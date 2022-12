Investor plant riesiges Ärztehaus in Freising

Eigentlich hätte dort ein Hotel entstehen sollen

Eigentlich hätte am nördlichen Stadtrand von Freising ein Hotel entstehen sollen. Stattdessen soll dort nun ein riesiges Ärztehaus realisiert werden.

Freising – Auf einer Grundfläche von 7200 Quadratmetern soll nördlich des Steincenters das sogenannte Medicenter Freising errichtet werden. In dem Gebäude, das über vier Etagen geplant ist, könnten zwischen 15 und 25 Facharztpraxen Platz finden, wie Anna Held, Geschäftsführerin der Projektentwicklung des Investors Sitoa, auf FT-Nachfrage mitteilte. Ein therapeutisches Angebot soll die Versorgung dort ergänzen.

Dabei war auf dem Areal an der Mainburger Straße eigentlich etwas ganz anderes geplant gewesen. Die Firma Küblböck hatte dort ein gehobenes Hotel und einen Wohnkomplex geplant. Sogar eine Baugenehmigung lag schon vor. Doch dann sprang der Investor Anfang 2018 überraschend ab. Möglich war ihm das, weil der Kaufvertrag eine Weiterveräußerung des Filetstücks nicht unterbunden hatte.

Die Planung ist schon in der Endphase

Der Abnehmer des Areals, die Projekt Immobilien GmbH mit Sitz in Nürnberg, hatte auch auf FT-Nachfrage ursprünglich zugesagt, dass man an den bestehenden Plänen festhalten wolle, also auch am Bau eines Hotels. Doch offenbar ist das Unternehmen, das auch ein größeres Projekt im Baugebiet an der Angerstraße in Freising realisiert, im Lauf der Jahre davon abgerückt. Es hat das Grundstück, das für das Hotel geplant war, an die MediCenter GmbH verkauft, wie Schelle berichtet.

Während der Wohnkomplex mit 63 Einheiten (alle unter 120 Quadratmeter) und einer Senioren-WG mit zehn Wohnungseinheiten im Steinpark von der Projekt Immobilien bereits errichtet wird, ist Sitoa beim Ärztehaus noch in der Planungsphase. Doch es geht offenbar schnell voran. Erst im Februar wurde der Kaufvertrag beurkundet, berichtet Anna Held. Jetzt sei man bereits in der finalen Planungsphase. „Wir könnten uns vorstellen, dass der Bau des Medicenter Freising im ersten Halbjahr 2023 begonnen werden kann, und die ersten Praxen Ende 2024/Anfang 2025 bezogen werden können.“

Sitoa, eine familiengeführte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Starnberg, hat bereits Erfahrungen mit der Planung von Ärztehäusern. So sieht auch die Konzeption in Freising eine hohe Flexibilität vor bei der Größe und dem Zuschnitt der Praxen, die möglichst effiziente Betriebsabläufe garantieren soll. „Daher wird jeder Grundriss individuell auf die Bedürfnisse und Anforderungen der jeweiligen Arztpraxis zugeschnitten“, betont Held. „Außerdem wollen wir ergänzende therapeutische Angebote, wie zum Beispiel eine Physiotherapie, für das Medicenter Freising gewinnen, um einen ganzheitlichen Behandlungsansatz im Haus anzubieten.“

Bis zu 25 Fachpraxen könnten einziehen

Zum jetzigen Zeitpunkt kann daher noch nicht vorausgesagt werden, wie viele Praxen letztlich in dem Gebäude unterkommen. „Erfahrungsgemäß dürften es aber zwischen 15 und 25 Mieteinheiten werden“, teilt die Projektmanagerin mit. Welche Fachrichtungen dort einziehen, werde sich erst im Verlauf der Vermietungsgespräche herauskristallisieren.

„Das Medicenter ist baulich darauf ausgerichtet, die technischen Anforderungen unterschiedlichster Fachrichtungen umsetzen zu können“, sagt Held. Das gelte für die Statik, die Gebäudetechnik, die Medienversorgung, die vollständig barrierefreie Gebäudeerschließung und viele andere Gesichtspunkte. Bei der Vermietung werde zudem darauf geachtet, Synergien zwischen den Praxen zu fördern. „So ermöglichen wir für Patientinnen und Patienten eine effiziente, fachübergreifende Behandlung.“

