagt Mesner Korbinian Schwind.

Beschwerden von Hotelgästen in Moosburg wegen Kirchengeläut

Im Moosburger Kastulusmünster, der einzigen Kirche mit Turmuhr im Pfarrverband Moosburg-Pfrombach, ertönt seit ein paar Jahren von Mitternacht bis 7 Uhr morgens ebenfalls kein Glockenschlag mehr. Nachdem Beschwerden – unter anderem von Hotelgästen – eingegangen sind, sei darüber diskutiert worden, heißt es aus dem Pfarrbüro. „Und schließlich haben wir uns gefügt.“ Direkt neben dem Münster liegt das Hotel Garni. In der Vergangenheit habe es Kritik an den nächtlichen Klängen gegeben, berichtet Chef Jure Bullum. Ab und zu beschwere sich ein Hotelgast. Er selbst sieht es locker: Nach ein paar Tagen gewöhne man sich an die Glocken, die tagsüber wie gewohnt schlagen. Er selbst höre sie gar nicht mehr.

Misstöne wie in Moosburg gab es auch in Freising-Neustift: Das Uhrwerk der Kirche St. Peter und Paul macht ebenfalls seit einigen Jahren Pause: von 22 bis 7 Uhr. „Weil Beschwerdebriefe aus der Nachbarschaft eingegangen sind, mussten wir es abstellen. Wir wollten keinen Streit“, sagt eine Mitarbeiterin im Pfarrbüro.

Unterschriftenliste gegen Kirchenglocken bei Nacht in Freising

Ausschlaggebend war eine Unterschriftenaktion, die Josef Petz, der damalige Chef des Hotels am Klostergarten, das in unmittelbarer Nähe zur Kirche liegt, initiiert hatte. Unterzeichner waren Hotelgäste und Neustifter, die sich belästigt fühlten, berichtet sein Sohn Thomas, der das Hotel heute führt. „Zum Brauchtum und für Gottesdienste gehören die Glocken dazu, klar“, sagt der 39-Jährige. Im Uhrschlag sieht er jedoch „heutzutage keinen Sinn mehr“. Jeder besitze eine Uhr oder ein Smartphone. „Und wenn ich schlafe, interessiert’s mich ja eh nicht.“

+ Läuten durch: die Glocken im Turm von St. Johannes der Täufer in Zolling. © Martin Ähnlich sieht das Wolfgang Lanzinger, katholischer Pfarrer in Neufahrn. „Wer schlafen will, braucht keinen Glockenschlag.“ Für Menschen, die an Schlafstörungen litten oder sensibel seien, sei der Uhrschlag eine unnötige Belastung. Daher läuten die Glocken in der neuen Pfarrkirche St. Franziskus seit zehn Jahren von 22 bis 6 Uhr nicht mehr. „Und in der Alten Kirche wird der Schlag bei der Wartung im Frühjahr auch umgestellt.“

Auf dem Land sieht man die Sache anders

In St. Martin in Nandlstadt hält man jedoch am gewöhnlichen Rhythmus – jede Viertelstunde sowie zur vollen Stunde – auch nachts fest. Beschwert habe sich noch nie jemand, heißt es aus dem Pfarramt.

Das bestätigt Zollings Mesner Klaus Eisgruber. Beschwerden habe es noch nicht gegeben. „Selbst wenn, würde ich nicht zulassen, dass der Schlag nachts abgestellt wird“, betont Eisgruber, der seit 14 Jahren Mesner in der Kirche St. Johannes der Täufer ist. „Wir leben auf dem Land. Wir sind damit aufgewachsen – das gehört für uns Zollinger dazu.“