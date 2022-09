Intensive Debatte um Windenergie: Planungsausschuss des Landkreises Freising zeichnet Weg vor

Von: Andreas Beschorner

Wo im Landkreis Freising am Besten Windkraftanlagen geeignet sind, darüber soll eine von Landrat Helmut Petz in Auftrag gegebene Grob-Analyse ersten Aufschluss geben. Der Bericht dient als Basis für eine detaillierte Standort-Bewertung. (Symbolfoto) © Lehmann

Der Planungsausschuss des Landkreises Freising hat sich jetzt in einer Sitzung ausführlich das Thema Windenergie debattiert.

Freising – Seit Monaten wiederholt es Landrat Helmut Petz gebetsmühlenartig: Die Entscheidung, ob man die Windkraft im Landkreis ausbauen soll, ist in Berlin längst gefallen. Stichwort: Wind-an-Land-Gesetz. Um das Heft des Handelns zu behalten, könnten und müssten, so der Appell des Landrats, die Kommunen jetzt aber entscheiden, wo die Windkraft ausgebaut werden soll.

Im Planungsausschuss des Landkreises wurde da am Donnerstag der Weg vorgezeichnet. Auch wenn sich der AfD-Vertreter mächtig echauffierte und schimpfte. Und mit seiner harschen Kritik war er nicht allein. Anlass dafür, das Thema Windkraft im Ausschuss zu behandeln, war ein Antrag der Grünen vom Mai, ein Gutachten über das Potenzial an Flächen erstellen zu lassen, auf denen der Bau von Windrädern möglich wäre. Das Gesetz der Bundesregierung und vor allem auch eine Entscheidung des Landrats hatten diesen Antrag aber sozusagen überholt. Denn Petz hatte, so wurde im Ausschuss berichtet, bereits in eigener Zuständigkeit eine Grobanalyse über Flächen, denen im Landkreis Windräder errichtet werden könnten, in Auftrag gegeben.

Im November soll der fertige Bericht an die Kommunen gehen

Am Ende soll es einen dreiseitigen Bericht geben, der im November fertig sein und dann den Kommunen zur Verfügung gestellt werden soll. Danach soll eine „detaillierte Standort-Bewertung“ erfolgen, die beispielsweise Artenschutz und andere Hindernisse miteinbezieht. In einem dritten Schritt, so der Plan, sollen dann die Konzepte der Gemeinden, bei denen nach wie vor die Planungshoheit liegt, berücksichtigt werden, sollen Bürger eingebunden und Fachgespräche abgehalten werden. Das alles, so betonten Petz und der Energiebeauftragte des Landkreises, Moritz Strey, unisono, sei eine „Zuarbeit“, eine „Entscheidungshilfe“ für die Kommunen.

Eigentlich war alles klar: Michael Stanglmaier (Grüne, „Wir brauchen deutlich, deutlich mehr Windräder“), Peter Warlimont (SPD, „Jetzt brauchen wir Schwung und Tatkraft“), Susanne Hoyer (FW, „Wir müssen solidarisch sein, weil das ein Bürgermeister allein nicht durchstehen kann“) und Georg Kroyer (FW, „Wir müssen weg vom alten Strickmuster“) standen voll hinter diesem Plan, dem Gesetz Genüge zu tun und die Energiewende zu schaffen. Doch von zwei Kreisräten kam heftiger Gegenwind.

Scholz: „Angriff auf die kommunale Planungshoheit“

Da war zunächst Robert Scholz (FW). Er sah „unsere schöne Landschaft in Gefahr“, sah in dem Wind-an-Land-Gesetz einen in seinen Augen verfassungswidrigen „Angriff auf die kommunale Planungshoheit“. Da werde man in einer Art „erpresst“, die Kulturlandschaft mit „Monstern“ zu verschandeln, wie er es noch nie erlebt habe – eine „Zwangsmaßnahme“ einer Partei, die sich doch angeblich so sehr um die Umwelt kümmere. Aber wenn es ums Geld gehe, „dann bleiben Werte auf der Strecke“, schoss Scholz gegen die Grünen.

Und dann war da Michael Albuschat von der AfD. Es sei „grüne Ideologie“, die Energiewende jetzt „übers Knie zu brechen“. Da solle durch Windkraft und Photovoltaik „mit Gewalt“ Strom erzeugt werden. CO2 werde „verteufelt“, obwohl es das „schon seit Tausenden von Jahren gibt“ und den Dinosauriern auch nicht geschadet habe. Jetzt soll „Deutschland die Welt retten“, schimpfte Albuschat weiter, prophezeite, Deutschland werde zu einem „hochentwickelten Entwicklungsland“ werden, wenn es so weitergehe. Bei der Klimakonferenz des Landkreises seien nur wenige Kreisräte anwesend gewesen, auch kaum Vertreter der Grünen. „Die sind nur da, wenn’s Bierzeichen und Hendl gibt“, ätzte der AfD-Mann.

Stanglmaier wehrt sich gegen Vorwurf

Albuschat würde da lieber auf neueste Technik bei Atomkraftwerken setzen, sagte er auf die Frage von Hoyer nach Alternativen. Stanglmaier wehrte sich gegen den Vorwurf von Scholz, den Grünen sei die Landschaft egal. Er würde sich wünschen, dass auch bei Straßenbauprojekten der Blick darauf gelenkt werde, wie viel Landschaft da zerstört werde. Das dreistufige Vorgehen in Sachen Windkraft wurde im Planungsausschuss genehmigt – mit einer Gegenstimme, der von Albuschat.

