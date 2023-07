In Wirtschaft bekommt der Landkreis Freising die Note 1,9: Trotzdem gilt es, wachsam zu sein

Von: Nico Bauer

1,9 für den Landkreis Freising: Florian Reil (IHK-Pressereferent), Otto Heinz (Vorsitzender Regionalausschuss Freising-Erding, M.) und Anja Sperr (Referentin Wirtschaftspolitik) präsentieren die Freisinger Umfrageergebnisse. © Bauer

IHK-Regionalchef Otto Heinz erläutert das Ergebnis der IHK-Analyse für die Region. Sein sorgenvoller Blick geht in die Zukunft - trotz guter Bewertung.

Moosburg/Landkreis – Die Industrie- und Handelskammer befragt alle paar Jahre die Betriebe zum Standort, zur Situation und den Zukunftsaussichten. Im Landkreis Freising wird der Standort gut bewertet, aber der Blick nach vorne ist eher sorgenvoll. Otto Heinz, der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Freising-Erding, stellte in Moosburg die Ergebnisse der Befragung vor, und diesmal hat der Landkreis Freising endlich die Eins vor dem Komma.

Die Umfrage

Mit der Durchschnittsnote 1,9 liegt Freising unter dem oberbayernweiten Schnitt (2,0). Bei den letzten Befragungen 2019, 2017 und 2015 hatten die Freisinger Unternehmer den Standort noch im Mittelwert mit 2,0 beurteilt. Heinz betonte, dass die Umfrage angesichts der Teilnahme von 170 Betrieben aus den verschiedenen Bereichen und Kommunen repräsentativ sei. Hinter der grundsätzlichen Bewertung des Standortes wurden in den Betrieben noch viele andere Parameter abgefragt.

Recht hoch sind für den Landkreis die 12,4 Prozent der Unternehmer, die in den nächsten Jahren eine Verlegung oder Aufgabe des Betriebs planen. Im Vergleich dazu ist diese Quote bei den Nachbarn in Erding (4,5 Prozent) deutlich niedriger, und auch der oberbayerische Durchschnitt liegt nur bei 8,6 Prozent. Hier kann spekuliert werden, dass die sehr viel auf Export ausgerichtete Wirtschaft im Landkreis über Umzüge hin zu den Kunden nachdenkt.

Nicht sonderlich gut ist auch das Ergebnis, dass genau zehn Prozent in den Ausbau des Betriebs investieren. In Oberbayern liegt der Durchschnitt mit 17,2 Prozent deutlich höher. „Der Blick nach vorne ist in der Flughafen-Region eher verhalten“, sagte Heinz. Die Politik müsse die Schwächen des Landkreises ernst nehmen, um die Attraktivität der Wirtschaftsregion Freising dauerhaft zu erhalten.

Die Details

Bei den Detailauswertungen der Befragung wurden das Straßennetz und die Energieversorgung positiv beurteilt. Negativ bewertet man dagegen das Schienennetz, alternative Mobilitätsangebote oder die Preise für Gewerbeflächen. Die Umfrage bestätigte auch die allgemeinen Sorgen der deutschen Wirtschaft mit den hohen Personalkosten, den explodierenden Energiepreisen oder der Bürokratie. Heinz nannte als Beispiel die monatelange Wartezeit bei der Verlängerung eines Lkw-Führerscheins. Für Menschen, die dieses Papier brauchen, ist das hart. „Die Politik bekommt von uns vernünftige, rationale Forderungen“, sagt Otto Heinz. Es brauche mehr digitale Bürokratieangebote und auch Weichenstellungen, um dem immer größeren Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Der Vorsitzende des Regionalausschusses sieht die Wünsche nach der Vier-Tage-Woche kritisch: „Wir werden eher mehr als weniger arbeiten müssen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Die Realität und der Anspruch der Menschen gehen da auseinander.“