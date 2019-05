Isar-Hochwasser: Straße zwischen Hummel und Gaden gesperrt

Braune Fluten wälzten sich am Dienstag durch den Landkreis Freising. Am Abend zwang das Hochwasser die Feuerwehr zum Handeln.

Der Pegel stieg und stieg. Am Dienstagabend führte das Isar-Hochwasser im Landkreis Freising zu Konsequenzen. Auf der Straße zwischen Hummel und Gaden mussten um 18 Uhr die Spundwände aufgebaut werden – „eine Vorsichtsmaßnahme“, betonte Kreisbrandrat Manfred Danner. Der Isarpegel sei auf 2,77 Meter angestiegen. Bei 2,75 Meter muss der Schutz aktiviert werden. So schreibt es der Maßnahmenkatalog in solchen Fällen vor.

Isar-Hochwasser: Straße für Berufsverkehr gesperrt

„Sobald der Pegel fällt, wird die Sperre wieder aufgehoben“, betonte Danner. Die Lage im Landkreis sieht der Kreisbrandrat nicht dramatisch – „das wird sich bei Meldestufe 2 einpendeln“.

Die Straße bleibt nach Auskünften der Feuerwehr über Nacht gesperrt – und auch für den Berufsverkehr am Mittwochmorgen ist zwischen Hummel und Gaden kein Durchkommen.

Auch in Freising kommt es zum Einsatz

Auch in Freising führte das Hochwasser am Dienstagabend zu einem Einsatz, wie Danner mitteilte. An der alten Isarbrücke holte die Firma Wurzer Treibholz aus dem Fluss.