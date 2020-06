Umleitung wegen Innenstadtumbau: Freisings Kammergasse wird Radl-Ausweichstrecke

Im Zuge der Innenstadtsanierung wird es für Radler in Freisings Zentrum eng. Für sie wird nun eine Umleitung eingerichtet: durch die Kammergasse.

Freising– Die Innenstadt ist seit Jahren eine Baustelle. Und sie wird es auch noch eine ganze Weile bleiben. Die Folge: An vielen Stellen in der Oberen und Unteren Hauptstraße ist es für Radfahrer zu eng, sie müssen absteigen, ein Befahren ist teilweise sogar untersagt. Jetzt hat man sich in der Stadtverwaltung etwas einfallen lassen: Fahrradumleitungen soll es für die gesamte Dauer der Bauarbeiten in der Innenstadt geben.

Kammergasse als Ausweichmöglichkeit

Dabei ist, so wurde es im Planungsausschuss vorgestellt, für die Fahrtrichtung von West nach Ost die Kammergasse als Ausweichmöglichkeit vorgesehen. Damit das auch funktioniert und für die Radfahrer attraktiv ist, soll die Kammergasse zu diesem Zweck auf eine Kfz-Spur reduziert, ein Fahrradstreifen soll markiert werden. Nach wie vor freilich bleibt die Kammergasse eine Einbahnstraße in West-Ost-Richtung. Auf die Umleitung hingewiesen wird der Radler bereits an der Karlwirtskreuzung.

Wer von Ost nach West radeln will, der kann künftig südlich der Altstadt die Strecke Heiliggeistgasse, Ottostraße und Fürstendamm nutzen. Baulich muss hier nichts verändert werden.

Der Planungsausschuss beschloss am Mittwoch das Maßnahmenpaket und hat so den Weg für die Ausweichstrecken freigemacht. Wie es mit dem Projekt „Fahrradstraße Kammergasse“, für das die jetzt beschlossene Ausweichstrecke so eine Art Testlauf ist, weitergeht (wir haben berichtet), wird im nächsten Planungsausschuss diskutiert werden, berichtete Klimaschutzmanagerin Marie Hüneke.

