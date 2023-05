„Inklusion muss selbstverständlich werden“: Infoabend in Freising verläuft anders als geplant

„Host Town“-Team organisiert Infoabend für Vereine

Wie kann Inklusion in Vereinen funktionieren? Diese Frage wollten zwei Experten von Special Olympics Bayern kürzlich in Freising beantworten. Doch der Abend verlief anders als geplant.

Freising – Es war ein Abend zwischen Begeisterung und Frust: Der Landkreis Freising wollte zeigen, wie unkompliziert Inklusion in Sportvereinen eigentlich ist und laufen kann, hatte dazu Vereinsfunktionäre in den Großen Sitzungssaal des Landratsamts eingeladen. Es hätte ein Abend werden sollen, bei dem sich die Anwesenden bei zwei Experten von Special Olympics Bayern, Anna-Lena Stuhlinger und Peter Landisch, informieren hätten können. Was dieser Intention im Weg stand: Diejenigen, die der Einladung gefolgt waren, betreiben in ihren Vereinen bereits seit Jahren und intensiv Inklusion, sind selbst bereits Experten auf dem Gebiet.

Dass die Stadt Freising von 12. bis 17. Juni zur „Host Town“ wird und in dieser Zeit eine kenianische Delegation beheimatet, ehe die sich aufmacht zu den Special Olympics World Games in Berlin (wir haben berichtet), war der Anlass dafür, Inklusion in Sportvereinen zum Thema zu machen. Ein Großteil des Freisinger „Host Town“-Teams war gekommen, um sich mit den Vereinsvertretern auszutauschen. Robert Wäger, Stellvertreter des Landrats und Vorstandsmitglied der Lebenshilfe Freising, unterstrich zunächst seinen Wunsch, das Thema Inklusion in die Mitte der Gesellschaft zu holen.

Emotionaler Film der Offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe

Mit einem Film der Offenen Behindertenarbeit (OBA) der Lebenshilfe wollte man auf den Abend einstimmen: Darin traten Freisinger Vereine vor die Kamera, die Inklusion bereits leben. Peter Landisch, Regionalkoordinator von Special Olympics Bayern, war überwältigt davon. Seit eineinhalb Jahren tourt er als Botschafter für inklusiven Sport durch Bayern. So etwas wie in Freising habe er dabei selten erlebt: „Ihr seid echt die Größten und ihr seid in Deutschland weit vorne, was das Thema Inklusion angeht.“ Es gebe noch hunderte Vereine im Landkreis, die sich die Anwesenden zum Vorbild nehmen sollten. Doch die Begeisterung Landischs teilten die Anwesenden nicht: Der Vorsitzende des MSC Freisinger Bär, Werner Kinner, fand es traurig, dass „wir für diesen Film nicht gefragt worden sind“. Der MSC habe sein Vereinsgelände barrierefrei umgebaut, „wir hätten in der Liga locker mitspielen können“. Und auch Martin Hofmair, vom RGSV Moosburg kritisierte, dass der Film „bissl Freising-lastig“ sei. „Wir und viele weitere Vereine im Landkreis bemühen sich sehr stark um den Inklusionssport, der RGSV lebt Inklusion seit 50 Jahren – das ist selbstverständlich bei uns.“ Doch wenn er die Lebenshilfe dazu einlade, kämen immer nur Absagen, wie er bedauerte.

Vision von Marianne Heigl: „Landkreis Freising soll der inklusivste in ganz Bayern werden“

Saskia Hobmeier, die Leiterin der Offenen Behinderten Arbeit der Lebenshilfe, erklärte sich sofort bereit, den Film um die beiden Vereine zu ergänzen. Die Wortmeldungen zeigten aber auf, wo genau das Problem liegt: Viele engagieren sich, ohne zu wissen, was in anderen Vereinen bereits an Inklusion passiert. „Das muss sich ändern“, betonte auch Marianne Heigl, die im „Host Town“-Team sitzt und sich als Bezirksrätin seit 2009 für das Thema engagiert. „Wir müssen uns vernetzen!“ Ihr erklärtes Ziel: „Der Landkreis Freising soll der inklusivste Landkreis in ganz Bayern werden.“

Und wieder war es Werner Kinner, der Kritik übte: „Ich mache seit Jahrzehnten Inklusion in meinem Verein. Wieso kommt das jetzt erst? Und wo sind heute die anderen Vereine?“ Landisch erklärte, dass die Special Olympics in Deutschland die Chance böten, das Thema endlich bekannter zu machen: „Inklusion muss selbstverständlich werden.“

Zeit, sich auf die Schulter zu klopfen

Am Ende richtete Anna-Lena Stuhlinger vom „Special Olympics Bayern“-Team noch einen Appell an die Anwesenden: „Seid stolz auf das, was ihr schon alles leistet – es wäre schade, wenn der Abend heute so negativ nachklingt.“ Es sei Zeit, sich auf die Schulter zu klopfen: „Tragt eure Begeisterung nach außen, steckt andere damit an!“

Robert Wäger hofft, dass die „Host Town“-Tage die Initialzündung für alle Vereine sind, sich inklusiv aufzustellen. Margit Conrad, Vorsitzende des BLSV, erklärte sich bereit, Infomaterial von Special Olympics Bayern an alle Vereine im BLSV weiterzuleiten. Jetzt geht es darum, die Werbetrommel für Inklusion in Vereinen zu rühren.