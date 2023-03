Die Endspurt-Spezialisten schlagen wieder zu: Jahn Freising dreht Match gegen Augsburg

Was für eine Schlussphase: Die Freisinger Basketballer – hier am Ball Sebastian Brejc – holten beim 83:75 gegen die danadknights Augsburg am Ende doch noch den Sieg. Foto: Lehmann

83:75-Sieg kam erst in den Schlussminuten zustande

Schwacher Start, starkes Finale: Nicht zum ersten Mal haben sich Freisings Basketballer dank eines tollen Endspurts den Sieg geholt - diesmal gegen Augsburg.

Freising - Die Basketballer des TSV Jahn Freising wahrten die winzige Chance, im Saisonendspurt vielleicht doch noch den FC Bayern München IV vom zweiten Tabellenplatz der Bayernliga Südwest zu verdrängen. Vor heimischer Kulisse bezwangen sie in einer kampfbetonten Partie den Fünften danadknights Augsburg mit 83:75 (16:14, 38:37, 57:60).

Es war wie schon so oft in der sich zu Ende neigenden Saison: Die Jahn-Korbjäger haben in den letzten Minuten eines Spiels nicht nur die berühmte zweite Luft, sondern sie fokussieren sich auch ungemein auf ihr Spiel und zwingen mit beeindruckender Nervenstärke ihren Gegner in die Knie. Das bekamen nun die Gäste aus Augsburg zu spüren.

Die Schwaben traten in der Steinpark-Halle selbstbewusst auf und setzten die Freisinger mit ihrem körperbetonten Spiel bis kurz vor Ende mächtig unter Druck. Die Führung wechselte ständig. Die Jahn-Youngster hatten über weite Strecken der Partie immer wieder Probleme, die robust zur Sache gehenden Gäste unter dem Korb zu stoppen. Das war schon sehr clever, wie die Augsburger unterm Jahn-Korb einen Punkt nach dem anderen einsammelten. Weil sich die Freisinger dann immer wieder völlig unnötige Abspielfehler leisteten, luden sie die Gäste zu Fastbreaks ein. Dem schnellen Umschaltspiel der Augsburger hatte das Jahn-Team kaum etwas entgegenzusetzen.

Die Jahn-Freiwurfquote war streckenweise nicht mehr bayernligatauglich

„So viele Fastbreaks dürfen wir nicht zulassen“, monierte Jahn-Trainer Oliver Stojanovski. Zu Beginn des vierten Viertels wirkten die Freisinger verunsichert. Die Jahn-Freiwurfquote war nicht mehr bayernligatauglich. Fünf Minuten vor Schluss führten die Augsburger mit 65:61 und schienen dem Sieg deutlich näher als die Freisinger zu sein. Gabriel Makumpa musste nach seinem fünften Foul vorzeitig vom Platz.

Doch dann ging wieder einmal ein Ruck durch das Jahn-Team – möglicherweise eingeleitet durch den sehenswerten und mutigen Dreier von Daniel Baierlacher zum 64:65. Michl Babl traf endlich seine Freiwürfe. Und Jahn-Center Jannis Rodeck hatte ohnehin einen perfekten Tag erwischt. Er wuchs jetzt über sich hinaus. Seinen zehn Punkten in den letzten zweieinhalb Minuten hatten die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen. Mit 33 Punkten war er der Top-Scorer des Abends.

Am Ende durften die Jahn-Fans doch noch jubeln

So konnten am Ende die Jahn-Fans mit ihrem Team jubeln. Stojanovski war sichtlich erleichtert. „Wir haben am Ende doch noch gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind. Mir war vor allem wichtig, dass in diesem Spiel alle unsere Spieler genügend Spielzeiten erhalten. Lieber am Anfang nicht so viel Gas geben, dafür am Ende um so mehr – und dann das Spiel gewinnen.“

Beim TSV Jahn spielten:

Babl (8 Punkte), Baierlacher (5), Ballat (2), Brejc (6), Makumpa (10), Nickel, Rodeck (33), Schwankner (11), Schwarzmeier, Toure (3), Wanninger (5).

Peter Spanrad