Die ganz große Vorfreude auf das Gipfeltreffen fehlt - und trotzdem will Jahn Freising gegen MTV überraschen

Eine Antwort auf die Hellenen-Pleite will der TSV Jahn – im Anflug: Adis Salihovic – im Gipfeltreffen geben. © Lehmann

Spitzenspiel in der Basketball-Bayernliga: Am Samstagabend empfängt der TSV Jahn Freising den MTV München. Aber die Stimmung beim Gastgeber ist getrübt.

Freising - Eigentlich hätte das Heimspiel gegen Spitzenreiter MTV München ein Highlight für die Basketballer des TSV Jahn Freising werden sollen. Nach der unerwarteten Schlappe vor Wochenfrist beim Tabellenvorletzten BC Hellenen München II geben sich die Gastgeber aber bescheiden: „Das wird für uns ein sehr schweres Spiel“, erwartet sich Jahn-Coach Oliver Stojanovski nicht allzu viel vom Gipfeltreffen (Samstag, 19.30 Uhr, Steinpark-Halle).

Inzwischen ist Freising nur noch Dritter - punktgleich mit den Bayern

Nur ein Team aus der Bayernliga Südwest wird aufsteigen. Und das wird mit großer Sicherheit der MTV München sein, der bislang kein Match verloren hat und die Liga dominiert. Insgeheim hatten die Jahn-Basketballer gehofft, im Spitzenspiel am Samstagabend die Münchner mit einem Sieg zu verunsichern und dann vielleicht noch an ihnen vorbeiziehen zu können. Vor der Schlappe bei den Hellenen wiesen die Freisinger nur zwei Niederlagen auf. Nach diesem Aussetzer sind sie auf den dritten Platz abgerutscht (punktgleich mit dem FC Bayern München).

Die Niederlage gegen den Vorletzten BC Hellenen München II bedeutet für die Jahn-Korbjäger eine Zäsur in ihrem bisherigen Aufwärtstrend. „Das war mit Abstand das schlechteste Spiel der laufenden Saison“, wirkte Jahn-Coach Oliver Stojanovski noch Tage danach mitgenommen. Freilich hat er den Leistungseinbruch insgeheim schon kommen sehen. „Die Trainingsbeteiligung war zuletzt nicht so hoch wie in den Monaten davor“, ist für Stojanovski die einfache Erklärung für den Rückschritt. „Viele Spieler mussten immer wieder wegen beruflicher Verpflichtungen oder wegen Prüfungsvorbereitungen das Training absagen. Am letzten Montag musste das Training ganz ausfallen. Da hätten nur drei Spieler Zeit gehabt“, zeigt der Coach freilich Verständnis dafür. „Der Beruf geht vor Basketball. Alle unsere Spieler sind lupenreine Amateure.“

Coach bittet um Verständnis: „Alle unsere Spieler sind lupenreine Amateure.“

Stojanovski ist sich auch bewusst darüber, dass solche Spiele wie gegen die Hellenen immer mal passieren können: „Wir haben eine extrem junge Mannschaft, der einfach noch die nötige Stabilität fehlt.“

Trotzdem hofft man im Jahn-Lager, dass die Mannschaft am Samstag vor den eigenen Fans gegen den Spitzenreiter die richtige Reaktion zeigt und sich voll reinhängt. „Vielleicht unterschätzen uns die Münchner nach der Niederlage gegen die Hellenen. Der MTV-Trainer war anwesend und hat gesehen, wie schwach wir gespielt haben“, kommt bei Oliver Stojanovski doch wieder ein kleiner Funke Optimismus auf. „Auch ein MTV München ist nicht unschlagbar und muss vielleicht auch einmal mit einem Ausrutscher rechnen.“

Peter Spanrad