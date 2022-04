Freisinger Innenstadt-Umbau: Ausschuss gibt grünes Licht für nächste Bauetappen

Von: Andreas Beschorner

Als nächstes werden beim Freisinger Innenstadtausbau die Bahnhofstraße und die Obere Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und Marienplatz bis zur Brennergasse realisiert. © Symbolfoto: Lehmann

Das Jahr 2024, in dem in Freising 1300-jähriges Bistumsjubiläum gefeiert wird, wirft seine Schatten voraus. Auch der Altstadt-Umbau wird darauf ausgerichtet.

Freising –Der Planungsausschuss der Stadt hat jetzt beschlossen, als Nächstes die Bauabschnitte 3.1 (Ausbau der Bahnhofstraße) und 4 (Ausbau der Oberen Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und Marienplatz bis zur Brennergasse) zu realisieren. Die sollen bis Ende 2023 abgeschlossen sein, damit die Innenstadt für die anstehenden Feierlichkeiten in 2024 ein ansehnliches Bild bietet und nicht von Baustellen dominiert wird. Geschätzte Kosten für die beiden Bauabschnitte: 5,68 Millionen Euro.

Die Planer vom Büro ST raum.a waren in die Sitzung gekommen, um die beiden Teilprojekte näher vorzustellen: niveaugleicher Ausbau, verschiedene Größen an Granitsteinpflaster – alles orientiert sich an den bereits hergestellten Umbauten in der Innenstadt.

Die Terminplanung

Die Terminplanung sieht vor, dass nach der Genehmigung der beiden Bauabschnitte durch den Stadtrat die Ausführungsplanung beginnt, und heuer noch die Vergabe der Arbeiten erfolgen kann. Im März 2023 sollen dann die Arbeiten im BA 4 starten, sukzessive dann ab Mai auch – und zwar parallel zu den Arbeiten im Außenbereich des Asamgebäudes – die Arbeiten im BA 3.1.

Ende 2023 sollen die beiden Bauabschnitte fertiggestellt sein, wobei BA 4 gegenüber der bisherigen Einteilung in Bauabschnitte nicht am Asamgebäude endet, sondern bis zur Brennergasse ausgedehnt wird, um auch diesen Bereich für 2024 ansprechend zu gestalten.

Keine Einwände

Der Innenstadtbeirat hatte bereits seine Zustimmung zu Konzept und Planung gegeben, jetzt waren die Mitglieder des Planungsausschusses an der Reihe. Und auch die hatten gegen den Vorschlag nichts einzuwenden, legten lediglich Wert darauf, dass die Schleppkurven beim Einbiegen in die Ziegelgasse so gestaltet werden, dass sie für Lkw und Müllfahrzeuge kein Hindernis darstellten.

Die Kosten

Die Gesamtsumme von 5,68 Millionen Euro setzt sich aus 1,4 Millionen Euro für BA 3.1, aus 3,42 Millionen Euro für BA 4 und aus Kosten für die Beleuchtung und die Restfertigstellung der Brücke in der Brennergasse zusammen. Hinzu kommen Nebenkosten in Höhe von rund 20 Prozent.

Der Zuschuss

Das alles muss die Stadt Freising freilich nicht alleine bezahlen. Wie beim gesamten Umbau der Innenstadt ist auch hier mit Zuschüssen aus Mitteln der Städtebauförderung in Höhe von bis zu 60 Prozent zu rechnen. Auch das dürfte dazu beigetragen haben, dass der positive Empfehlungsbeschluss des Planungsausschusses für den Stadtrat einstimmig ausfiel.

