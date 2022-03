Internationaler Frauentag: Auf dem Freisinger Marienplatz wurde eine „Mauer aus Vorurteilen“ eingerissen

Vor einer Mauer aus Vorurteilen stehen die meisten Frauen auch heute noch – und werden geringer entlohnt als Männer. Auf dem Marienplatz wurde diese symbolische Mauer bei einer Aktion von verdi und DGB eingerissen. © Lehmann

Das war eine besondere Aktion von DGB und verdi für die Rechte der Frauen: Auf dem Freisinger Marienplatz wurde eine „Mauer aus Vorurteilen“ eingerissen.

Freising – „Es ist gut, dass wir endlich wieder sichtbar sind“, betonte die Vorsitzende des verdi-Ortsvereins Flughafenregion, Monika Ludwig – und türmte symbolische Steine aus Pappe zu einer „Mauer aus Vorurteilen“ auf. Den Internationalen Frauentag hat verdi zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) dazu genutzt, um abermals auf die Schieflage zwischen den Geschlechtern in der Arbeitswelt hinzuweisen.

Aufgrund der Pandemie, so Monika Ludwig weiter, wären Aktionen und Treffen der Gewerkschaft zwar dringend nötig, aber eben nicht möglich gewesen. Eigentlich sei der Plan gewesen, die Passanten am Marienplatz zur Mitgestaltung der Aktion aufzufordern. Allerdings waren aufgrund der winterlichen Temperaturen am Dienstagnachmittag kaum Bürger unterwegs gewesen. Dazugesellt hat sich dann aber die SPD mit hohem Besuch aus Berlin, denn dem Bundestagsabgeordneten Andreas Mehltretter liegt dieses Thema sehr am Herzen.

SPD-Abgeordneter fordert einen höheren Mindestlohn

Für ihn bräuchte es mehr bindende Tarifabschlüsse und für bestimmte Regionen auch einen höheren Mindestlohn als die geplanten zwölf Euro. Die Lohnschere, betonte Mehltretter, sei einfach zu groß. Die Forderungen von verdi und DGB wolle er mit nach Berlin nehmen und sich auch dafür einsetzen. Frauen, stellte der DGB-Kreisvorsitzende Guido Hoyer fest, würden durch niedrige Löhne in die Armut gedrängt, weshalb dringender Handlungsbedarf angesagt sie.

Deutlich waren dazu die Aufschriften auf den symbolischen Mauersteinen, auf denen beispielsweise zu lesen war: „Parität umsetzen, nicht nur darüber reden“ oder „Weg mit den Minijobs“. Diese Mauer hatte aber auch eine Kehrseite, auf der die Vorurteile versteckt zu finden waren, denen Frauen tagtäglich ausgesetzt sind. Beispiele: „Frauen jobben nur, um zu shoppen“ oder „Frauen können nicht mit Technik umgehen“.

Zum Schluss klare Worte: „Schluss mit dem Mist!“

Zahlreich genutzt wurden auch die Handzettel, die vor das Mauerstück gelegt wurden, und auf denen die Leute den Satz „Wandel ist weiblich, weil…“ vollenden konnten. Ja, warum ist also der Wandel weiblich? „Weil die Männer viel zu lange alles unter sich ausgemacht haben“ lautete eine Antwort. Eine andere: „Weil wir die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sind!“

Um Punkt 17 Uhr, sozusagen zum Feierabend, wurde diese Mauer dann gemeinsam eingerissen. Die Frauen vom DGB fanden klare Worte: „Schluss mit dem Mist!“ und „Gleichbehandlung jetzt!“, während sich die Pappsteine über den Marienplatz verteilten. Es sei eine kurze Aktion gewesen, befand verdi-Vertreterin Monika Ludwig, aber ein wichtiges Signal. „Wir müssen einfach die Verhältnisse ändern“, betonte Guido Hoyer. Die stellvertretende DGB-Kreisvorsitzende Dagmar Krahn war glücklich, dass die Aktion geklappt hat: „Wir sind wieder da.“

Richard Lorenz

