Jetzt reicht‘s: Stadt Freising zieht die Rote Karte gegen Dauerparker am Clemensängerring

Teilen

Um eine Verbesserung der Parksituation im Gewerbegebiet Clemensänger Ring zu erreichen, wird die Parkzeitc auf zwölf Stunden begrenzt. © Lehmann

Die Stadt Freising ordnet im Gewerbegebiet Clemensänger eine Befristung an: Zwölf Stunden dürfen dort Lkw parken, länger nicht.

Freising – Um den Parkraum für Lkw zu optimieren, wird aktuell eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Parksituation im Gewerbegebiet Clemensänger Ring umgesetzt, meldet jetzt Stadtpressesprecherin Christl Steinhart: „Die Stadtverwaltung ordnet ab sofort im Gewerbegebiet eine positive Parkbeschilderung mit einem Zeitfenster von zwölf Stunden an, um Lkw-Fahrer die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten zu gewährleisten. Um ein Ausweichen aus dem Gewerbegebiet Clemensänger Ring in die Luitpoldanlage zu vermeiden, ist ein Lkw-Einfahrtverbot ab 7,5 Tonnen und zeitgleich eine Parkbeschilderung für 24 Stunden nur für Pkw bis 2,8 Tonnen angeordnet. Zum Einfahren in die Luitpoldanlage mit Schwerverkehr über 7,5 Tonnen ist eine Ausnahmegenehmigung bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Freising zu beantragen.

Der Hintergrund

Der Hintergrund, so Steinhart: „Seit längerem sind der Stadt Klagen bekannt, dass innerhalb des Gewerbegebietes Clemensänger Ring Lkw, Sattel-Auflieger, Container und Hänger, Wohnmobile sowie Wohnanhänger im seitlichen Straßenraum abgestellt werden, die in der Mehrzahl nicht den dort ansässigen Gewerbebetrieben zuzuordnen sind.“ Abgesehen davon, dass das Abstellen der Lkw teilweise „einen Parkverstoß im Sinne der Straßenverkehrsordnung darstellt“, würden durch die Lkw auch „wiederholt erhebliche Schäden an Straßenbeleuchtungen, Pflasteroberflächen, Randeinfassungen, Pflanzgruben und Verkehrsschildern verursacht.“ Ferner hinterließen die Fahrzeugführer „Müll und Verschmutzungen am Straßenrand sowie an den angrenzenden Grundstücken“.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Situation für Pkw

Unbefriedigend stellte sich in einigen Straßenabschnitten dementsprechend auch die Parkraumsituation für Pkw dar: „Durch abgestellte Lkw, Wohnanhänger und Wohnmobile gehen in erheblichem Umfang Parkplätze für Pkw verloren“, heißt es aus der Stadtverwaltung: „In einem Gewerbegebiet ist das Parken von Lkw im öffentlichen Bereich auf baulich angelegten Parkplätzen prinzipiell zulässig.

Gemeinsam mit Polizei erarbeitet

Ein generelles Halteverbot für Lkw würde der Zweckbestimmung des Gebiets widersprechen. Mehrfach wurde bereits die Parksituation des Lkw-Verkehrs innerhalb der zuständigen Fachbereiche im Rathaus in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Freising erörtert und Lösungsvorschläge für eine Optimierung des parkenden Verkehrs erarbeitet. Um eine Verbesserung der Situation im Gewerbegebiet Clemensänger Ring zu erreichen wird die Parkzeit daher auf zwölf Stunden für Lkw begrenzt.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.