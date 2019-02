Inklusion fängt im Kleinen an: Kommunen im Kreis Freising sollen Vorreiter werden

Inklusion fängt im Kleinen an und muss konsequent verfolgt werden, wie sich jetzt bei einem von der Lebenshilfe initiierten Vortrag „Inklusion als kommunale Aufgabe“ im Freisinger Landratsamt zeigte.

Freising – Inklusion ist die Vorstellung, dass niemand ausgegrenzt wird, dass alle – Menschen mit und ohne Behinderung – am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teilhaben können. Inklusion ist aber auch ein Prozess, der gerade in Kommunen stattfinden und konsequent verfolgt werden sollte. Das fängt im Kleinen an und muss konsequent verfolgt werden, wie sich jetzt bei einem von der Lebenshilfe initiierten Vortrag „Inklusion als kommunale Aufgabe“ im Freisinger Landratsamt zeigte.

„Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung“ heißt es im Volksmund. Da traf es sich gut, dass Referentin Barbara Brokamp, Buchautorin und Mitentwicklerin des kommunalen Index der Stiftung „Montag“, ihren Ausführungen Seminarcharakter verlieh. Dabei waren Selbsterfahrung und Selbstkritik inbegriffen, wie sich vor den gut 80 Vertretern von Kommunen, Hilfsorganisationen und aus der Politik zeigen sollte.

„Wir stochern immer noch mit dem Finger in der Wunde“

Der Abend begann mit einem Paukenschlag. Die Vorsitzende der Lebenshilfe, Monika Haslberger, nahm das „den Finger in die Wunde zu legen“, von dem Landrat Josef Hauner in seinem Grußwort gesprochen hatte, nämlich prompt auf. „Wir stochern immer noch mit dem Finger in der Wunde“, sagte Haslberger. Auch wenn sich in Sachen Inklusion in den 50 Jahren, die es die Lebenshilfe Freising mittlerweile gibt, viel und wohlgemerkt zum Besseren geändert habe.

Als sehr wichtig bei der Wahrnehmung und Akzeptanz von Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung erachtete es die Vorsitzende, „dass wir Vertreter haben, die wissen, was sie brauchen“. Damit gab die Lebenshilfe-Chefin das Wort an Vorstandsmitglied Manuela Mühlhammer.

Diese prangerte sogleich den einen oder anderen Missstand an. „In Freising sind die Lokale selten rollgerecht“, monierte Mühlhammer. „Wenn jemand in Rente geht, verdient er nichts mehr. Wenn er aber im Betreuten Wohnen oder im Wohnheim lebt, kann er gar nichts dazu verdienen, weil das alles der Bezirk einzieht.“ Für unzumutbar hält sie auch, dass in den Stadtbussen „alle Infos nur schriftlich“ seien. „Wer nicht lesen kann, hat Pech gehabt“, machte die Behinderten-Vertreterin deutlich. Sie bekam Applaus dafür – nicht nur aus den Reihen des Publikums, sondern auch von der Referentin des Informationsabends. Brokamp sagte zu Mühlhammer: „Eigentlich müssten Sie den Vortrag halten.“

Freisinger Landratsamt gehe nicht gerade mit gutem Beispiel voran

Entspannt zurücklehnen konnte sich aber auch bei Brokamps Worten niemand. Die Referentin stellte etwa die simple Frage in den Raum, wie man Eingangsbereiche in Rathäusern und Ämtern attraktiver und damit behindertengerechter gestalten könnte. Dass man im Freisinger Landratsamt dabei nicht gerade mit gutem Beispiel vorangehe, musste selbst der Hausherr zugeben. Er habe das Problem bereits erkannt und schon lange überlegt, einen Info-Bildschirm installieren zu lassen, erklärte Hauner. Das dürfe aber aus baurechtlichen Gründen nicht sein. Im Bereich von Fluchtwegen seien elektrische Geräte nämlich verboten.

Referentin Brokamp zeigte sich zufrieden ob der Debatten, die sie unter den Teilnehmern auslöste. War es doch erklärtermaßen Teil ihres Kalküls, das Thema Inklusion durch Erfahrung und Selbstkritik zu diskutieren. Alexander Fischer

