Freisinger Innenstadt-Umbau: Bald geht’s Richtung Marienplatz weiter

Von: Wolfgang Schnetz

Bald geht’s los: Ab voraussichtlich Montag, 20. März, wird die Oberfläche der Oberen Hauptstraße zwischen Schiedereck und Marienplatz niveaugleich und barrierefrei hergestellt. © Lehmann

Die nächste Stufe: Ab Montag, 20. März, wird die neue Oberfläche der Oberen Hauptstraße zwischen Schiedereck und Marienplatz gepflastert.

Freising – Auch in der Oberen Hauptstraße zwischen Schiedereck und Marienplatz wurden in den letzten Jahren bereits fast alle Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen (Sparten) vorgenommen. Ab voraussichtlich Montag, 20. März, wird nun laut Mitteilung der Stadtverwaltung die Oberfläche niveaugleich und barrierefrei hergestellt. Es sei geplant, dabei zunächst abschnittsweise die fassadennahen Bereiche mit den großformatigen Platten zu belegen. „Im Anschluss daran wird der zentrale Straßenbereich gepflastert. Entwickelt sich der Bauablauf nach Plan, ist der Bereich vom Schiedereck bis zum Marienplatz in etwa Ende Oktober abgeschlossen“, heißt es in der Mitteilung. Ab etwa Jahresmitte wird dann der Bereich rund um das Asamgebäude hergestellt. Dies umfasst einen rund vier Meter breiten Streifen am südlichen Rand des Marienplatzes sowie die Brennergasse bis zum Alten Gefängnis. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern.

Mit Beginn der Arbeiten zwischen Schiedereck und Marienplatz wird dieser Bereich für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt. Dies führt auch zu größeren Einschränkungen der Erreichbarkeit der Oberen Altstadt, also der Oberen Hauptstraße, Oberen Domberggasse und Sackgasse.

Obere Altstadt

Pkw und Kleintransporter bis zu einer Länge von etwa fünf Metern oder einem Gewicht von 7,5 Tonnen können die derzeitige Baustelle in der Bahnhofstraße kleinräumig über den Wörth umfahren und so in den Bereich Obere Altstadt gelangen. Größere oder längere Fahrzeuge können nur ausnahmsweise über die Karlwirt-Kreuzung einfahren. Achtung: Hierzu bedarf es laut Stadt einer Ausnahmegenehmigung. Diese wird im Ausnahmefall durch das Straßenverkehrsamt der Stadt auf Antrag erteilt. Der Antrag kann per formloser E-Mail an strassenverkehrsamt@freising.de unter Angabe des Namens, der Dauer der Zufahrt und des Kennzeichens gestellt werden.

Untere Altstadt

Die Sperrung zwischen Schiedereck und Marienplatz führt zudem zu einer wichtigen Änderung der Verkehrsführung auch zwischen Amtsgerichtsgasse und Marienplatz. Mit Beginn der Baumaßnahme, also voraussichtlich ab dem kommenden Montag, wird die Nutzung dieses Bereichs der Unteren Hauptstraße für den Kraftfahrzeugverkehr generell eingeschränkt. Hier darf dann nur noch in den ausgewiesenen Lieferzeiten täglich von 6 Uhr bis 10.30 Uhr und von 18 bis 21 Uhr eingefahren werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind Baustellenfahrzeuge. Die Fahrtrichtung im südlichen, also dem unteren Teil der Amtsgerichtsgasse, wird zur Abfahrt aus diesem Bereich gegenläufig ausgewiesen.

Ziegelgasse/Rindermarkt

Durch die Sperrung ist die Zufahrt in den Bereich Ziegelgasse und Rindermarkt für größere Fahrzeuge ebenfalls nur eingeschränkt möglich. Hier muss die Zufahrt über die Untere Hauptstraße und den Marienplatz erfolgen. Dabei sind die ausgewiesenen Lieferzeiten (täglich von 6 bis 10.30 Uhr und von 1 bis 21 Uhr) zu beachten.

Die Geschäfte bleiben während der Baumaßnahmen jederzeit zugänglich, betont die Stadt: Fußgänger können den Baustellenbereich passieren, Radfahrer müssen absteigen. Die Zu- und Abfahrt zum Parkhaus Am Wörth bleibt über die Bahnhofstraße möglich.